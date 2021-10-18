تُعدّ الاتصالات قطاعًا شديد التنظيم، ومع ذلك يتعيّن على الشركات التحرك بسرعة لمواكبة أحدث التطورات التقنية وارتفاع توقعات العملاء. ويمكن لأتمتة العمليات الآلية أن تساعد شركات الاتصالات على تعزيز مرونتها والحفاظ على الامتثال — وإليك الطريقة:

1. تبسيط التطبيقات والبنية التحتية

تعتمد شركات الاتصالات على مجموعة متنوعة من الأنظمة والحلول البرمجية للحفاظ على سلامة شبكاتها وكفاءة خدماتها. فقد تستخدم Microsoft Visio لرسم خرائط الشبكات، وتستخلص بيانات العمليات عبر IBM Process Mining، وتستعين بمنصة حوسبة رقمية مثل MATLAB للتعمق في الرؤى المستخلصة من عملية التعدين.

ورغم أن ربط هذه الأنظمة المختلفة لتشارك البيانات قد يبدو معقدًا، فإن RPA تجعل الأمر أكثر سهولة. ويرجع ذلك إلى أن RPA توفر نقطة تكامل موحّدة. ولا يحتاج فريق تكنولوجيا المعلومات إلى كتابة تعليمات برمجية خاصة أو إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة لربط الأنظمة. وبدلًا من ذلك، يمكن برمجة الروبوتات لاتباع الخطوات نفسها التي ينفّذها الموظف البشري لنقل البيانات من أداة رسم خرائط الشبكة إلى حل استخراج العمليات ثم إلى منصة الحوسبة الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الروبوتات أقل عرضة بكثير لارتكاب الأخطاء عند نقل البيانات بين الأنظمة.

كما تتمتع روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) بقابلية توسّع شبه غير محدودة. وإذا اختار مزوّد خدمات الاتصالات (CSP) حلّ RPA يتضمن تنفيذًا متزامنًا، فيمكن للفرق تشغيل عدة روبوتات في الوقت نفسه على جهاز واحد. ويُمكّن ذلك من إجراء عمليات نقل بيانات متعددة بين أنظمة مختلفة بشكل متزامن، مما يسرّع بشكل كبير من وتيرة العمليات المؤتمتة.

2. أتمتة إدارة الشبكة

يزيد حجم حركة المرور على الشبكات بنسبة 40 إلى 50% كل 12 إلى 16 شهرًا، ويجب على موفري خدمات السحابة التأكد من قدرة بنيتهم التحتية على التعامل معها. في كل مرة تتباطأ فيها الشبكة أو تنقطع، يكون ذلك بمثابة فقدان محتمل للعملاء والإيرادات.

ويمكن لأتمتة العمليات الآلية، بالاقتران مع معالجة الذكاء الاصطناعي، أن تساعد في أتمتة تحسين الشبكة بحيث تُعالج الأعطال في الوقت الفعلي وبأقل قدر من التدخل البشري. مما يضمن بقاء تجربة المستخدم ممتازة بصفة مستمرة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للشركة استخدام التعلم الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات استخدام الشبكة. وقد يكشف هذا التحليل عن مقاييس محددة تشير إلى وجود مشكلات محتملة في الشبكة، مثل عدد المستخدمين المتزامنين أو قوة الإشارة. ويمكن استخدام نظام إدارة قواعد الأعمال لتحديد خطوات سير العمل المناسبة عند وصول هذه المقاييس إلى عتبات حرجة. وعندما يتم بلوغ تلك العتبات، يمكن للذكاء الاصطناعي تنبيه روبوت RPA لاتخاذ إجراء وفقًا لقواعد العمل المعتمدة. وقد يقوم روبوت RPA بجمع بيانات الشبكة وإدراجها في تقرير ثم إرسال هذا التقرير إلى فنيّي الشبكة ليتمكنوا من التدخل للتخفيف من العطل المحتمل.

3. الحفاظ على الامتثال

تُخضع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قطاع الاتصالات لقوانين تنظيمية صارمة، بما في ذلك قوانين مكافحة الاحتكار، والترخيص، والتسعير. قد يستغرق الحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية وقتًا طويلًا ويتطلب جهدًا تشغيليًا كبيرًا، لكن أتمتة العمليات الآلية (RPA) يمكن أن تخفّف هذا العبء الإداري بشكل واضح.

فكل ما تحتاج إليه الشركة هو جدولة مجموعة من الروبوتات غير الخاضعة للرقابة لجمع بيانات الامتثال ذات الصلة بصفة دورية من أنظمة محددة وتجميعها في جدول بيانات مركزي. وبذلك تتمكّن المؤسسة دائمًا من الوصول إلى معلومات الامتثال المحدثة عند الحاجة. ومن المرجّح أيضًا أن تكون البيانات أكثر دقة مما لو قام موظف بشري بجمعها، لأن روبوتات RPA لا ترتكب أخطاء في النسخ.

4. إدارة البيانات الوصفية

تتقارب شركات الاتصالات والإعلام بشكل متزايد، حيث يعتمد كلٌّ منها على الآخر لتحقيق القيمة الكاملة للعروض الخاصة به. ونتيجةً لذلك، تتوسَّع المزيد من شركات الاتصالات في خدمات المحتوى والإعلام لتنويع مصادر إيراداتها.

يمكن لأتمتة العمليات الآلية (RPA) مساعدة شركات الاتصالات على إدارة عروض المحتوى بشكل أكثر ذكاءً. على سبيل المثال، بمساعدة التعرُّف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة الذكاء الاصطناعي، يمكن لأتمتة العمليات الآلية (RPA) استخراج البيانات غير المنظمة من المحتوى وإدخالها في نظام إدارة المحتوى مثل Salesforce، حيث يمكن استخدام هذه البيانات لأغراض الوسم والتصنيف. ثم يجعل هذا التصنيف من السهل تقديم محتوى مخصص واقتراحات إعلانية مناسبة للمستخدمين.

5. تعزيز الابتكار

توفر حلول RPA الحديثة مثل IBM RPA أدوات تأليف روبوتات منخفضة التعليمات البرمجية، تتيح لكل عضو في الفريق إنشاء روبوتات برمجية فعّالة، بغض النظر عمّا إذا كان يمتلك معرفة تقنية متقدمة أم لا. وعندما يصبح بإمكان الجميع تنفيذ الأتمتة، يُفتح الباب أمام تعزيز الابتكار.

فعلى سبيل المثال، يمتلك ممثلو خدمة العملاء فهمًا مباشرًا للخطوات في رحلة العميل التي يمكن أن تستفيد أكثر من الأتمتة. قد يكون لدى الفنيين الميدانيين أفكار حول كيفية تبسيط جدولة الخدمات. وعندما تتيح شركات الاتصالات برمجيات أتمتة العمليات الآلية للجميع، فإنها تمكّن كل موظف من الإسهام في تسريع تحول الأعمال.