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رسم توضيحي متساوي القياس لشخص يعمل على كمبيوتر محمول متصل بشاشات مختلفة
أتمتة العمليات الآلية مقدرة السعر
أتمتة العمليات الآلية عائد الاستثمار المقدر
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إصدار تجريبي مجاني فترة تجريبية مدتها 30 يوماً لـ RPA

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا بدون تكلفة لبناء روبوتات وافتراضات افتراضية ذكية (IVAs) و لوحة المعلومات مع IBM Robotic Process Automation (RPA)

إصدار تجريبي مجاني اتصل ب IBM للحصول على التسعير البرمجيات كخدمة (SaaS)

السحابة متعددة المستأجرين لمستودع روبوتات السحابة وجدولتها وإدارة السحابة وإدارة التشغيل والتعرف الضوئي على الحروف؛

 اتصل ب IBM للحصول على التسعير محلي

بيئة محلية مع عميل وخادم عنصر لمستودع روبوتات المستودع، والجدولة، وإدارة أحمال التشغيل والمزيد
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خطط التسعير

اعثر على ما يناسب احتياجاتك.
ميزة المنتج تجربة بدون تكلفة (منتج مميز) تجربة بدون تكلفة (منتج مميز) محلي

الروبوتات الحاضرة

الروبوتات غير المراقبة

الاستوديو (بيئة البناء)

التعرف الضوئي على الحروف (OCR)

وكيل افتراضي ذكي وكيل افتراضي (IVA)

متطلبات البرامج والأجهزة

نعم

نظام التشغيل ويندوز

نعم

نظام التشغيل ويندوز

نعم

نظام التشغيل ويندوز

التسعير

0.00 دولار أمريكي

ابتداءً من 981.00 دولار أمريكي شهرياً

ابتداءً من 981.00 دولار أمريكي شهرياً

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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