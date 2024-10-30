حلول منع الاحتيال والكشف عنه

حماية المستخدمين والأصول والبيانات من خلال إدارة الاحتيال ومنعه قبل حدوثه
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حركة الناس المتزاحمة على ممر المشاة. منظر علوي من طائرة بدون طيار.
لماذا منع الاحتيال مهم للمؤسسة

يطرح مشهد الأعمال الجديد تحديات جديدة: كيف يمكنك تحقيق النمو الرقمي مع تلبية توقعات العملاء؟ وما مدى تعرض شركتك للاحتيال في أثناء نموها رقميًا؟

يزداد الاحتيال والهجمات السيبرانية تعقيدًا باستمرار، مستغلين نقاط الضعف في المؤسسات، مما يتسبب في أضرار جسيمة للشركات مثل شركتك. في المتوسط، يسرق المجرمون الإلكترونيون 33 مليار سجل بيانات شخصي ويتسببون في تعويضات بقيمة 6 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ونعم، قد تكون لديك بعض الأدوات والتطبيقات التي تساعدك، ولكن برامج الكشف عن الغش الحالية معقدة ومخصصة ولا تتكامل بشكل جيد مع بعضها. يمكن لبعض المؤسسات استخدام ما يصل إلى 85 أداة من ما يصل إلى 40 بائعًا، مما يزيد من تعقيد مجموعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك ويمنحك الكثير من البيانات بحيث لا يمكنك التعامل معها.

كيف تتعامل مع هذا التعقيد والكم الهائل من البيانات؟ حلول منع الاحتيال من ®IBM Security. يساعدك IBM Security على تبسيط جهود منع الاحتيال وإنشاء هوية رقمية موثوقة توفر مصادقة مستمرة وسلسة طوال رحلة المستخدم، مما يخلق تجربة إيجابية للمستخدم.

 
كيف تفيد مكافحة الاحتيال شركتك  أعد التفكير في كيفية منع الاحتيال والاستيلاء على الحسابات، وتوفير تجربة مستخدم سلسة وإثبات الامتثال المستمر.
الحفاظ على أمان القناة متعددة الاتجاهات

باستخدام نموذج إدارة مخاطر الثقة الصفرية ، ستعرف أن المستخدمين المناسبين سيكون لديهم حق الوصول إلى البيانات المناسبة في ظل الظروف المناسبة.
تقليل مخاطر الاحتيال

تحقق من الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة ومراجعة الشركة، وتجنب مخاطر الاحتيال من خلال الكشف المبكر عن أنماط الاحتيال.
توفير تجربة مستخدم سلسة

يمكنك دمج تجربة المستخدم الآمنة والسلسة ورحلة العميل بسهولة مع منح المستخدمين النهائيين المزيد من التحكم وتمكين نمو الأعمال.
حلول للكشف عن الاحتيال ومنعه الحماية من الاحتيال واكتشافه
IBM Trusteer عبارة عن مجموعة من الخدمات السحابية وبرامج نقطة النهاية التي تساعد في تقييم المخاطر وتكشف أنواع مختلفة من الاحتيال وتحديد الهوية ومصادقة المستخدمين والحماية من المستخدمين الضارين عبر جميع القنوات في الوقت الفعلي.
استعلامات التهديدات
مع حلول IBM لاستعلامات التهديدات، يمكنك الحصول على أكثر من مجرد مؤشرات وتنبيهات. يمكنك الحصول على معلومات استعلامية دقيقة ومحدّثة حول التهديدات عالية الخطورة ونقاط البيانات والمهاجمين، بالإضافة إلى كيفية عملها وكيفية الدفاع ضدها.
الحماية من برامج الفدية
يمكن أن يساعدك الخبراء وحلول الحماية من البرامج الضارة من IBM في فحص تحليلات الأمان العميقة، وتكامل أدوات الأمان للحصول على رؤى حول التهديدات وإعداد فرقك باستخدام دليل إرشادي عن الاستجابة.
اصطياد التهديدات السيبرانية
اكتشف رؤى حساسة للوقت حول الجهات الفاعلة في التهديدات السيبرانية ودوافعها حتى تتمكن من تعطيل التهديدات الحالية والأنشطة المشبوهة مع تعزيز خوارزميات الأمان ضد التهديدات المستقبلية باستخدام حلول اصطياد التهديدات السيبرانية.
أمن التهديدات الداخلية
قم بحماية مؤسستك من التهديدات الداخلية الخبيثة أو غير المقصودة من خلال الكشف عن هذه التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة للهجمات باستخدام حلول أمن التهديد الداخلي.
الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي
تعد هجمات التصيد الاحتيالي رابع أكثر الأسباب شيوعًا للاختراق الخبيث، لذلك من المهم حماية المؤسسة ومنع التصيد الاحتيالي ولكن أيضًا مع القدرة على معالجة الآثار بسرعة في حالة حدوث اختراق أو نشاط احتيالي.
تبسيط الهويات الآمنة لـ 27 مليون مستخدم
صورة لمبنى إداري كبير لشركة IBM يعكس غروب الشمس

مكّنت تقنية IBM Verify شركة IBM من تأمين مستقبل المصادقة الرقمية، حيث توفر لعملائنا حلاً متطورًا للكشف عن الاحتيال والأمان مع طرق MFA مرنة، وتحسين إدارة كلمات السر، ودورة حياة معرف المستخدم، والتحقق من الهوية، والتطبيقات.

 اقرأ دراسة الحالة
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تعرف على كيفية مساهمة إدارة التهديدات في مواجهة الهجمات المتقدمة التي يشنها المجرمون الإلكترونيون في يومنا هذا.
منظر جوي لأضواء المصانع الصناعية في الليل
ما المقصود بالثقة الصفرية؟
تعرف على ماهية الثقة الصفرية وكيف تعمل وما هو الحد الأدنى من متطلباتها. تعرف أيضًا على ما يجعل نموذج الثقة الصفرية فعالًا وعن الوصول إلى شبكة الثقة الصفرية (ZTNA). تقييمات لمصادقة المستخدمين بسلاسة واكتشاف الاحتيال.
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وجهة نظر المدير التنفيذي لأمن المعلومات لدى IBM
اقرأ حالة الاستخدام الخاصة بكيفية قيام مكتب المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) في شركة IBM بتطبيق مبدأ الثقة صفرية في مجموعة أمان الشركة.
اتخِذ الخطوة التالية

سواء مع خبير أمني لإرشادك أو من خلال استكشافك بنفسك، يمكنك العثور على الحل المناسب لإنهاء واكتشاف الاحتيال هنا.

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