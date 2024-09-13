IBM® Trusteer هي مجموعة من الخدمات السحابية وأجهزة نقطة النهاية برنامج يستخدم الذكاء القائم على السحابة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تساعد في تقييم المخاطر يكشف الاحتيال وتحديد الهوية والمصادقة مستخدمين.
استخدم تقييم المخاطر في الوقت الحقيقي طوال رحلة المستخدم الرقمية لمراقبة الأنشطة المشبوهة.
شبكة استعلامات عالمية تضم ملايين الأجهزة وباحثين عالميين في مجال الاحتيال في متناول يدك.
وفّر تغطية متعددة القنوات للأجهزة المحمولة ومنصات الويب، بدءاً من فتح الحساب وحتى رحلات المستخدم اليومية.
ضع رؤى قابلة للتنفيذ على مستوى المؤسسة، ويمكن أن تنمو مع توسع أعمالك.
تغلب على محاولات الاستيلاء على الحسابات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية السلوكية، والتعلم الآلي.
ساعد في تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.
عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال تنظيف الجهاز بدقة في الوقت الفعلي وتقييم تهديدات الجلسات.
كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.
حقق عائد استثمار بنسبة 156% بفضل Trusteer، كما هو موثق في تقرير Forrester TEI.¹
معدل كشف احتيال في الاستيلاء على الحسابات يزيد عن 90%.
معدل كشف احتيال يزيد عن 80% للطبقات والاحتيالات.
تعتمد المئات من المنظمات الرائدة على Trusteer لتأمين رحلات عملائها الرقمية ودعم نمو الأعمال.