A BOGESTRA recorreu à parceira de negócios da IBM, Bechtle Logistik & Service GmbH, uma provedora de serviços de TI com quem já tinha trabalhado antes, para explorar possíveis soluções de planejamento digital. Bechtle, por sua vez, apresentou o cliente ao SPOO Group GmbH, que havia desenvolvido uma solução de planejamento de transporte (link fora de ibm.com) para provedores de trânsito locais.

A Bechtle, que forneceu gerenciamento geral de projetos, recomendou que a BOGESTRA implementasse a solução SPOO Group no IBM® Cloud. O IBM Cloud oferece a flexibilidade e escalabilidade que a BOGESTRA precisava a um preço menor do que outros provedores de nuvem. Os desenvolvedores do SPOO Group também apreciaram a facilidade de desenvolvimento e implementação usando o IBM Cloud Kubernetes Service, bem como os recursos de segurança integrados do IBM Cloud.

Todos os participantes do projeto trabalharam em estreita colaboração para ajudar a garantir que a plataforma final atendesse às necessidades e expectativas da BOGESTRA. “Começamos com workshops para registrar em detalhes os requisitos do cliente”, diz Florian Schindler, diretor de produto (CPO) na SPOO Group. “Envolver o cliente profundamente na fase de requisitos e no desenvolvimento do produto foi essencial para garantir que a tecnologia atendesse às suas necessidades comerciais e de mercado.”

O SPOO Group padronizou a solução de modo que, após importar e definir os dados mestres relevantes na tecnologia de banco de dados escolhida do IBM Cloud, a BOGESTRA pudesse rapidamente começar a usar a plataforma para fins de planejamento. Ele oferece uma interface de usuário intuitiva que permite aos planejadores visualizar facilmente rotas e conexões existentes, incluindo tempos de espera para transferências.

A plataforma integra-se com o Google Maps e inclui recursos de simulação em tempo real para medir os tempos de caminhada e espera dos passageiros. A solução também leva em conta os horários de pico e usa um sistema de alerta semáforo para ajudar os planejadores a verem os tempos de espera atuais e otimizar rotas para eliminar longas esperas e melhorar o serviço. Simulações em tempo real ajudam os planejadores a refinar e melhorar as rotas. Por fim, ela inclui capacidades de compartilhamento de linhas com empresas de trânsito vizinhas para facilitar a coordenação.