تُعَدّ IBM Z جزءًا لا يتجزأ من السحابة الهجينة الخاصة بك. بفضل استخدام منصة IBM Z المدمجة في سحابة هجينة، سوف تستفيد أعباء العمل الخاصة بك من تجربة سلسة عبر منصات البنية التحتية مع الاحتفاظ بالأمان ، والمرونة والمعارفالمستندة إلى الذكاء الاصطناعي- من أنظمة IBM Z.