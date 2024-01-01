IBM Trusteer Rapport
يساعد المؤسسات المالية في كشف ومنع الإصابات بالبرامج الضارة المالية وهجمات التصيد الاحتيالية في القنوات عبر الإنترنت
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شخص يستخدم هاتف عند جهاز صراف آلي لتلقي بيانات تنبيه أمني

الحماية من البرامج المالية الضارة والتصيد الاحتيالي

تم تصميم IBM Trusteer Rapport باستخدام التقنية الرائدة في هذا المجال لإزالة البرامج الضارة من أجهزة سطح المكتب وحماية العملاء من خلال منعهم من الدخول إلى مواقع التصيد الاحتيالي. يقدم هذا البرنامج حلاً أمنياً واسع النطاق يمكن أن يساعد منظمتك على تقليل التكاليف، وتعزيز الكشف عن الاحتيال ومنعه، وتقديم تجربة سلسة للعملاء.
الكشف عن الاحتيال ومنعه

ساعد في حماية عملائك من البرامج الضارة المالية وهجمات التصيد الاحتيالي باستخدام التقنية الرائدة في الصناعة واستعلامات التهديدات العالمية.
خفض التكاليف

تقليل خسائر الاحتيال المتعلقة بالبرنامج الضار وهجمات التصيّد الاحتيالي إلى حد كبير، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية بعد الاحتيال من خلال تنظيف الأجهزة.
إزالة البرامج الضارة

استخدم Trusteer Rapport إلى جانب Trusteer Pinpoint Detect لإزالة البرامج الضارة باستمرار على أجهزة سطح المكتب.
حماية الحسابات الحساسة

منع حملات التصيّد الاحتيالي المستهدفة من خلال منع هجمات الاستيلاء على الحسابات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف. عزز نفسك بأمثلة واقعية وتوصيات الخبراء بشأن كيفية التخفيف من المخاطر.

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حالة الاستخدام الاحتيال المصرفي مع الأمن السيبراني في الوقت الحقيقي اكتشف كيف استخدمت شركة Banco Santander برنامج Trusteer Rapport لمساعدة عملائها في الحفاظ على أمان بياناتهم. كيف تغلبت شركة Banco Santander على الاحتيال المصرفي من خلال تنفيذ الأمن الإلكتروني في الوقت الحقيقي
عائلة منتجات Trusteer IBM Trusteer Pinpoint Detect

تغلب على محاولات الاستيلاء على الحسابات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية السلوكية، والتعلم الآلي..

 استكشف المنتج IBM® Trusteer Pinpoint Assure

تمكّن من تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.

 استكشف المنتج IBM® Trusteer® Mobile

عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال التقييم الدقيق لحالة الجهاز وتهديدات الجلسات في الوقت الحقيقي.

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تحدث إلى خبير حول كيفية ملاءمة ®Trusteer مع استراتيجيتك لمنع الاحتيال.

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