Baldor Electric Company

Com o Db2 Analytics Accelerator instalado, a Baldor eliminou o risco comercial e a ameaça de custo associados ao dispositivo anterior. Andy George continua: "Com a solução anterior, o suporte sempre foi uma preocupação. Com o Db2 Analytics Accelerator, não há nenhuma preocupação. A equipe da IBM fez um ótimo trabalho ao apresentar a tecnologia à nossa equipe e obtemos respostas às nossas perguntas quase imediatamente. Além disso, devido à nossa familiaridade com a interface do Db2, nossas equipes de negócios e técnicas estão seguras em relação ao suporte e gerenciamento da solução internamente, o que reduz consideravelmente nosso risco corporativo.”

Roger Gattis acrescenta: “Tudo o que você quer fazer é feito facilmente. Em caso de falha no sistema anterior, uma reconstrução levava pelo menos um dia. Com o Db2 Analytics Accelerator, leva em torno de duas horas, gerenciado por meio da interface gráfica ou procedimentos armazenados. Se você tem experiência em Db2, você tem experiência em Db2 Analytics Accelerator, o que reduz nossos custos de treinamento e aprimora nossa resiliência de negócios.”

Em um setor em que o atendimento ao cliente é uma parte essencial do processo de fabricação, a Baldor está explorando a velocidade da entrega de informações para aperfeiçoar ainda mais suas operações. Diferentemente do dispositivo anterior, que só era capaz de lidar com cargas de trabalho do SAP Business Warehouse, o IBM Db2 Analytics Accelerator também pode ser usado para acelerar outros aplicativos SAP e não SAP. Como resultado, a Baldor já está considerando como a solução pode ser aproveitada em toda a empresa — ao mesmo tempo em que preserva e aprimora o investimento original na plataforma IBM Db2.

Roger Gattis comenta: "O encerramento do mês é um exemplo clássico em que estamos sob pressão para enviar nossos relatórios financeiros para nossa empresa mãe. Agora que conseguimos gerenciar facilmente nossa carga de trabalho atual de aceleração do nosso warehouse, estamos considerando incorporar alguns desses dados financeiros ao Db2 Analytics Accelerator, o que poderia ter um impacto enorme no departamento de contabilidade.

"As equipes de manufatura também estão considerando explorar o uso do Db2 Analytics Accelerator para criar painéis para o chão de fábrica. Por exemplo, poderíamos publicar informações de pedidos quase em tempo real nas telas de exibição ao longo de nossa linha de produção, ajudando a evitar desacelerações nas esteiras transportadoras e mantendo o processo de produção em movimento."

Do que originalmente começou como uma simples substituição da tecnologia de aceleração de warehouse, o IBM Db2 Analytics Accelerator está abrindo um mundo de possibilidades para a Baldor: maior digitalização dos processos de fabricação, fechamento mensal potencialmente mais rápido e novas oportunidades para acelerar aplicativos não relacionados ao SAP.

O Db2 Analytics Accelerator representa a direção estratégica da IBM, oferece diferentes usos além das aplicações SAP e fornece capacidade significativa de expansão, o que permitirá que a Baldor aumente consideravelmente suas operações e escopo de análise.

Andy George conclui: "O nível de suporte e a confiança fornecidos pela IBM fazem toda a diferença, combinados com a redução do risco comercial e o aumento da resiliência do sistema."

Roger Gattis concorda, "As operações simplificadas integradas à nossa plataforma IBM z Systems e Db2, e a facilidade de configuração e gerenciamento são fatores importantes. Na maioria das vezes, a capacidade de estender funções analíticas aceleradas para novas áreas da empresa realmente distingue o IBM Db2 Analytics Accelerator da concorrência, e estamos começando essa jornada agora mesmo."