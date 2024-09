O trabalho duro da equipe valeu a pena. Anunciado em outubro, o grande prêmio da Call for Code Global Challenge de 2020 (link externo a ibm.com) foi para a solução da Agrolly. Como vencedora, a equipe da Agrolly recebeu uma concessão de US$ 200.000, ferramentas para testar e construir a plataforma e suporte contínuo do IBM Service Corps, de outros especialistas técnicos e da Linux Foundation.

Desde então, a equipe da Agrolly formou sua própria empresa e está florescendo."Vencer a concorrência foi uma transformação importante para a Agrolly, porque nos deu uma oportunidade real de formar uma empresa", explica Morais. “Fizemos isso com a ajuda da IBM, que forneceu muitas pessoas para nos orientar e apoiar. Além disso, a publicidade em torno do prêmio está ajudando a nos tornar mais identificáveis no setor.”

Eventualmente, em colaboração com a Linux Foundation, a Agrolly permitirá que pessoas de todo o mundo ajudem a melhorar o aplicativo. “Estou construindo uma interface e funções por meio das quais os desenvolvedores e outras pessoas possam fazer contribuições”, diz Tsai. “Até os agricultores poderão compartilhar coisas como o seu conhecimento sobre as culturas e os desafios que enfrentam.”

A equipe aprendeu com o feedback inicial do usuário que os avanços agrícolas, as principais condições climáticas e colheitas variam entre as regiões geográficas, exigindo que o aplicativo global seja localizado para Mongólia, Brasil e Índia. Tsai também está liderando o trabalho com a IBM para construir uma interface online para uso em Taiwan. Prevista para ser lançada no início de 2022, a nova interface permitirá que a Agrolly teste a eficácia da entrega de soluções online e móveis.

Tendo testado aplicativos localizados na Mongólia, Brasil e Índia, a equipe está lançando o respectivo aplicativo de cada país, que pode ser baixado gratuitamente nos mercados de aplicativos.Apesar do crescente uso de smartphones nos países emergentes da Ásia, a solução da Agrolly é o primeiro aplicativo agrícola disponível na Mongólia.Para incentivar a adoção do aplicativo pelos agricultores locais nas províncias orientais, a Munkhbayar trabalha com especialistas agrícolas regionais para oferecer sessões de treinamento em grupo e internas, realizar pesquisas de campo e responder ao feedback dos usuários.

No Brasil, Morais está criando relacionamentos com universidades e agências governamentais dispostos a ajudar a implementar o aplicativo nas regiões. Essas organizações podem identificar e abordar mais facilmente as barreiras à adoção da tecnologia entre os agricultores nas comunidades, incluindo a baixa alfabetização digital e o acesso precário à internet.

Além disso, a equipe da Agrolly testa e aprimora continuamente o modelo de previsão meteorológica de longo prazo. Datalkar também está transferindo a solução para uma nova arquitetura construída inteiramente no IBM Cloud, o que permitirá que a Agrolly dimensione o aplicativo de forma acessível com base no uso.

Outras melhorias planejadas permitirão que instituições financeiras calculem as pontuações de crédito dos agricultores e facilitem as aprovações de empréstimo. Os agricultores também poderão usar o aplicativo para migrar registros em papel para o aplicativo, como a produção de culturas, as vendas e o gerenciamento de pragas.