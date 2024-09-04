التخزين الأساسي مقابل التخزين الثانوي: ما الفرق؟

يتم إعطاء الأولوية لذاكرة الكمبيوتر وفقًا لعدد المرات المطلوبة لاستخدامها في تنفيذ وظائف التشغيل. التخزين الأساسي هو وسيلة احتواء الذاكرة الأساسية (أو الذاكرة الرئيسية)، وهي الذاكرة العاملة للكمبيوتر والعنصر التشغيلي الرئيسي. تُسمى الذاكرة الرئيسية أو الأساسية أيضًا "وحدة التخزين الرئيسية" أو "الذاكرة الداخلية". وتحتوي على كميات موجزة نسبيًا من البيانات، التي يمكن للكمبيوتر الوصول إليها في أثناء عمله.
نظرًا لأن الذاكرة الأساسية يتم الوصول إليها بشكل متكرر، فهي مصممة لتحقيق سرعات معالجة أسرع من أنظمة التخزين الثانوية. ويحقق التخزين الأساسي هذا التعزيز في الأداء بفضل موقعه المادي على اللوحة الأم للكمبيوتر وقربه من وحدة المعالجة المركزية (CPU).
من خلال وجود وحدة تخزين أساسية أقرب إلى وحدة المعالجة المركزية، فإنه من الأسهل القراءة والكتابة إلى وحدة التخزين الأساسية، بالإضافة إلى الوصول السريع إلى البرامج والبيانات والتعليمات المستخدمة حاليًا والموجودة داخل وحدة التخزين الأساسية.
تُعرف الذاكرة الخارجية أيضًا باسم الذاكرة الثانوية وتتضمن أجهزة التخزين الثانوية التي يمكنها تخزين البيانات بطريقة مستمرة ودائمة. ونظرًا لأنها يمكن استخدامها مع مصدر طاقة قابل للانقطاع، يُقال إن أجهزة التخزين الثانوية توفر تخزينًا غير متطاير.
يمكن لأجهزة تخزين البيانات هذه حماية البيانات على المدى الطويل وإنشاء استمرارية تشغيلية وسجل دائم للإجراءات الحالية لأغراض الأرشفة. وهذا يجعلها المضيف المثالي لتخزين النسخ الاحتياطي للبيانات، ودعم جهود التعافي من الكوارث والحفاظ على التخزين طويل الأمد وحماية بيانات الملفات الأساسية.
لفهم الاختلافات بين التخزين الأساسي والتخزين الثانوي بشكل أكبر، فكر في كيفية تفكير البشر. كل يوم، يتم قصف الناس ذهنيًا بكمية مذهلة من البيانات الواردة.
من الواضح أن هذا يتطلب الكثير من المعلومات الواردة لاستيعابها ومعالجتها. من اللحظة التي نستيقظ فيها حتى نعود إلى النوم، تقوم عقولنا بفحص كل هذه البيانات المحتملة، ما يؤدي إلى سلسلة لا نهاية لها تقريبًا من الأحكام الدقيقة حول المعلومات التي يجب الاحتفاظ بها وما يجب تجاهله. في أغلب الحالات، يعتمد هذا القرار على مرفق الخدمات. إذا أدرك العقل أن هذه المعلومات ستحتاج إلى استرجاعها مرة أخرى، فإنه يتم منح هذه البيانات مرتبة أعلى من الأولوية العقلية.
تحدث قرارات تحديد الأولويات هذه بتواتر سريع لدرجة أن عقولنا مدربة على إدخال هذه البيانات دون أن ندرك ذلك حقًا، تاركين للعقل البشري مهمة فرز كيفية تخصيص الذاكرة الأولية والثانوية. لحسن الحظ، فإن العقل البشري بارع جدا في إدارة مثل هذه المهام المتعددة، وكذلك أجهزة الكمبيوتر الحديثة.
يوجد تشابه مناسب بين كيفية عمل العقل البشري وكيفية إدارة ذاكرة الكمبيوتر. في العقل، تكون الذاكرة قصيرة المدى للإنسان مخصصة بشكل أكبر للاحتياجات المعرفية الأكثر إلحاحًا و"الحالية". قد يشمل ذلك بيانات مثل رمز وصول المستخدم للخدمات المصرفية الشخصية أو الوقت المحدد لموعد طبي مهم أو معلومات الاتصال بعملاء الأعمال الحاليين. بعبارة أخرى، إنها معلومات ذات أولوية قصوى متوقعة. وبالمثل، يهتم التخزين الأساسي باحتياجات المعالجة الأكثر إلحاحًا للكمبيوتر.
من ناحية أخرى، يوفر تخزين البيانات الثانوي تخزينًا طويل المدى، مثل ذاكرة الشخص طويلة المدى. ويميل التخزين الثانوي إلى العمل بتردد أقل ويمكن أن يتطلب المزيد من طاقة معالجة الكمبيوتر لاسترداد البيانات المخزنة لفترة طويلة. وبهذه الطريقة، فإنها تعكس الاحتفاظ نفسه والمعالجة التي تقوم بها الذاكرة طويلة المدى. وقد تشمل أمثلة الذاكرة طويلة المدى بالنسبة للإنسان رقم رخصة البرنامج، أو الحقائق التي يحتفظ بها منذ فترة طويلة، أو رقم هاتف الزوج أو الزوجة.
تهيمن أشكال عديدة من ذاكرة التخزين الأولية على أي مناقشة لعلوم الكمبيوتر:
هناك ثلاثة أشكال من الذاكرة تُستخدم عادة في التخزين الثانوي:
يتم تصنيف موارد التخزين على أنها موارد تخزين أولية وفقًا لخدمات المرفق المتصورة وكيفية استخدام تلك الموارد. ويفترض بعض المراقبين بشكل خاطئ أن التخزين الأساسي يعتمد على مساحة التخزين لوسيط تخزين معين، أو كمية البيانات الموجودة في سعة التخزين أو بنية التخزين الخاصة به. لا يتعلق الأمر في الواقع بكيفية تخزين وسيط التخزين للمعلومات. ويتعلق الأمر بمرفق الخدمات المتوقع من التخزين.
من خلال هذا التركيز القائم على مرفق الخدمات، من الممكن لأجهزة التخزين أن تتخذ أشكالاً متعددة:
في حين أن بعض أشكال الذاكرة الثانوية تعتمد على الداخل، هناك أيضًا أجهزة تخزين ثانوية ذات طبيعة خارجية. ويمكن فصل أجهزة التخزين الخارجية (وتسمى أيضًا أجهزة التخزين المساعدة) بسهولة واستخدامها مع أنظمة التشغيل الأخرى، وتوفر تخزينًا غير متطاير:
البيانات هي شريان الحياة لأي نظام كمبيوتر. يشارك كل من التخزين الأساسي والتخزين الثانوي في إدارة التدفق المتزايد للبيانات ولكنهما يتعاملان مع مهامهما من زوايا مختلفة. ويتعلق التخزين الأساسي بتمكين عمليات الكمبيوتر من خلال إدارة الملفات المطلوبة بنشاط. ويهتم التخزين الثانوي بالاحتفاظ بشكل دائم بالبيانات التي تُعد مهمة وتستحق الحفظ، ولكن قد لا تكون هناك حاجة فورية لها.
والآن هناك عنصر جديد يجب أخذه في الحسبان في معادلة البيانات هذه: الأمان. مع تزايد التهديدات السيبرانية المتكررة والمتطورة، من الضروري أن يكون لديك تخزين بيانات يحتوي على حماية مدمجة للبيانات. اكتشف كيف يمكنك الحصول على التخزين الذي تحتاجه مجموعتك، بالإضافة إلى الأمان للحفاظ على حماية البيانات الثمينة بطريقة مستمرة.
