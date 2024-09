A NTT DATA Business Solutions Nordics decidiu oferecer aos clientes a opção de executar seu SAP Business Warehouse hospedado com tecnologia SAP HANA e SAP Business Suite com soluções SAP HANA em servidores IBM Power Systems . A empresa escolheu servidores IBM POWER9, virtualizados usando IBM PowerVM, e decidiu executar o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link externo ao site ibm.com) em cada dispositivo.

A virtualização de ponta oferecida pelo IBM PowerVM permite que a NTT DATA Business Solutions Nordics execute com segurança vários sistemas de clientes em cada servidor físico. Como resultado, a NTT DATA Business Solutions Nordics pode apoiar seu negócio de serviços de hospedagem SAP em expansão usando uma pegada física menor, aumentando a eficiência de custos e reduzindo as despesas gerais de gerenciamento.

Torben Prang comenta: "Muitos de nossos clientes estão gerando enormes volumes de dados no SAP HANA, que eles analisam para obter insights e aprimorar o desempenho empresarial. Para acomodar volumes de dados crescentes e, ao mesmo tempo, cumprir nossos SLAs, tivemos que aumentar ou expandir nossa capacidade. Para minimizar nossos esforços e despesas, decidimos nos expandir investindo em hardware adicional para aumentar a capacidade, e a IBM Power Systems foi a escolha óbvia."

Torben Prang prossegue: "Existem benefícios técnicos reais que encontramos ao executar o SAP HANA nos sistemas IBM Power que simplesmente não poderíamos alcançar com os servidores oferecidos por outros fornecedores. Fomos atraídos pelo excelente tempo de atividade fornecido pela IBM Power Systems e pela capacidade de aumentar a capacidade sem ter que adquirir e configurar um novo servidor físico."

Para complementar os novos servidores IBM Power Systems, a NTT DATA Business Solutions Nordics implementou dois sistemas de armazenamento all-flash IBM FlashSystem 5000. Os sistemas de armazenamento permitem que a empresa forneça serviços de manutenção ágeis e descomplicados, o que permite às equipes técnicas trabalhar de maneira mais flexível e dedicar mais tempo a tarefas que agregam valor. A IBM Systems Lab Services gerenciou a implementação da nova solução de armazenamento da empresa e treinou sua equipe técnica no sistema.

Torben Prang comenta: "Depois de instalarmos nossos servidores IBM Power Systems, escolher o IBM FlashSystem para nossa solução de armazenamento foi uma decisão fácil. O IBM FlashSystem é um verdadeiro líder de mercado e faz sentido trabalhar com um único fornecedor em todo o conjunto.”

Torben Prang diz: "Tivemos uma experiência muito boa com a equipe da IBM. Conhecemos a IBM há muitos anos e estamos familiarizados com sua reputação de diligência e conhecimento técnico. Nossa interação com eles não foi diferente: nosso gerente de conta foi excelente e ajudou a tornar todo o processo de instalação o mais tranquilo possível. Sentimos que a equipe da IBM estava genuinamente comprometida com o sucesso do projeto, e foi muito mais fácil implementar os sistemas IBM Power do que a maioria das outras plataformas de servidor com as quais trabalhamos.”