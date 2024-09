Graças à IBM, a JAL estava operacional com seu novo sistema eJAL no prazo previsto, permitindo que a empresa começasse a desfrutar dos benefícios mais cedo.A Sra. Miho Samizu, Vice-Presidente, ERP e Soluções Internas de TI, Soluções de Negócios na JAL Infotec, comenta: "Nosso sistema eJAL possui muitos sistemas periféricos, e as equipes responsáveis estão distribuídas por toda a JAL e JAL Infotec, o que tornou difícil atender às diversas necessidades comerciais.Mas com a ajuda da IBM Consulting, ouvimos atentamente as nossas partes interessadas durante os ensaios e abordamos com sucesso as suas preocupações sobre a migração.”

O Sr. Tomohiko Shimoda, Diretor de Sistemas de Administração Geral, Departamento de Planejamento e Promoção de TI na JAL, acrescenta: "Devido à pandemia de COVID-19, foi desafiador manter o cronograma do projeto planejado.Por isso, foi muito significativo que pudéssemos concluir a migração dentro do prazo. Nosso sucesso com este projeto se tornou conhecimento de referência internalizado

Hoje, a JAL simplificou e otimizou suas soluções SAP de missão crítica. Trabalhando com a IBM, a empresa reduziu o número de complementos da SAP de 1.260 para 500. A empresa também habilitou novas funcionalidades, incluindo suporte para pagamentos do Sistema Automatizado de Compensação de Bancos (BACS) para os funcionários da JAL baseados no Reino Unido.

Desde a migração da eJAL para o SAP HEC com AWS, a JAL tem se beneficiado de uma plataforma projetada para alta disponibilidade e desempenho consistentemente alto, com suporte para a continuidade excepcional dos serviços para a empresa e seus clientes.

O Sr. Asako diz: "Conseguimos reduzir os custos relacionados à operação e manutenção do sistema central conforme esperado. Quando a carga do servidor aumentou em alguns de nossos sistemas periféricos logo após a migração, adicionamos recursos de computação temporariamente. Depois disso, conseguimos reduzir gradualmente os recursos e mudar para uma operação estável, que é outra vantagem da AWS."

Ao migrar para a nuvem, a empresa reduziu a carga de gerenciamento de suas equipes de TI. O Sr. Hiroshi Takamura, Soluções de Sistemas de TI Interno EPR na JAL Infotec, explica: "pedimos à IBM para personalizar a interface frontal do SAP S/4HANA para que coincidisse com o que estávamos acostumados, o que nos permite trabalhar de forma eficiente."

Conforme as pressões da pandemia diminuem, a JAL está aproveitando as novas percepções do eJAL para melhorar o atendimento aos seus clientes e aumentar a eficiência.Por exemplo, a empresa está analisando o custo por voo com mais detalhes do que nunca, visualizando dados e criando painéis para permitir a tomada de decisão baseada em dados quase em tempo real.

Shimoda continua: "Após o projeto com a IBM, conseguimos processar não apenas mensalmente, mas também contas trimestrais e anuais sem demora. Os resultados que obtivemos foram altamente avaliados por toda a empresa."

O Sr. Asako conclui: "Estamos progredindo gradualmente para uma análise mais complexa e ágil. Estamos muito satisfeitos com a IBM, que forneceu à equipe e ao conhecimento que tornaram nosso projeto do SAP S/4HANA bem-sucedido. Estamos ansiosos para continuar trabalhando com a IBM para maximizar o valor comercial do nosso investimento no SAP S/4HANA."