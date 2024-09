Como parte de um projeto separado para concluir uma nova aquisição Upstream na região Ásia-Pacífico, a OMV já havia contratado a IBM Consulting para implementar a nova geração de soluções SAP S/4HANA. O projeto permitiu que a OMV dobrasse sua capacidade de produção na região Ásia-Pacífico em apenas sete meses, e o sucesso deu à empresa a confiança de que o SAP S/4HANA era a plataforma ideal para permitir metas de transformação de longo prazo.

"Vemos que o SAP S/4HANA nos dará a agilidade necessária para nos adaptarmos rapidamente a um mercado em constante mudança", comenta Berthold. "O papel que a IBM desempenhou no recente sucesso da OMV na Ásia-Pacífico também influenciou a decisão de tornar a IBM Consulting uma parceira estratégica no programa global de implantação do SAP S/4HANA em todo o grupo".

A OMV decidiu implementar as novas soluções SAP no SAP HANA® Enterprise Cloud, hospedado na infraestrutura do Microsoft Azure.

Reiter acrescenta: "Como parte de nossa estratégia com prioridade na nuvem, estamos procurando mover o máximo possível de nossa infraestrutura para "hiperscalers". O Microsoft Azure é um dos nossos provedores de nuvem de referência. Também utilizamos a combinação do SAP HANA Enterprise Cloud com o Microsoft Azure em nosso recente projeto da região Ásia-Pacífico, então sabíamos em primeira mão que a solução poderia atender aos nossos requisitos de desempenho, disponibilidade e escalabilidade".

Trabalhando em estreita colaboração com especialistas da IBM Consulting, a OMV mapeou a arquitetura para os novos sistemas de negócios SAP S/4HANA integrados. Na divisão Corporativa, mais de 170 códigos de empresas de 140 entidades legais seriam consolidadas em um ambiente SAP S/4HANA totalmente novo, com um plano de contas global unificado para relatórios rápidos e fechamento financeiro mais rápido. No negócio Downstream, duas instâncias do SAP ECC seriam consolidadas em uma implementação do SAP S/4HANA. Sempre que possível, os processos de negócios específicos da região ou da divisão seriam substituídos por fluxos de trabalho padronizados, permitindo a futura centralização das funções principais em centros globais de excelência.

"Pretendemos padronizar nossos processos de negócios onde quer que faça sentido, e o SAP Master Data Governance on SAP S/4HANA nos dá a oportunidade de colocar nossas divisões Downstream e Corporativas em alinhamento mais próximo", explica Berthold. "De forma crucial, ainda podemos permitir processos personalizados para atender aos requisitos específicos do país ou às melhores práticas do setor."

Durante a fase de planejamento do projeto, a OMV percebeu que seria importante personalizar suas metodologias de implementação do SAP S/4HANA para as respectivas necessidades de seus negócios corporativos e Downstream. Na divisão corporativa, a empresa procurou utilizar novos recursos, como o SAP Central Finance, otimizando a integração de dados financeiros e possibilitando uma estrutura de relatório em grupo em comum. Na divisão Downstream, a prioridade era preservar os investimentos da OMV em soluções SAP ECC personalizadas para varejo, o que ofereceu vantagens competitivas importantes.

Com base nesses requisitos, a IBM Consulting recomendou o uso de uma abordagem híbrida. Para o negócio corporativo, a IBM propôs uma metodologia greenfield, construindo um novo ambiente SAP S/4HANA sustentado por fluxos de trabalho de ponta a ponta para order-to-cash e procure-to-pay. Para a implementação do Downstream, a IBM utilizou sua metodologia Rapid Move, baseada na CrystalBridge, software de transformação de dados de ponta da IBM Business Partner SNP (link fora da ibm.com) para reduzir os custos e a complexidade de trazer soluções de varejo personalizadas do SAP ECC para o SAP S/4HANA.

“Entre os maiores benefícios de se trabalhar com a IBM estão o alcance global e as parcerias estratégicas”, comenta Berthold. “A IBM conhece os negócios da OMV e tem experiência nas implementações de SAP no setor de petróleo e gás. A aliança estratégica da IBM com a SAP e sua parceria com a SNP nos deram a tranquilidade de saber que poderiam atingir nossos objetivos com as novas soluções SAP S/4HANA".

Para a divisão corporativa, a IBM formou uma força-tarefa dedicada para limpar os dados mestre existentes da empresa em preparação para a mudança para SAP S/4HANA, estabelecendo a base para relatórios e inovações mais rápidos, como gerenciamento automatizado de faturas de fornecedores.

Para a divisão Downstream, a IBM Consulting usou a plataforma de transformação de dados CrystalBridge da SNP para reduzir o número de migrações de dados e integrações de soluções SAP necessárias durante a implementação do SAP S/4HANA. A IBM também utilizou as soluções da smartShift (link fora do ibm.com) para converter automaticamente o código personalizado para implantação na nova plataforma e trabalhou com a SRB (link fora do ibm.com) para entregar soluções inteligentes de gerenciamento de ativos.