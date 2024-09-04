التخزين الأساسي مقابل التخزين الثانوي: ما الفرق؟

لفهم الاختلافات بين التخزين الأساسي والتخزين الثانوي بشكل أكبر، فكر في كيفية تفكير البشر. كل يوم، يتم قصف الناس ذهنيًا بكمية مذهلة من البيانات الواردة.

جهات الاتصال الشخصية: يقوم الأمريكي العادي بإجراء 6 مكالمات هاتفية أو تلقيها يوميًا، بالإضافة إلى إرسال ما يقرب من 32 رسالة نصية أو استقبالها .

بيانات العمل: بالإضافة إلى ذلك، يشارك معظم الأشخاص أيضًا في أنشطة العمل التي تنطوي على بيانات تنظيمية واردة عبر أي عدد من توجيهات الأعمال أو البيانات.

الأخبار: لا يشمل الرقم الإعلاني المعلومات الإخبارية التي تنقلها وسائل الإعلام، والتي نتلقاها في عدد متزايد من الأشكال. في العديد من البرامج الإخبارية التلفزيونية الحالية، يتم استخدام شاشة واحدة لنقل عدة أنواع من المعلومات في وقت واحد. على سبيل المثال، قد يعرض برنامج إخباري مقابلة فيديو مع صانع أخبار بينما يعلن شريط التمرير في أسفل الشاشة عن عناوين الأخبار العاجلة وشريط جانبي لعرض آخر تحديثات سوق الأسهم.

من الواضح أن هذا يتطلب الكثير من المعلومات الواردة لاستيعابها ومعالجتها. من اللحظة التي نستيقظ فيها حتى نعود إلى النوم، تقوم عقولنا بفحص كل هذه البيانات المحتملة، ما يؤدي إلى سلسلة لا نهاية لها تقريبًا من الأحكام الدقيقة حول المعلومات التي يجب الاحتفاظ بها وما يجب تجاهله. في أغلب الحالات، يعتمد هذا القرار على مرفق الخدمات. إذا أدرك العقل أن هذه المعلومات ستحتاج إلى استرجاعها مرة أخرى، فإنه يتم منح هذه البيانات مرتبة أعلى من الأولوية العقلية.

تحدث قرارات تحديد الأولويات هذه بتواتر سريع لدرجة أن عقولنا مدربة على إدخال هذه البيانات دون أن ندرك ذلك حقًا، تاركين للعقل البشري مهمة فرز كيفية تخصيص الذاكرة الأولية والثانوية. لحسن الحظ، فإن العقل البشري بارع جدا في إدارة مثل هذه المهام المتعددة، وكذلك أجهزة الكمبيوتر الحديثة.

يوجد تشابه مناسب بين كيفية عمل العقل البشري وكيفية إدارة ذاكرة الكمبيوتر. في العقل، تكون الذاكرة قصيرة المدى للإنسان مخصصة بشكل أكبر للاحتياجات المعرفية الأكثر إلحاحًا و"الحالية". قد يشمل ذلك بيانات مثل رمز وصول المستخدم للخدمات المصرفية الشخصية أو الوقت المحدد لموعد طبي مهم أو معلومات الاتصال بعملاء الأعمال الحاليين. بعبارة أخرى، إنها معلومات ذات أولوية قصوى متوقعة. وبالمثل، يهتم التخزين الأساسي باحتياجات المعالجة الأكثر إلحاحًا للكمبيوتر.

من ناحية أخرى، يوفر تخزين البيانات الثانوي تخزينًا طويل المدى، مثل ذاكرة الشخص طويلة المدى. ويميل التخزين الثانوي إلى العمل بتردد أقل ويمكن أن يتطلب المزيد من طاقة معالجة الكمبيوتر لاسترداد البيانات المخزنة لفترة طويلة. وبهذه الطريقة، فإنها تعكس الاحتفاظ نفسه والمعالجة التي تقوم بها الذاكرة طويلة المدى. وقد تشمل أمثلة الذاكرة طويلة المدى بالنسبة للإنسان رقم رخصة البرنامج، أو الحقائق التي يحتفظ بها منذ فترة طويلة، أو رقم هاتف الزوج أو الزوجة.