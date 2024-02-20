ما هو النسخ الاحتياطي والاسترداد SaaS؟

أصبحت الجرائم الإلكترونية مشكلة أكبر وأكثر انتشارًا في العالم، ولا أحد يفهم ذلك أفضل من أولئك المكلفين بضمان حماية البيانات للمنظمة باستمرار. كان هناك وقت أبسط عندما كان موظف أمن البيانات يعاني في الغالب من مشاكل البيانات المفقودة الناتجة عن المشكلات الداخلية، مثل انقطاع التيار الكهربائي والتعافي من الكوارث والخطأ البشري (الحذف العرضي).

أصبح الآن استعادة البيانات أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ لأنه يجب أن تكون قادرًا على الصمود أمام جهود مجموعة من المجرمين الأكثر تطورًا من الناحية التقنية على الإطلاق. وتُظهر أحدث النتائج أن هجمات برامج الفدية الخبيثة لعام 2023 ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار أمريكي - وهو رقم قياسي جديد. 1 وعلاوة على ذلك، تشير هذه الأرقام نفسها إلى أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون، فإن الابتكار الإجرامي يثبت أنه أكثر قوة ومرونة.

تظهر نظرة سريعة على هذه الأرقام نفسها كيف يمكن أن تتغير بشكل كبير من سنة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، تم حساب أن هجمات برامج الفدية حققت 983 مليون دولار أمريكي لعام 2021، ولكن شهد العام التالي انخفاضًا كبيرًا في تلك الإيرادات غير المشروعة، حيث لم يُحقق عام 2022 سوى 567 مليون دولار أمريكي. 2 ثم، في عام 2023، عاد المجرمون الإلكترونيون بقوة من خلال تحقيق أكبر فدية على الإطلاق.

بالإضافة إلى الخسائر المالية، يمكن للمنظمات أن تفقد الكثير من الأصول القيمة الأخرى بسبب الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك الكفاءة التي يتم التضحية بها لزيادة فترة تعطل العمل والخسارة المحتملة لسمعة الشركة بوصفها مشرف مسؤول على بيانات العملاء. وبالمثل، يمكن لموفري SaaS لتلك الشركات أيضا فقدان ثقة العملاء، إذا أصبح ينظر إلى مزودي الخدمة على أنهم يدعمون منصة ضعيفة أو يقدمون منتجات SaaS وحلول SaaS التي لا يمكنها حماية بيانات المنظمة أو أحمال تشغيلها.