يمكن أن تشير هندسة المنتجات إلى هندسة البرمجيات أو تصميم منتجات جديدة مثل الإلكترونيات أو المعدات الصناعية أو السيارات. بغض النظر عن طبيعة المنتج النهائي، تعتمد هندسة المنتجات نهجًا متعدد التخصصات يجمع بين جوانب الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة البرمجيات وغيرها من المجالات ذات الصلة، بهدف تطوير منتجات مبتكرة وعالية الجودة.

تسهم هندسة المنتجات الناجحة في تقديم حلول تلبي المتطلبات الوظيفية والتقنية، مع تحسين تجربة المستخدم وتعزيز استراتيجية الأعمال الشاملة للمنظمة. غالبا ما يكون من المفيد للمنظمات تبنّي نهج منظم في هندسة المنتجات، من خلال وضع خارطة طريق مفصلة وتعيين مديري منتجات لضمان تنفيذ العملية بفعالية من حيث الوقت والتكلفة، مما يساعد المنظمة على زيادة قيمة المنتج إلى أقصى حد طوال دورة حياته.