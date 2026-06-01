ما المقصود بالتطوير السريع للتطبيقات (RAD)؟

لا يتمثل هدف مرحلة التخطيط في تحديد جميع المتطلبات مسبقًا. بل يسعى الفريق إلى تحديد المشكلة المطلوب حلها، والمستخدمين المستهدفين، والميزات الأكثر أهمية لهم، والقيود الرئيسية التي قد تؤثِّر في عملية التطوير. وتشمل هذه القيود الميزانية والجدول الزمني والتكامل مع البيئة التقنية الأوسع ومتطلبات الامتثال.

وبدلًا من إعداد وثائق ضخمة للمتطلبات، تنتج هذه المرحلة قصص المستخدمين والمخططات الهيكلية الأولية وقوائم الميزات والقرارات البنائية وأهداف المشروع والجداول الزمنية التقريبية. وتمثل هذه المخرجات حدًا أدنى من التخطيط مقارنةً بالمنهجيات الأخرى، وهو أمر مقصود. إذ يبقى التخطيط خفيفًا عمدًا حتى يتمكن الفريق من البدء بسرعة في إنشاء النماذج الأولية.

وتفترض منهجية RAD أن المتطلبات ستتغير مع مرور الوقت، لأن المستخدمين غالبًا لا يعرفون بدقة ما يريدونه حتى يروا نموذجًا أوليًا فعليًا. كما يتم جمع الدروس المستفادة والملاحظات بشكل فوري أثناء التطوير، ما يساعد على استكمال الخطة وتطويرها تدريجيًا. وتُعد هذه المرحلة مجرد نقطة انطلاق.