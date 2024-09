Agora, após quase dois anos no programa Accelerator, Young e sua equipe desenvolveram um ótimo relacionamento com a IBM. Young diz: "Continuamos expandindo e construindo um relacionamento tanto com a equipe Accelerator quanto com outros departamentos da IBM. Definitivamente tem sido uma boa experiência.”

Essa experiência incluiu migrar para a IBM Cloud® e adotar as tecnologias IBM Cloud Hyper Protect DBaaS e IBM Watson®, bem como vários outros produtos IBM.

A Home Lending Pal usa as informações de crédito e as contas bancárias dos clientes para desenvolver insights exclusivos, portanto, a segurança de dados é fundamental. É por isso que a empresa escolheu o IBM Cloud Hyper Protect DBaaS para dar suporte ao seu banco de dados Mongo. Cheron Bruce, diretor de tecnologia da Home Lending Pal, explica: “O IBM Hyper Protect cumpre todos os requisitos no que diz respeito à privacidade do consumidor e à proteção de dados. Isso nos dá aquela camada extra de proteção que diz: 'Ei, tomamos todas as precauções necessárias. Estamos usando uma solução testada e comprovada que é praticamente infalível.' Até mesmo recursos internos teriam problemas ao tentar invadir nosso sistema.”

A plataforma Home Lending Pal usa as tecnologias IBM Watson Studio e IBM watsonx Assistant para analisar dados confidenciais e fornecer insights valiosos aos possíveis proprietários de imóveis. Esses insights, fornecidos por um assistente chamado "Kev", podem incluir quanto os usuários podem gastar em uma casa, quanto tempo eles podem esperar pela compra e até mesmo que tipos de mudanças no estilo de vida podem ajudá-los a se tornarem proprietários mais rapidamente. A solução também é integrada a sites imobiliários, para que o Kev possa recomendar casas à venda dentro da faixa de preço dos usuários.

IBM Cloud Kubernetes Service, IBM Blockchain e Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud também são fundamentais para o sucesso da empresa. "A tecnologia Blockchain permite que você colete esse tipo de informação e saiba que ela não está sendo adulterada de forma alguma," explica Young.