تحديث أنظمة المدفوعات دون التأثير في أنظمة الشيكات التقليدية

حول العالم، تسعى المؤسسات المالية بسرعة لتحديث أنظمتها لتقديم تجارب دفع آمنة وسلسة تُلبي متطلبات العملاء الرقميين أولًا. تواجه المؤسسات المالية تحدي تمكين المدفوعات الرقمية مع إدارة القدرات الحالية للمدفوعات مثل الشيكات في الوقت نفسه. رغم انخفاض استخدام الشيكات عالميًا، فإنه لا تزال في الولايات المتحدة الخيار المفضَّل للمدفوعات المتعلقة بالإيجارات والمعاملات الكبيرة. في الاتحاد الأوروبي، لا يزال حجم الشيكات يُعدُّ كبيرًا، حيث تم إصدار أكثر من 2.1 مليار شيك في عام 2019، وكان نصيب فرنسا وحدها من هذه الشيكات 1.6 مليار شيك (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وقد تم التعامل معها ومعالجتها خلال ذلك العام.
اعتمدت العديد من الدول تحديث أنظمة الدفع وأطلقت مبادرات لتعزيز سرعة الاعتماد وتنظيم بيئة المدفوعات. تعمل الحكومة الأسترالية رسميًّا على إيقاف استخدام الشيكات بحلول عام 2030، كجزء من مجموعة أوسع من إصلاحات الدفع لعصر الرقمنة.
في مثل هذه الحالات، لا تزال المؤسسات المالية بحاجة إلى معالجة الشيكات بسرعة وأمان خلال فترة الانتقال، حيث تظل الشيكات نظام دفع تقليدي مؤقتًا. نظرًا لأن غالبية معالجة الشيكات تتم على بنية تحتية تقليدية، فإن أي تغييرات جديدة قد تشكِّل مخاطر على منظومة المدفوعات بأكملها. يجب على المؤسسات المالية أيضًا إدارة تأثير ذلك في تكاليف المعالجة، إذ تتناقص وفورات الحجم مع انخفاض حجم الشيكات.
وفقًا لشبكة إنفاذ القانون في الجرائم المالية (FinCEN)، فقد تضاعفت تقارير الاحتيال بالشيكات أكثر من مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية. أفادت شبكة FinCEN بتسجيل 680,000 حالة احتيال محتمل بالشيكات في 2022، مقارنةً بـ 350,000 حالة في 2021، ما يُشير إلى زيادة بنسبة 23% عن عام 2020. توقَّع خبراء استراتيجيات مكافحة الاحتيال أن يصل إجمالي خسائر الاحتيال بالشيكات هذا العام إلى 24 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات فقط.
يُعدُّ الاحتيال بالشيكات جريمة منخفضة التقنية نسبيًا وسهلة التنفيذ، مع وجود عدد كبير من الضحايا المحتملين. مع تزايد عدد الأفراد والمحتالين الذين يستغلون فرص الاحتيال بالشيكات، يمكن لتحديث أنظمة الدفع أن يساعد على سد الثغرات الأمنية المتعلقة بالشيكات.
كما يتضح من التغيُّرات في مشهد الشيكات، ستستمر المدفوعات في التحديث بسرعة والتطور لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة. يجب على المؤسسات المالية إعطاء الأولوية لحلول المدفوعات التي يمكن أن تتكيف بسرعة مع احتياجات العملاء المتغيرة وتقلل من تعطل الأعمال والبنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات.
تعمل IBM مع المؤسسات المالية لاستغلال مرونة وأمن السحابة لتحويل أنظمة الدفع بما يلبي احتياجات العملاء اليوم وفي المستقبل.
يقدِّم IBM® Payments Center (IPC) لخدمات الشيكات على IBM® Cloud for Financial Services منصة مُدارة وآمنة، مُصممة للتوسُّع أو التقلُّص حسب تغيّر حجم الشيكات. يُتيح هذا الحل للبنوك إجراء المعاملات مع شبكة من الشركاء الذين يتمتعون بالأمان والمرونة والقدرات اللازمة للامتثال، للتعامل مع تغيّرات احتياجات معالجة الشيكات. تم تصميم IBM® Cloud for Financial Services لمساعدة العملاء على تقليل المخاطر وتسريع اعتماد السحابة حتى لأكثر أعباء العمل حساسية.
يعمل IBM® Financial Transaction Manager (FTM) (الذي يشكِّل جزءًا من البنية الأساسية لحل الشيكات كخدمة) على دمج المعاملات المالية وتنظيمها ومراقبتها، بما في ذلك الشيكات. ويوفر معالجة متسقة عبر أنواع مختلفة من المدفوعات، ما يمكِّن المؤسسات المالية من دمج عمليات الدفع الخاصة بها على منصة واحدة. يتضمن FTM قدرات جاهزة مسبقًا للمدفوعات الفورية وSWIFT وACH وSEPA ومعالجة الشيكات وإدخال العملاء ومعالجة المعاملات وغيرها.
من خلال خدمات IBM® Payments Center المُدارة، تحصل البنوك على خبرة صناعية في معالجة الشيكات وإدارة عمليات الأعمال عبر منصة المدفوعات كخدمة. وتستخدم أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والقيمة في خدمات المدفوعات. يمكن للمستشارين في IBM® Cloud Expert Lab أيضًا مساعدة البنوك على اعتماد تقنيات IBM Cloud والاستفادة منها لتحديث خدمات معالجة الشيكات، مع التركيز على تحقيق نتائج الأعمال.
مع تحديث المؤسسات المالية لأنظمة الدفع، ينبغي عليها تقليل التأثير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية. يقدِّم IBM® Payments Center Check Services عناصر مرنة قائمة على السحابة، يمكن دمجها مع العمليات والبنية التحتية الحالية للعميل. حلنا المُدار الشامل مصمم لتوفير قدرات معالجة الشيكات الاقتصادية ومصمم لأعباء العمل الأساسية للمؤسسات مع البيانات الحساسة.
