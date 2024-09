O Grupo Pinsa trabalhou com a IBM Business Partner Emergys para projetar e implementar uma nova arquitetura de aplicativos usando as tecnologias IBM Cloud Pak for Integration e IBM Cloud Pak for Business Automation, que são otimizadas para a implementação do Red Hat® OpenShift® em qualquer nuvem ou ambiente de TI.

A solução da IBM se destacou em relação aos concorrentes devido à sua flexibilidade para um crescimento contínuo, à interoperabilidade dos recursos do IBM Cloud Pak e à sua capacidade de operar em um ambiente multinuvem. A solução também permitiu que a empresa desenvolvesse um conjunto de serviços reutilizáveis para automatizar integrações entre aplicativos e eliminar processos redundantes em seus negócios.

O Grupo Pinsa implementou pela primeira vez os recursos de integração de aplicativos do IBM Cloud Pak for Integration para conectar seus aplicativos internos e externos uns com os outros e com os sistemas internos da empresa, especialmente com seu sistema ERP, que é hospedado tanto no local quanto na nuvem. Posteriormente, a empresa aproveitou os recursos adicionais do IBM Cloud Pak, incluindo:

API Management para expor e gerenciar APIs para serviços compartilhados com stakeholders internos e externos, como estoque ou serviços de pedido para supermercados, que compõem 60% dos clientes do Grupo Pinsa.





Gerenciamento de API Gateway para proteger e controlar o acesso a essas transações de API.





O sistema de filas de mensagens é utilizado para enviar mensagens de maneira segura entre sistemas, como a transmissão de dados dos sensores nos tanques de armazenamento das embarcações de pesca para o sistema ERP em terra firme, a fim de monitorar e garantir que os peixes sejam mantidos a temperaturas seguras.

Para concretizar sua visão de automação de processos, a empresa implementou recursos de mapeamento de processos do IBM Cloud Pak for Business Automation para modelar os processos de negócios e os recursos de fluxo de trabalho para otimizar o fluxo de processos e informações. O valor de usar robótica para automatizar aspectos manuais de processos, como extrair informações de contas a pagar da nuvem para reconciliar contas de clientes ou registrar transações de sistemas legados no sistema ERP quando APIs ou serviços da web estavam indispensáveis, rapidamente se tornaram aparentes. Para isso, a empresa aproveitou os recursos robóticos de automação de processos.

Convencer os funcionários a dedicar tempo e esforço para adotar as novas tecnologias foi inicialmente um desafio. Mas Orlando Martinez, diretor de Tecnologia da Informação do Grupo Pinsa, estava focado nos benefícios de longo prazo de impulsionar a eficiência.

Quando se trata de automação de processos, o potencial de melhoria era claro. "Cerca de 80% do design de processos é comum em nossas diferentes funções e empresas", diz ele. "Começamos com um projeto piloto em uma empresa com base nas regras de negócios específicas dessa empresa. Em seguida, aplicamos o projeto do processo básico em nossas outras empresas, usando regras comerciais flexíveis para lidar com às características exclusivas de cada empresa."

A Emergys trabalhou em estreita colaboração com a equipe do Grupo Pinsa durante todo o processo, treinando a equipe de TI da empresa ao longo do caminho. Em quatro meses após a implementação inicial, o Grupo Pinsa conseguiu fazer suas próprias integrações e automações de forma totalmente independente.