تم تصميم IBM Trusteer Rapport باستخدام التقنية الرائدة في هذا المجال لإزالة البرامج الضارة من أجهزة سطح المكتب وحماية العملاء من خلال منعهم من الدخول إلى مواقع التصيد الاحتيالي. يقدم هذا البرنامج حلاً أمنياً واسع النطاق يمكن أن يساعد منظمتك على تقليل التكاليف، وتعزيز الكشف عن الاحتيال ومنعه، وتقديم تجربة سلسة للعملاء.