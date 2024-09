Repo Cyber Ltd.

A empresa avaliou muitos dos principais fornecedores de serviços de nuvem antes de selecionar a IBM. "[A equipe da IBM] acreditou em nossa solução e nos ajudou a determinar sua arquitetura", diz Mindali. "Então, em um curto período, eles nos ajudaram a configurar nosso aplicativo e expandir seus recursos com o mínimo de risco para nossa empresa." Como participante do IBM® Global Entrepreneur Program for Cloud Startups, a Repo Cyber recebeu acesso acessível à plataforma IBM® Cloud e a outros valiosos recursos técnicos e de negócios.

A Repo Cyber testou seu aplicativo em Kiryat Yam, uma cidade portuária israelense de quase 40.000 residentes, incluindo as populações russas, norte-africanas, etíopes e imigrantes que falam línguas diversas. A força policial da cidade e outros socorristas lidam com uma variedade de eventos, incluindo atos de terrorismo, violência doméstica, vandalismo, lesões e danos causados por terremotos. Além disso, o centro de C&C da cidade monitora as ruas e a costa mediterrânea através de webcams e recebe informações de sistemas de controle de tráfego, satélites meteorológicos, sensores de qualidade do ar e detectores de terremotos.

Por meio de um programa piloto, a Repo Cyber e a IBM se associaram às autoridades da cidade para integrar o sistema Repo Cyber à rede C&C da cidade e disponibilizar o aplicativo para residentes e turistas. Agora, os indivíduos podem rapidamente relatar tudo, desde crimes perigosos, terremotos e outros eventos que ameaçam a vida até preocupações de saúde e segurança pública menos urgentes, como lixo não coletado e buracos nas ruas da cidade. Eles podem usar textos, fotografias, vídeos ou mensagens de voz, com a garantia de que seus detalhes pessoais permanecerão anônimos. O aplicativo também oferece a opção de se comunicar em mais de 80 idiomas.

A tecnologia IBM® Watson AI analisa rapidamente as informações, correlacionando-as com relatórios similares de outras pessoas e dados pertinentes coletados dos sistemas de monitoramento da cidade. Ele também cruza os dados com bancos de dados de veículos motorizados, terroristas, fugitivos e outros. Com base nessa análise avançada, o sistema Repo Cyber notifica automaticamente as agências governamentais relevantes para que elas possam tomar decisões informadas sobre como responder. Ele também traduz relatórios conforme necessário para os operadores do centro C&C da cidade e outros funcionários, a maioria dos quais fala hebraico como primeira língua.Tudo isso acontece em segundos na nuvem.

"Por exemplo, um cidadão relata que uma rua está alagada", explica Mindali. "A água na rua ocorre de apenas duas maneiras—devido a chuvas excessivas ou um cano de água estourado ... O sistema Repo Cyber extrai dados de cada API individual, obtendo informações sobre o ambiente, o clima, o que está acontecendo, tudo que permite fornecer um relatório final detalhado ao tomador de decisão final [para ajudá-lo a determinar] se ele precisa enviar um carro da polícia.

A força policial da cidade, equipes de bombeiros e outros socorristas recebem os insights por meio de portais web e móveis dedicados. Mindali enfatiza que a inteligência cibernética Repo os capacita a responder com maior rapidez e urgência a situações perigosas antes que elas aumentem e potencialmente causem ferimentos graves ou mortes. Ele relata como um cidadão usou o aplicativo recentemente para relatar anonimamente que dois adolescentes estavam dirigindo perigosamente em bicicletas elétricas. "Quando o policial respondeu, descobriu que um dos garotos carregava vários sacos pequenos de [maconha], prontos para serem vendidos a jovens do ensino médio", diz Mindali. "Como o sistema Repo Cyber alertou a polícia sobre um evento perigoso, eles puderam responder rapidamente e, no final, evitar um evento mais sério."

A Repo Cyber trabalhou com a IBM para projetar uma arquitetura de solução híbrida e multicloud com os seguintes serviços fornecidos em uma base aberta da IBM® Cloud:

O serviço IBM® API Connect fornece um gateway único, assinado e criptografado para conexões com sistemas municipais e de terceiros.

O IBM® Blockchain Platform, com tecnologia Hyperledger Fabric da Linux Foundation, valida a origem de cada comunicação de cidadão com a revelação de detalhes pessoais.

O banco de dados distribuído IBM® Cloudant® acelera e dimensiona a capacidade de rendimento e o armazenamento de dados.

A solução IBM® Identity and Access Management concede ao usuário acesso por meio de acesso seguro.

O IBM® Watson IoT Platform captura dados da rede de dispositivos inteligentes da cidade.

O serviço personalizado IBM® Watson Knowledge Studio treina modelos altamente precisos para analisar textos, vídeos, imagens e outros dados não estruturados.

O serviço IBM® Watson Visual Recognition marca, classifica e treina conteúdos visuais de forma rápida e precisa.

Os serviços de multinuvem fornecem traduções de fala para texto em vários idiomas, incluindo hebraico.