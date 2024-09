É aí que entra a Carus, uma empresa de médio porte sediada na Finlândia. A solução white label da Carus apoia operadores de balsas em todo o mundo com um aplicativo que os passageiros podem usar durante suas viagens.

Antes de embarcarem, os viajantes podem usar o aplicativo para reservar passagens, vagas para carros e cabines. Enquanto estiverem na embarcação, eles podem usá-lo para comprar refeições e outras comodidades. E quando chegam aos destinos das balsas, o aplicativo facilita o aluguel de carros, reservas de hotéis, voos, passagens de ônibus e muito mais.

Mas operar em todo o mundo vem com um conjunto único de desafios. Quando a Carus começou a conversar com uma empresa de balsas no Alasca, esses desafios se tornaram claros. Vários dos destinos da empresa do Alasca eram tão remotos que nem sempre tinham eletricidade, muito menos uma conexão confiável com a internet. Fornecer suporte de TI confiável e altamente seguro para passageiros que se dirigiam a essas comunidades isoladas representava um novo tipo de problema — um que a Carus estava preparada para resolver com a ajuda da empresa em cujos servidores confia há anos: a IBM.