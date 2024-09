Para a equipe colaborativa e centrada no usuário do IBM Garage, o primeiro passo para uma solução foi um workshop de design thinking que envolveu a obtenção de experiência em primeira mão do ambiente de trabalho. “O pessoal do Garage teve que ‘sujar as mãos’ — uma metáfora particularmente adequada nesse caso”, diz Bonetti. “Aprendemos com a experiência ao mergulhar os especialistas no aprendizado de máquina, que é sempre muito mais complexa do que o laboratório. Então a equipe do Garage veio ver uma usina. Os resíduos são, por definição, deformados e aglomerados, e as condições de iluminação são variáveis. Não é como reconhecer gatinhos nas fotos do Facebook!”

Na verdade, as equipes da Hera e do IBM Garage rapidamente reconheceram que as usinas não eram o lugar certo para capturar vídeo. Havia muito material passando em muito pouco tempo. Em vez disso, eles identificaram um melhor ponto de vista no início do fluxo.

Ao montar câmeras em caminhões de lixo, eles podiam filmar as menores quantidades de material caindo das lixeiras. “Ainda é uma passagem de imagens extremamente rápida”, diz Bonetti. “Mas o estudo dessas imagens nos permitiu identificar padrões significativos para a avaliação qualitativa do desperdício durante o processo de coleta, não dentro da usina, o que poderia melhorar o tempo e o custo do processo de transformação.”