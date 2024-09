Após se reunir com todos os fornecedores que responderam ao RFP, o EBank optou por trabalhar com a IBM Business Partner Sumerge, uma provedora de soluções de TI e consultoria internacional sediada no Cairo.

"Foi claro durante o estágio de RFP que o EBank estava fazendo algo diferente da concorrência", diz Mohamed Nour, diretor de tecnologia (CTO) da Sumerge. "Eles estavam realmente em busca de dar o salto para a transformação digital, e compreendemos a visão e demonstramos como poderíamos desenvolver uma plataforma bancária como serviço para viabilizar a inovação em canais digitais e outras iniciativas."

A Sumerge trabalhou com a Tawfik e sua equipe para construir uma camada de integração de API em contêiner, utilizando o IBM Cloud Pak for Integration e a plataforma de contêiner Red Hat OpenShift, que conecta os canais de negócios corporativos e de varejo do EBank e parceiros com seus sistemas bancários centrais e outros sistemas bancários. As equipes também utilizaram a solução da IBM para construir um fluxo completo de remessa por Automatic Clearing House (ACH) por meio da camada de integração. "Nós unificamos os requisitos de integração e possibilitamos conectividade rápida e segura entre todos os aplicativos em um ambiente heterogêneo", diz Wehady. "Isso nos dá agilidade para desenvolver, testar, refinar e implementar em uma velocidade que corresponda à estratégia do banco."

Em paralelo ao projeto da camada de integração, o EBank trabalhou com a Sumerge para implementar o componente de gerenciamento de conteúdo do IBM Cloud Pak for Business Automation. Usando essas soluções, o EBank automatiza a abertura de contas para os clientes, incluindo o gerenciamento de registros e dados em um repositório central.

Juntos, as soluções de integração e automação são um grande impulso para as velocidades de processamento do EBank. "O desempenho é incrível", diz Shoukry. "Reduzimos drasticamente o tempo de transação e também eliminamos a necessidade de trabalho manual em milhares de transações diárias."

As equipes do EBank e da Sumerge, e também a equipe de Sucesso do Cliente da IBM, colaboraram de forma ágil para implementar as soluções de automação e integração de negócios no mesmo cluster OpenShift, juntamente com os aplicativos de canais digitais do banco. Como Tawfik descreve, "Cada um dos projetos tinha dependências entre si, então trabalhamos em pequenas partes da arquitetura geral em um modo paralelo, realizando análises, desenvolvimento, implementações e testes, e dessa forma, conseguimos continuar comunicando as especificações a um desenvolvedor terceirizado que nos auxiliava com nossos canais digitais."

Ahmed Azraq, Arquiteto do IBM Customer Success Manager para EBank, também comenta sobre a natureza única e altamente colaborativa do projeto: "EBank é a primeira empresa no Egito a ter vários IBM Cloud Paks em execução em um único cluster Red Hat OpenShift em produção. Ao longo da implementação, tínhamos um espírito de equipe única na IBM, Red Hat, Sumerge e EBank. Em algumas situações, tivemos chamadas em todas as quatro entidades trabalhando em estreita colaboração para garantir o apoio oportuno aos objetivos do EBank."

Enquanto a implementação ainda estava em andamento, o projeto recebeu um importante teste do mundo real. O Banco Central do Egito (CBE) emitiu uma ordem que exigia que todas as transferências entre bancos domésticos fossem realizadas por meio de processamento automático direto (STP), de modo que os fundos se movessem de um banco para outro instantaneamente. Foi um desafio, diz Tawfik, mas as equipes estavam mais do que prontas. "O mandato se tornou uma ótima oportunidade para mostrar a flexibilidade de nossa camada de integração. Nós desenvolvemos a lógica de processamento automático direto (STP) e um fluxo de transação contínuo entre o banco central, os canais, os processos de automação robótica (RPA) e a rede nacional, e concluímos o projeto mais de um ano antes das opções alternativas.