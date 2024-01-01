IBM Trusteer Pinpoint Detect
يمكنك تقديم تجارب سلسة للعملاء وبناء الثقة في الهوية الرقمية من خلال كشف الاحتيال في الوقت الحقيقي بدعم من الذكاء الاصطناعي
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لقطة مقربة لشخص يستخدم الدفع بدون تلامس عبر الهاتف الذكي لسداد ثمن مشترياته في جهاز صراف آلي

كشف الاحتيال في الوقت الحقيقي دون أي مساس بالأمن

يساعد IBM Trusteer Pinpoint Detect المنظمات على ترسيخ الثقة في الهوية الرقمية بسرعة وشفافية طوال تجربة سلسة للعملاء دون المساس بالأمن.
تعزيز الثقة في الهوية الرقمية

قيّم المخاطر لمصادقة المستخدمين طوال دورة حياتهم متعددة القنوات، مع تسجيل المخاطر في الوقت الحقيقي في كل جلسة ونشاط.
فعالية في كشف الاحتيال

تحقق نماذج الكشف المتقدمة جنبًا إلى جنب مع بيانات الاستعلامات العالمية كشفًا عالي الدقة وتقلل من الإنذارات الكاذبة
كشف البرامج الضارة

الكشف عن مجموعة كبيرة من البرامج الضارة التي تستهدف سرقة بيانات الاعتماد والاستيلاء على الحسابات، سواء على الأجهزة المحمولة أو أجهزة سطح المكتب
القياسات الحيوية السلوكية

استخدام تحليل القياسات الحيوية السلوكية للمستخدم عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب لتحديد السلوكيات المشبوهة

 

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف. عزز نفسك بأمثلة واقعية وتوصيات الخبراء بشأن كيفية التخفيف من المخاطر.

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حالات الاستخدام

التحقيق

تجمع واجهة المستخدم المتقدمة بين البيانات الغنية والرؤى للتحقيق والتحليل. يمكن أن يساعد IBM ®Trusteer في كشف محاولات الاحتيال ومنعها من خلال التحليل بناءً على معايير تقنية أو سلوكية للتصدي لمحاولات الاحتيال بسرعة.

نظًا لتزايد محاولات الاحتيال التي تؤثر على القطاع المصرفي، دمج بنك BoursoBank نظام IBM Trusteer في نموذج فريد لتحليل الاحتيال لحماية عملائه على أفضل وجه، مع الحفاظ على تجربة المستخدم.
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إعداد التقارير

تقدم مجموعة واسعة من التقارير رؤى حول بيئة الاحتيال والكفاءات التشغيلية. تتكامل بيانات التهديدات في الوقت الحقيقي مع أنظمة الأمن السيبراني الأخرى لدينا لمساعدتك على الحماية من حوادث الاحتيال.

يستخدم بنك Sandtander Bank بيانات التهديدات في الوقت الحقيقي لحماية قنواته الرقمية من المعاملات الاحتيالية والاستيلاء على الحسابات، بالإضافة إلى المساعدة في الكشف عن أجهزة المستخدمين النهائيين المصابة ببرامج ضارة عالية المخاطر.
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الأمن والخصوصية في السحابة

عند استخدامك لخدمات ®IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة دون المساس بمستويات الأمان أو الخصوصية أو المخاطر. تلبي هذه الخدمة معايير الامتثال الصناعية والعالمية التالية، حسب الإصدار الذي تختاره. يمكن أن يشمل ذلك EU-US Privacy Shield وSwiss-US Privacy Shield Framework، وFFIEC للقطاع المالي في الولاياتت المتحدة، وISO 27001، وSOC2 من النوع 2 (SSAE 16).

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عائلة منتجات Trusteer IBM Trusteer Pinpoint Assure

ساعد في تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.

 تعرف على المزيد IBM® Trusteer® Mobile

عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال التقييم الدقيق لحالة الجهاز وتهديدات الجلسات في الوقت الحقيقي.

 تعرف على المزيد IBM Trusteer® Rapport

تمتع بالقدرة على كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.

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اتخِذ الخطوة التالية

تحدث إلى خبير حول كيفية ملاءمة Trusteer مع استراتيجيك لمنع الاحتيال.

 تعرف على سبب تصنيف Trusteer برنامجًا رائدًا
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