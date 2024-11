Com décadas de customização extremamente detalhada, extrair e migrar aplicações individuais das soluções SAP altamente integradas da Pfizer para serviços em nuvem apresentou desafios consideráveis. O tamanho absoluto das operações da Pfizer exigiria um grande número de servidores virtuais x86 em provedores típicos de nuvem pública, o que imporia uma sobrecarga significativa de gerenciamento e administração às equipes digitais.

"Após uma comparação rigorosa entre operações em nuvem baseadas em provedores de nuvem pública em servidores x86 e uma infraestrutura local do IBM Power, a decisão de permanecer local foi clara," diz Scott. "Devido aos limites de tamanho dos servidores x86, a escala necessária para lidar com nosso volume de trabalho exigiria possivelmente cinco vezes mais servidores quando comparado com o IBM Power. Adicionar servidores implica adotar uma abordagem de expansão horizontal, o que, por sua vez, significa agrupar esses servidores, aumentando assim a sobrecarga de administração. Para a Pfizer, a vantagem da plataforma IBM Power é que ela oferece a possibilidade de escalar verticalmente, aumentando a capacidade de uma única máquina virtual para executar cargas de trabalho SAP muito grandes. A abordagem de escalabilidade vertical proporcionada pelo IBM Power nos permite gerenciar uma carga de trabalho maior com a menor complexidade."

Portanto, a Pfizer escolheu migrar de sua infraestrutura IBM Power8 existente para o IBM Power10, e migrou suas aplicações e bancos de dados existentes em um programa de 18 meses. As soluções SAP da empresa agora operam em apenas seis sistemas IBM Power10, configurados como três servidores em dois data centers geograficamente separados para proporcionar resiliência e recuperação de desastres. A Pfizer utiliza o software IBM PowerVM para gerenciar mais de 500 servidores virtuais que hospedam ambientes de produção, desenvolvimento e teste, que suportam todas as operações comerciais, financeiras, de compras e de fabricação da Pfizer.

Scott Groth comenta: "Nosso lançamento foi realmente incrível; a estrela foi, na verdade, o IBM Power 10, e não estou apenas dizendo isso. O ambiente de produção funcionou de forma ótima, excepcional. Alcançamos mais de 160.000 operações de input/output por segundo, o que nos permitiu exportar nosso ECC em tempo recorde. Superamos a previsão de migração de dados em mais de 11,5 horas, sendo que nossa previsão de migração era de 54 horas e realizamos essa fase em 42,5 horas."

Um total de cerca de 50.000 usuários acessa um conjunto de aplicações SAP executadas na plataforma Power, incluindo SAP S4/HANA, SAP Supply Chain Management, soluções SAP de governança, risco e conformidade, SAP Master Data Management e SAP Fiori, com cerca de 14 TB de dados HANA disponíveis no SAP Business Warehouse on HANA on Power.

Aproveitando a automação e a virtualização

Com um grande número de servidores virtuais para gerenciar, a Pfizer utiliza o Red Hat Ansible Automation para acelerar o provisionamento e a configuração sempre que possível, como Scott Groth explica: "Com o Red Hat Ansible Automation, coisas que antes poderiam levar uma semana agora levam apenas algumas horas. Poder aplicar essas técnicas oferece uma vantagem significativa de gerenciamento ao usar a plataforma IBM Power."

A Pfizer aproveita ao máximo os recursos de virtualização do IBM Power10, implementando o IBM Power Private Cloud with Dynamic Capacity, anteriormente Power Enterprise Pools. Esta tecnologia permite a criação de um recurso centralizado de computação, memória e armazenamento usando a capacidade de todos os servidores do grupo. O modelo permite que os recursos sejam aplicados automaticamente e cobrados com base no minuto de uso. A partir de uma única interface, cada aplicação pode ser atribuída à configuração ideal, incluindo ajustes dinâmicos dependendo da demanda, para ajudar a garantir o máximo possível de desempenho e eficiência, além de oferecer uma maneira flexível e escalável de gerenciar serviços de missão crítica.

"Com o IBM Power Private Cloud e Dynamic Capacity, não há necessidade de microgerenciar os recursos, porque não há limites para o que você pode executar em qualquer servidor", explica Scott Groth. "O que quer que esteja em seu pool se estende por todos os seus servidores, mesmo entre data centers, o que lhe dá a liberdade de executar cargas de trabalho onde você quiser. O IBM Power oferece uma maneira muito fácil e eficiente de gerenciar e otimizar os recursos."

Além disso, a Pfizer está muito consciente de seus compromissos estratégicos com a sustentabilidade, e as soluções IBM Power10 se encaixam perfeitamente com esses objetivos, como explica Scott Groth: "A virtualização permite à Pfizer executar sua ampla gama de soluções SAP e de suporte em um servidor compacto, com emissões de carbono reduzidas que se alinham bem com os compromissos de sustentabilidade da empresa. Comparados com os sistemas anteriores, os servidores Power10 podem ser até duas vezes mais eficientes em termos de energia, ao mesmo tempo que potencialmente oferecem até o dobro da escalabilidade computacional."

A Pfizer pretende operar com eletricidade gerada a partir de recursos renováveis até 2030, e reduzir o consumo de energia consolidando para menos servidores desempenhará um papel fundamental na realização dessa ambição, aproveitando a capacidade de executar múltiplos sistemas operacionais e cargas de trabalho. Como Scott Groth comenta, "Você diz o nome, HANA, ABAP, Java, Oracle, todos eles estão sendo executados em um único servidor físico Power10, e podemos fazer isso porque a plataforma é tão robusta e executa qualquer coisa que colocamos nela."

Otimizando a migração e as operações

Com a migração das aplicações existentes para o Power10 concluída, a Pfizer transformou todas as suas aplicações SAP em soluções SAP S/4HANA. Neste programa de 18 meses, a Pfizer contratou a IBM Consultingem conjunto com a Schneider-Neureither & Partner (SNP), uma integradora de sistemas e parceira de negócios da IBM. A IBM Consulting trabalha com a SNP em equipe, utilizando o software CrystalBridge da SNP para entregar a metodologia IBM Rapid Move, projetada especificamente para implementar programas de transformação SAP S/4HANA. Os serviços da IBM Consulting incluíram migração de dados, prova de conceito e análise aprofundada dos processos de negócios.

A SNP auxiliou a Pfizer com o gerenciamento de dados, por exemplo, ajudando a reduzir um sistema SAP R/3 muito grande em AnyDB para um sistema SAP S/4HANA gerenciável. As aplicações de origem contêm cerca de 27 anos de dados históricos de unidades de negócios e empresas das quais a Pfizer se desfez anos atrás. Trabalhando com a SNP, a Pfizer implementou a migração seletiva de dados, ajudando a otimizar as futuras aplicações S/4HANA.

O programa já está proporcionando benefícios diretos e tangíveis. Por exemplo, a Pfizer eliminou 9 livros contábeis, reduzindo de 15 para 4, uma redução de 73%, ao implementar o SAP Universal Journal, reduzindo a complexidade e eliminando a duplicação. Da mesma forma, a combinação do aumento do desempenho do sistema proporcionado pelo Power10 e da migração do SAP ECC 6.0 para o SAP S/4HANA está entregando uma melhoria de 5% no tempo do ciclo de pedido a pagamento.

Enquanto a equipe da Pfizer notou melhorias imediatas no desempenho com o IBM Power10, os benefícios se tornarão realmente aparentes em um período mais longo. Por exemplo, a Pfizer planeja agilizar os processos de fechamento de fim de mês da empresa, implementar o SAP Extended Warehouse Management e o SAP S/4HANA para obter uma disponibilidade avançada e implementar as aplicações SAP Fiori.

Scott Groth continua, "Estamos sempre buscando maneiras melhores de fazer as coisas, e nossa migração do SAP ECC para o SAP S/4HANA significa que, para novos projetos, prevemos uma redução de custos de 20%, porque os recursos já estão lá."

Ciente do risco para os negócios ao implementar um projeto global em 130 países e 37 fábricas que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, a primeira etapa da Pfizer foi concluir os itens obrigatórios e depois seguir em frente com melhorias opcionais.

"É muito disruptivo impor downtime na fabricação, que precisa mudar para seus planos de continuidade de negócios. Por essa razão, precisávamos do ambiente mais otimizado e de melhor desempenho para minimizar o impacto, e uma capacidade fundamental da plataforma Power10 é a sua habilidade de ficar operacional o mais rápido possível", diz Scott Groth.

O diretor sênior de soluções de finanças digitais e gerente do programa SAP S/4HANA, Raj Hase, acrescenta: "Em todos os momentos, queríamos minimizar o risco, e nosso parceiro estratégico IBM Consulting foi fundamental para nos ajudar a planejar o sucesso. Desde o trabalho inicial de descoberta e prova de conceito para a migração para o Power10, a IBM trouxe uma profunda experiência em SAP S/4HANA e nos ajudou a entender o que seria necessário para alcançar o objetivo. Contamos fortemente com a IBM Consulting para trabalhar de perto com nossas equipes de negócios para planejar as ações críticas e nos ajudar com as simulações de transição e a própria migração."

Scott Groth acrescenta, "Entendemos que nenhuma plataforma ou aplicação é perfeita, e que haverá desafios e obstáculos que podem atrapalhar uma implementação bem-sucedida. A parceria entre a Pfizer e a IBM Consulting proporcionou o maior valor em toda essa história."