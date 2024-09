Com o novo ambiente baseado na nuvem para seus sistemas de negócios de missão crítica, a i-PRO pode se concentrar em suas estratégias de expansão internacional na Ásia, Europa e América do Norte. Oferecendo aos usuários acesso em tempo real a dados de vendas e financeiros por meio de painéis intuitivos, o SAP S/4HANA Cloud fornece à i-PRO insights detalhados sobre o desempenho da empresa, ajudando os gerentes a acompanhar o progresso e incentivar o crescimento da empresa.

Além disso, o SAP S/4HANA Cloud está ajudando a i-PRO a melhorar a eficiência operacional. Por exemplo, a i-PRO Americas criou um portal de autoatendimento para fornecedores, integradores de sistemas e parceiros dos EUA para permitir que eles visualizem a disponibilidade de todos os produtos e o inventário.

"Por meio de nosso novo portal de parceiros, os integradores de sistemas podem acessar dados de inventário atualizados de nossos depósitos nos EUA e dos principais distribuidores", explica Shiga. "Equipados com essas informações, nossos parceiros podem fornecer estimativas de projeto mais precisas para seus clientes, aumentando consideravelmente a satisfação."

A Sra. Shiga acrescenta: "Nos próximos meses, a equipe de vendas planeja criar um painel que exibirá dados em tempo real sobre vendas até o momento, taxas de desconto, despesas operacionais e muito mais. Essas inovações, habilitadas pelo SAP S/4HANA, ajudarão os gerentes de vendas a criar incentivos vinculados diretamente ao desempenho da empresa.Olhando para o futuro, também planejamos compartilhar dados de negócios integrados com todas as nossas unidades para permitir realizações semelhantes."

Com base no sucesso de sua migração para a nuvem, a i-PRO planeja aplicar os dados e insights do SAP S/4HANA Cloud e Salesforce para gerar crescimento futuro.

Nakao observa: "Usando o SAP S/4HANA Cloud, podemos visualizar dados sobre todos os aspectos de nossas operações de vendas, contabilidade e finanças em tempo real. Como resultado, podemos tomar decisões mais bem comunicadas e nos adaptar mais rapidamente a mudanças repentinas nas condições do mercado."

Ele acrescenta: "Olhando para a frente, planejamos acionar processos de fabricação automaticamente assim que os clientes fazem um pedido e entregar o produto final dentro de 24 horas. Aplicativos eficientes, processos padronizados e acesso rápido a dados em tempo real são vitais para alcançar essa visão, desenvolvida com o SAP S/4HANA Cloud."

A Sra. Shiga conclui: "Com o suporte da IBM e da SAP, estabelecemos com sucesso a i-PRO como uma empresa independente e estabelecemos as bases para o crescimento internacional. Estamos ansiosos para continuar nossa parceria com a IBM enquanto trabalhamos para fortalecer a reputação da i-PRO como um fabricante líder mundial de sistemas de vigilância."