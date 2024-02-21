عندما بدأت المؤسسات في الاستثمار في تقنيات تخزين البيانات المتقدمة لجعل البيانات متاحة على نطاق واسع وقابلة للاستخدام لإنشاء معارف الأعمال وأتمتة القرارات، واجه مهندسو البيانات تحديات مختلفة لأن الحلول لم تتوسع على النحو المنشود. ونظرًا لأن البيانات كانت في كثير من الأحيان مليئة بالأخطاء وغير مكتملة وغير ذات مغزى أو أسلوب صادق، ولأنهم لم يكن لديهم فهم كافٍ لمجالات المصدر التي أنتجت هذه البيانات - فقد كافح المهندسون لتصحيح ما لم يعرفوه أو يفهموه.

أدرك مهندسو البيانات ضرورة تغيير نهجهم في تصميم البنى الموزعة الحديثة. لقد رأوا أهمية اعتماد منهجية جديدة تنظم البنية حول مجالات العمل المحددة التي تهدف إلى دعمها. يدمج هذا النهج التفكير في المنتج لتطوير بنية أساسية وظيفية وسهلة الاستخدام للبيانات ذاتية الخدمة..1

إن التفكير في المنتج هو أكثر من مجرد التفكير في ميزات المنتج، فهو يتعلق بابتكار حلول ذات مغزى تلقى صدى لدى المستخدمين وتبرز في السوق. إنها فلسفة تؤثر في كل مرحلة من مراحل عملية تطوير المنتج، بدءًا من وضع الأفكار وحتى الإطلاق والتكرار. أدرك المهندسون أنه من خلال التعامل مع البيانات كمنتج، يمكنهم تعزيز استخدامها وقيمتها بشكل كبير داخل المؤسسة.

من خلال اعتماد نهج يتناول مجموعات البيانات كمنتجات، يتم إنشاء فرق عمل داخل مجالات عمل محددة لتولي مسؤولية إدارة بياناتها ونشرها على مستوى المؤسسة، وذلك لتحسين مركز تجربة المستخدم للمستهلكين الأساسيين لهذه البيانات - وهم عادةً علماء البيانات والمهندسون.

تشارك فرق النطاق هذه بياناتها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs )، مصحوبة بوثائق شاملة وبيئات اختبار قوية ومؤشرات أداء واضحة.

يجب أن تلبي المنهجية الناجحة للبيانات كمنتج المتطلبات التالية:

سهولة الاكتشاف قابلة للعنونة جديرة بالثقة موثقة بشكل جيد قادرة على العمل مع منتجات البيانات الأخرى آمن

ما يعني أنه في منهجية البيانات كمنتج، يجب أن تكون البيانات سهلة العثور عليها وموثوقة وواضحة فيما تمثله ويمكن دمجها مع البيانات الأخرى وحمايتها من الوصول غير المصرح به.

تخيل أن منهجية البيانات كمنتج (DaaP) يشبه السفر الجوي وأن كل جزء من البيانات هو مسافر على متن طائرة: تحتاج المؤسسات والمستخدمون إلى معرفة مصدر كل نقطة بيانات والتحولات التي خضعت لها وأين سينتهي بها المطاف. وهذا ما يسمى دورة حياة البيانات وهي عنصر حاسم في تبني منهجية البيانات كمنتج الفعالة. ومن خلال استخدام أدوات مثل IBM InfoSphere أو AWS Glue أو Cloudera Data Hub، يمكن للمؤسسات إدارة البيانات الوصفية وتتبع رحلات البيانات لضمان الشفافية وتجنب الالتباس.

بمجرد أن يتم فحص كل مسافر بشكل صحيح، يمكنه دخول الطائرة. تمامًا كما تحتاج شركة الطيران إلى ضمان أن تكون الطائرة كبيرة وقوية بما يكفي لاستيعاب الركاب، يجب على المؤسسات استخدام بنية أساسية قابلة للتطوير لاستيعاب أحجام البيانات المتزايدة وطلبات الوصول المتعددة. هناك عدد من المنصات القائمة على السحابة والحلول مفتوحة المصدر والمنصات التجارية التي يمكن للمؤسسات الاختيار من بينها اعتمادًا على احتياجات العمل الخاصة بالمؤسسة وقطاعات السوق.

تخيل الآن أنك بحاجة إلى معلومات الرحلة، لكن النظام معطل. يؤدي هذا إلى انهيار الثقة لدى المسافرين ويصور شركة الطيران على أنها غير موثوقة وغير فعالة، وهذا هو بالضبط السبب في أنه يجب توفر أدوات DaaP باستمرار. ولهذا السبب أيضًا يجب على المنظمات تقديم خطط وتقارير واضحة حول استعادة البيانات والتكرار.

لا يوجد سفر جوي من دون أمن، والأمر نفسه ينطبق على البيانات كمنتج. تحمي ميزات الأمان مثل التحكم في الوصول القائم على الأدوار وتشفير البيانات وأنظمة كشف التسلل البيانات الحساسة وتضمن الامتثال للوائح مثل GDPR و HIPAA. تضمن ممارسات الحوكمة، بما في ذلك مراقبة جودة البيانات والفهرسة وإدارة التغيير، موثوقية بيانات المؤسسة وإمكانية الوصول إليها.