Bestway Cement Limited

Com quatro locais importantes, cada um entregando milhões de toneladas de cimento por ano, a Bestway Cement executa processos industriais complexos e intensivos em termos de energia. Desde a entrada de mercadorias até as entregas ao cliente, a eficiência operacional é uma prioridade absoluta, para ajudar a empresa a alcançar melhor qualidade, maior lucratividade e redução da pegada de carbono ambiental.

Criada em parte por meio de aquisições, a Bestway Cement dependia de várias soluções separadas para administrar os negócios. Nessa situação, desde as matérias-primas até o produto final, os gerentes não conseguiam obter dados precisos e pontuais para análise, afetando sua capacidade de identificar oportunidades de melhorias na eficiência.

Por exemplo, à medida que os caminhões entram e saem de cada local, eles passam para as balanças para determinar as cargas exatas, o que é um dado crítico. Extraindo as informações (por exemplo, identidade do caminhão, item de materiais, peso da carga, hora, data) e combiná-lo com finanças e produção era um processo propenso a erros e, quando os resultados foram gerados uma semana ou mais depois, as oportunidades de corrigir discrepâncias já haviam desaparecido.

Junaid Nasir, chefe do Departamento de Tecnologia da Informação, explica: "A extração de informações era em grande parte manual, o que introduzia um elemento de erro humano. Os gerentes recebiam relatórios impressos, muitas vezes baseados em dados de entrada de baixa qualidade, que chegavam a centenas de páginas, todos entregues duas ou três semanas após o evento. Da mesma forma, no lado financeiro, os sistemas de contabilidade geral, folha de pagamento e contas a pagar eram executados em sistemas individuais, e o fechamento do mês poderia levar até três semanas."

Ele continua: "Em um setor de commodities, como cimento, a capacidade operacional é a alavanca central para aumentar a rentabilidade. Ao mesmo tempo, ao administrar uma empresa com consumo de energia muito alto, a eficiência também contribui diretamente para a redução do impacto ambiental. Diante dessas duas prioridades, a Bestway Cement procurou formas de aprimorar o desempenho, fornecendo dados em tempo real para os executivos, o que nos ajudaria a reduzir o desperdício e impulsionar o crescimento do negócio, ao mesmo tempo em que aprimoramos nossas credenciais ambientais."