Trabalhando na empresa de desenvolvimento IBM Z, os principais stakeholders criaram um gráfico de matriz de avaliação. Ele apresentou uma comparação lado a lado de ferramentas de fluxo de trabalho e mostrou quais soluções atenderam e quais não atenderam aos recursos de integração para as ferramentas usadas pela equipe. “Esse foi um esforço de um ano para garantir que selecionamos a ferramenta certa para fornecer os resultados que estávamos procurando”, diz Odescalchi. “Também tínhamos a liberdade de escolher a melhor ferramenta que atendesse aos nossos requisitos indispensáveis.”

Após receber inputs de membros da equipe em todo o mundo, foi definido um produto mínimo viável (MVP) que atendesse aos principais critérios de usabilidade, escalabilidade, integração vertical e horizontal, segurança, custo, priorização de backlog, suporte de linha de comando, suporte técnico e gerenciamento de dados e dependências.

Embora uma ampla seção transversal das equipes de Portfólio IBM Z tenha participado da criação do MVP, o projeto começou com as equipes zHW, que estavam comprometidas com a transição para a nova ferramenta para a primeira aprovação de implementação.

Com base em um processo de avaliação global de um ano, o stack de ferramentas IBM Engineering Workflow Management (EWM) foi selecionado como solução. “Por sermos completamente objetivos e permitirmos que os critérios e dados falassem, fomos levados ao EWM”, diz Odescalchi. “O EWM foi a ferramenta de consenso que concordamos coletivamente para fornecer a melhor solução.”

De todos os critérios de seleção, um dos fatores mais importantes foi a escalabilidade. “Precisamos de uma solução de escala empresarial, e poucas ferramentas podem suportar nosso volume de dados e usuários simultâneos e, ao mesmo tempo, fornecer o desempenho necessário”, diz Odescalchi.

A equipe de liderança da plataforma zHW respondeu ao problema da complexidade desenvolvendo personas para os principais usuários do sistema EWM. “O foco nas personas nos permitiu alcançar usabilidade e simplicidade para as pessoas inserindo dados, bem como para as pessoas consumindo dados”, diz Odescalchi. “Elas não ficarão sobrecarregadas com dezenas de opções de menu e seleções que não são relevantes para suas personas.”

Outro requisito importante do MVP era que os sistemas de gerenciamento de Track and Plan e defeitos precisavam operar como um ambiente integrado. “Não queríamos que fossem dois sistemas díspares e o EWM proporcionava esse ambiente singular”, diz Odescalchi.

Devido aos tamanhos de arquivo muito grandes criados durante o teste, qualquer solução teria que suportar anexos de armazenamento de dados grandes. “Os dados precisam estar prontamente disponíveis no armazenamento operacional. Muitas das outras ferramentas exigiam o arquivamento após apenas um ano, o que fica aquém dos recursos de que precisamos”, diz Odescalchi. “O IBM EWM pode armazenar informações em tempo real de anos sem precisar arquivar, e nenhuma das outras ferramentas chegou perto de oferecer esse recurso.”

O software IBM EWM coordenará o hub central de dados de engenharia para a equipe de desenvolvimento de plataforma zHW e trabalhará em conjunto com a solução IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). “Algumas equipes podem estar usando um processo ágil que tem um fluxo de trabalho totalmente diferente do cascata, mas ainda precisa se conectar e ser consumido pelas outras equipes”, diz Roberts. “A personalização do fluxo de trabalho dentro do ELM ajuda a solução a se adaptar a todas as equipes, enquanto ainda coordena uma visão dos dados de desenvolvimento e progresso.”

Por fim, para garantir que o hardware esteja pronto para ser lançado, a equipe conclui os testes com a solução IBM Engineering Test Management (ETM). “Porque, novamente, isso é hardware. Você acaba com uma coisa física que desenvolveu. Como tal, as coisas precisam ser bem testadas, e tudo tem que dar certo na primeira vez”, diz Roberts.