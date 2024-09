O que é necessário para construir dois túneis ferroviários de 9 km de extensão, cinco estações subterrâneas, um intercâmbio entre trens e bondes e centros de controle dedicados para suportar 55 km de sinalização de alta capacidade? E entregar tudo no prazo, dentro do orçamento e trabalhando em uma área metropolitana movimentada de 4,8 milhões de pessoas?

É preciso coordenar cerca de 7 mil trabalhadores da construção civil e centenas de engenheiros civis, arqueólogos e eletricistas. Colaboração contínua entre um consórcio de empreiteiras para entregar vários pacotes de trabalho e comunicação oportuna entre várias partes interessadas, fornecedores de serviços públicos e alianças.

É o Metro Tunnel Project, programa de desenvolvimento de infraestrutura de AUD 11 bilhões que, após a conclusão, transformará a rede ferroviária da Melbourne em um sistema metropolitano de estilo internacional. O escopo do projeto é tão grande que a construção é dividida em quatro pacotes principais de trabalhos: trabalhos iniciais, túnel e estações, sistemas ferroviários e infraestrutura ferroviária. Desde o lançamento do projeto no início de 2015, milhares de trabalhadores e engenheiros civis já registraram milhões de horas.

Quando se trata de gerenciamento de requisitos, esse não é lugar para planilhas. Para manter tudo e todos sob controle, a Rail Projects Victoria (RPV), órgão governamental responsável por supervisionar todos os aspectos do projeto extremamente complexo, precisava de uma solução consideravelmente mais avançada.

Marc Chadwick, gerente de arquitetura de sistemas, integração e garantia da RPV, explica: "Com o projeto Metro Tunnel, cabe aos nossos pacotes e prestadores de serviços cumprir os requisitos do projeto. Precisávamos de uma ferramenta para gerenciar a complexidade, um ambiente colaborativo em que os prestadores de serviços pudessem atualizar e compartilhar as informações necessárias de maneira protegida e permitir que todo o projeto fosse reunido e formar uma visão consolidada.

"Sem as ferramentas adequadas, todos os nossos empreiteiros estariam usando seus próprios métodos, portanto poderia levar semanas para processar essas informações, o que causaria um atraso de semanas no estado real do trabalho".

Além de aumentar a colaboração e evitar silos de dados, o RPV precisava mitigar os riscos que podem resultar da interface de requisitos e dependências em equipes e prestadores de serviços multidisciplinares. "Quando vários pacotes estão envolvidos, há muitas interdependências entre eles", afirma Chadwick. "Se um prestador de serviços propuser ou iniciar uma mudança, é importante saber prontamente como essa mudança pode afetar o projeto geral".