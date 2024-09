Após uma extensa avaliação de mercado, o FOITT selecionou os servidores IBM® Power10 como a plataforma estratégica para as operações do SAP S/4HANA. A combinação de recursos de resiliência, disponibilidade, desempenho e virtualização mostrou que o IBM Power10 permitiria que o FOITT se consolidasse em apenas cinco servidores, reduzindo drasticamente o custo e a complexidade. Além disso, a arquitetura simplificada do sistema permitiria que o FOITT introduzisse uma ampla automação, melhorasse a resiliência e ajudasse a otimizar a utilização de recursos, o que proporcionaria maior eficiência.

A administração federal embarcou em um programa de transformação e o batizou de SUPERB, abreviação de Suporte, Processos, ERP e Bund (a palavra alemã para “federal”). Trabalhando em estreita colaboração com a UMB e a equipe da IBM Technology Lifecycle Services para implementar a infraestrutura e oferecer suporte durante a fase de hiperatendimento, o FOITT está migrando progressivamente suas soluções SAP para servidores IBM® Power, executando o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server. Cada servidor IBM Power executa vários servidores virtuais, usando a virtualização de partição lógica (LPAR) da IBM, que permite que a capacidade do processador e da memória seja alocada de forma ideal para aplicações SAP S/4HANA, maximizando a utilização.

Bruno Willener, arquiteto de soluções de hardware/sistema operacional do FOITT, explica: “Em servidores x86, o tamanho da memória e do processador é menos flexível, o que costumar levar a um excesso significativo de investimento. O IBM Power10 nos permite alocar memória e capacidade do processador em incrementos de um centésimo de um núcleo”.

Em termos de desempenho da solução SAP, Ingo Berghahn, arquiteto de soluções SAP Basis, acrescenta: “A tecnologia de virtualização LPAR garante que cada aplicação SAP S/4HANA seja otimizada para o desempenho e que a utilização do sistema seja maximizada para gerar o melhor retorno sobre o investimento possível”.

A combinação de escalabilidade do sistema e virtualização também melhorou muito a prestação de serviços, como explica Berghahn: “Além disso, enquanto os sistemas x86 anteriores só podiam ser ajustados durante o tempo de inatividade, com reinicializações que levavam cerca de quatro horas, as LPARs podem ser redimensionadas durante a produção. A implementação padrão no FOITT consiste em três LPARs, para o aplicação, a instância central e o banco de dados SAP HANA. Para as soluções SAP S/4HANA essenciais aos negócios, implementamos sistemas de produção, recuperação após desastres e backup em três data centers separados, para proporcionar o máximo de resiliência”.

Patrik Riesen, líder do programa SUPERB, comenta: “Ao usarmos servidores IBM Power na nossa nova infraestrutura SAP Basis no programa SUBERB, conseguimos um alto grau de automação, o que minimiza o trabalho manual e aumenta a eficiência dos nossos processos de TI. Isso nos permitiu fornecer novos servidores virtuais para um ambiente SAP complexo com o banco de dados SAP HANA, de maneira automatizada e padronizada, em apenas algumas horas”.

Esse recurso também transformou o portal de serviços do FOITT, em que os usuários podem especificar e solicitar novos sistemas SAP S/4HANA. Quando uma solicitação confirmada chega, o FOITT utiliza automação para configurar a instância e o banco de dados LPAR e SAP S/4HANA necessários e fornecê-los em até uma hora. Com o IBM Power, o FOITT oferece um serviço aprimorado à administração federal, reduzindo a administração, acelerando a entrega e reduzindo os custos.