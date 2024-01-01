IBM Trusteer Mobile
تعزيز نمو أداء هاتفك المحمول من خلال تقييم المخاطر التي تواجه الجهاز في الوقت الحقيقي
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شخص يستخدم هاتف عند جهاز صراف آلي لتلقي بيانات تنبيه أمني

كشف الأجهزة ضعيفة الحماية المعرضة للخطر

يعمل IBM ® Trusteer ® Mobile على حماية تطبيقات iOS وAndroid الأصلية من خلال تحليل عوامل المخاطر المتعلقة بالجهاز وكشف السلوكيات الشاذة ومعرّفات الأجهزة المحمولة الدائمة. يتكامل IBM Trusteer Mobile بشكل كامل في منصة إدارة المخاطر السحابية Pinpoint.
الحماية من تهديدات الأجهزة المحمولة

اكتشف المخاطر المرتبطة بالأجهزة المحمولة والحسابات والاتصالات وقيّمها قبل الوصول إلى تطبيق الأجهزة المحمولة الخاص بك.
معرّف جهاز دقيق ودائم

أنشئ معرّف جهاز محمول دائم بناءً على سمات الأجهزة والبرامج، وهو معرّف لإعادة تثبيت التطبيق.
كشف متقدم عبر القنوات

اربط بيانات مخاطر المعاملات البنكية عبر الإنترنت وعبر الأجهزة المحمولة من خلال قدرات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع Pinpoint Cloud.
كشف متقدم للتهديدات السيبرانية

استفد من أحدث تقنيات استعلامات الأمن السيبراني لكشف البرمجيات الضارة، وأدوات الوصول عن بُعد، والمحاكيات، وغيرها من الأدوات الضارة.

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف. عزز نفسك بأمثلة واقعية وتوصيات الخبراء بشأن كيفية التخفيف من المخاطر.

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حالات الاستخدام

كشف الهندسة الاجتماعية

تمتع بالحماية من الهندسة الاجتماعية وعمليات الاحتيال باستخدام ميزات IBM Trusteer Mobile، التي تشمل القياسات الحيوية السلوكية، وأدوات الوصول عن بُعد، والرؤى المتعلقة بالمكالمات الجارية.

 

منع الاستيلاء على الحسابات

حدد بيانات الاعتماد المسروقة باستخدام ميزات IBM Trusteer Mobile، مثل قدرات بصمة الأجهزة، والحالات الشاذة في سلوك المستخدم.

 
عائلة منتجات Trusteer IBM Trusteer Pinpoint Detect

تغلب على محاولات الاستيلاء على الحسابات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات البيومترية السلوكية، والتعلم الآلي.

 استكشف المنتج IBM Trusteer Pinpoint Assure

ساعد في تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.

 استكشف المنتج IBM Trusteer Rapport

تمتع بالقدرة على كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.

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اتخِذ الخطوة التالية

تحدث إلى خبير حول كيفية ملاءمة ®Trusteer مع استراتيجيتك لمنع الاحتيال.

 

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