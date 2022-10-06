IBM Robotic Process Automation
تعزيز عائد الاستثمار باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) مكتملة الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي
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تحقيق عائد استثمار أسرع

يمكن أن يشكِّل الانتقال من أتمتة المهام البسيطة في الخلفية إلى الأتمتة الشاملة للتعامل مع عمليات الأعمال المرهقة تحديًا.

 استكشف دليل مشتري أتمتة العمليات الآلية اقرأ الكتاب الإلكتروني الخاص بالأتمتة وأتمتة العمليات الآلية في المؤسسات
تعزيز الإنتاجية

نقل المهام المتكررة إلى الروبوتات المتوفرة دائمًا لتمكين الموظفين من قضاء مزيد من الوقت في الابتكار. 

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تعزيز نمو أعمالك

جرّب بنفسك انخفاض التكلفة الذي يحدث عند أتمتة المهام الروتينية واليدوية وتحويل الموظفين نحو الجهود ذات الإيرادات الأعلى.

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التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

يمكنك إنشاء مخططات أتمتة جديدة واختبارها ونشرها في ساعات، بدلاً من أيام أو أشهر.

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زيادة الإنتاجية

إنجاز المهام المؤتمتة في ثوانٍ أو دقائق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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حالات الاستخدام

ما الذي يمكن أن تعنيه أتمتة العمليات الآلية بالنسبة إلى أعمالك؟

تسريع الإنتاجية وتقليل الأخطاء. قضاء مزيد من الوقت في العمل الاستراتيجي ووقت أقل في المهام المتكررة.

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كيفية بناء روبوت مستند إلى الذكاء الاصطناعي

يساعد برنامج أتمتة العمليات الآلية (RPA) من IBM مطوري أتمتة العمليات الآلية - أو أي شخص تقريبًا - في بناء روبوتات أتمتة العمليات الآلية وإنشاء تقارير في دقائق.

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كيفية دمج روبوت محادثة

استكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها وتطوير روبوتات المحادثة التي ترد على العملاء في الوقت الفعلي تقريبًا.

 تعرف على الطريقة
كيفية إدارة روبوت أتمتة العمليات الآلية من IBM

المحافظة على بيئة أتمتة العمليات الآلية وتتبع المقاييس.

 تعرف على الطريقة
ما الذي يمكن أن تعنيه أتمتة العمليات الآلية بالنسبة إلى أعمالك؟

تسريع الإنتاجية وتقليل الأخطاء. قضاء مزيد من الوقت في العمل الاستراتيجي ووقت أقل في المهام المتكررة.

 تعرف على الطريقة
كيفية بناء روبوت مستند إلى الذكاء الاصطناعي

يساعد برنامج أتمتة العمليات الآلية (RPA) من IBM مطوري أتمتة العمليات الآلية - أو أي شخص تقريبًا - في بناء روبوتات أتمتة العمليات الآلية وإنشاء تقارير في دقائق.

 تعرف على الطريقة
كيفية دمج روبوت محادثة

استكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها وتطوير روبوتات المحادثة التي ترد على العملاء في الوقت الفعلي تقريبًا.

 تعرف على الطريقة
كيفية إدارة روبوت أتمتة العمليات الآلية من IBM

المحافظة على بيئة أتمتة العمليات الآلية وتتبع المقاييس.

 تعرف على الطريقة

دراسات حالة

Bureau voor Normalisatie

روبوت IBM Robotic Process Automation يساعد منظمة المعايير البلجيكية NBN على إنجاز المزيد في وقت أقل.

 اقرأ دراسة الحالة لشركة NBN Selta Square

تعمل الشركة الناشئة على أتمتة العملية الأساسية الأولى من نوعها لديها والمخصصة لمراقبة سلامة الأدوية باستخدام IBM Robotic Process Automation.

 اقرأ دراسة الحالة لشركة Selta Square New Mexico Mutual

شركة التأمين تنجح في تحرير الموظفين من المهام المتكررة باستخدام IBM Robotic Process Automation، مما يوفر 3 ساعات ونصف يومياً.

 اقرأ دراسة الحالة لشركة New Mexico Mutual Sicoob

خفضت Sicoob أوقات المعالجة بنسبة تصل إلى %80 وخفضت التكاليف بنسبة تصل إلى %20 باستخدام IBM Robotic Process Automation.

 اقرأ دراسة الحالة لشركة Sicoob

أتمتة العمليات الآلية والذكاء الاصطناعي

قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: الإنتاجية والسرعة

لكي تعمل الأتمتة بأقصى طاقتها، تتطلب الأتمتة بيانات متواصلة من جميع أنحاء النظام البنائي للمنظمة وشركائها.

 اقرأ تقرير قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. أهم 5 معايير يجب على المطورين اتباعها عند اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي

يسمح تبني استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين بالازدهار في عالم يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.

 اقرأ منشور المدونة حول أهم 5 معايير للمطورين المرونة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي داخل برنامج أتمتة العمليات الآلية (RPA)

تعرّف على سبب أهمية أتمتة العمليات الآلية (RPA) باستخدام الذكاء الاصطناعي وأهمية وجود روبوتات أكثر ذكاءً لحل المشكلات وزيادة الإنتاجية.

 شاهِد فيديو المرونة المدمجة بالذكاء الاصطناعي. تحسين مبادرات أتمتة العمليات الآلية

ابدأ مبادراتك على IBM Robotic Process Automation ووسِّع نطاقها باستخدام IBM Process Mining. يمكنك تحسين الإستراتيجية من خلال عملية معارف العمليات المستندة إلى الحقائق لتذليل أصعب العقبات والتحديات التي تواجه مشروع أتمتة العمليات الآلية. 

 تعرف على المزيد عن IBM Process Mining
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