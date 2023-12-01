ما المقصود بخط الأساس الثلاثي (TBL)؟

كان John Elkington أول من أشاع مصطلح "خط الأساس الثلاثي" في عام 1994. في ذلك الوقت، كان يتحدى الشركات لتوسيع نطاق تركيزها إلى ما هو أبعد من الأرباح لتحسين ظروف الناس وسلامة الكوكب.

تؤكد فكرة خط الأساس الثلاثي على الحاجة إلى مراعاة القضايا الاجتماعية والبيئية. وقد أثر هذا المفهوم في معايير الاستدامة اللاحقة مثل مؤشرات داو جونز للاستدامة (DJSI) والمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). تبعت ذلك إستراتيجيات محاسبية مثل العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) ومحاسبة التكلفة الكاملة وأطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وغيرها الكثير.

ولكن، وفقًا لـ Elkington، لم يكن من المفترض أن يصبح خط الأساس الثلاثي إطارًا أو أداة محاسبية. بل كان طريقة لإلهام التفكير النقدي حول الرأسمالية من شأنه تشجيع إحداث تغيير دائم في النظام.

يلاحظ Elkington أنه باستثناء بعض الرواد الأوائل، لا يزال العديد من قادة الأعمال يكافحون من أجل إحداث تغيير في حياة الناس والكوكب بالمعدل نفسه الذي يحققونه في الأرباح. لدرجة أنه دعا في مقاله المنشور في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو عام 2018 إلى "موجة جديدة" من مفهوم خط الأساس الثلاثي من شأنها أن تدفع بصورة أكثر جذرية نحو تحقيق هدفها الأصلي.1

واليوم، تتشكل شركات B Corp على أساس خط الأساس الثلاثي، وهو ما يراه Elkington "بصيص أمل" لمستقبل هذا المفهوم.