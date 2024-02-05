تحديث أنظمة المدفوعات دون التأثير في أنظمة الشيكات التقليدية

كما يتضح من التغيُّرات في مشهد الشيكات، ستستمر المدفوعات في التحديث بسرعة والتطور لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة. يجب على المؤسسات المالية إعطاء الأولوية لحلول المدفوعات التي يمكن أن تتكيف بسرعة مع احتياجات العملاء المتغيرة وتقلل من تعطل الأعمال والبنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات.

تعمل IBM مع المؤسسات المالية لاستغلال مرونة وأمن السحابة لتحويل أنظمة الدفع بما يلبي احتياجات العملاء اليوم وفي المستقبل.

يقدِّم IBM® Payments Center (IPC) لخدمات الشيكات على IBM® Cloud for Financial Services منصة مُدارة وآمنة، مُصممة للتوسُّع أو التقلُّص حسب تغيّر حجم الشيكات. يُتيح هذا الحل للبنوك إجراء المعاملات مع شبكة من الشركاء الذين يتمتعون بالأمان والمرونة والقدرات اللازمة للامتثال، للتعامل مع تغيّرات احتياجات معالجة الشيكات. تم تصميم IBM® Cloud for Financial Services لمساعدة العملاء على تقليل المخاطر وتسريع اعتماد السحابة حتى لأكثر أعباء العمل حساسية.

يعمل IBM® Financial Transaction Manager (FTM) (الذي يشكِّل جزءًا من البنية الأساسية لحل الشيكات كخدمة) على دمج المعاملات المالية وتنظيمها ومراقبتها، بما في ذلك الشيكات. ويوفر معالجة متسقة عبر أنواع مختلفة من المدفوعات، ما يمكِّن المؤسسات المالية من دمج عمليات الدفع الخاصة بها على منصة واحدة. يتضمن FTM قدرات جاهزة مسبقًا للمدفوعات الفورية وSWIFT وACH وSEPA ومعالجة الشيكات وإدخال العملاء ومعالجة المعاملات وغيرها.

من خلال خدمات IBM® Payments Center المُدارة، تحصل البنوك على خبرة صناعية في معالجة الشيكات وإدارة عمليات الأعمال عبر منصة المدفوعات كخدمة. وتستخدم أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والقيمة في خدمات المدفوعات. يمكن للمستشارين في IBM® Cloud Expert Lab أيضًا مساعدة البنوك على اعتماد تقنيات IBM Cloud والاستفادة منها لتحديث خدمات معالجة الشيكات، مع التركيز على تحقيق نتائج الأعمال.

مع تحديث المؤسسات المالية لأنظمة الدفع، ينبغي عليها تقليل التأثير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية. يقدِّم IBM® Payments Center Check Services عناصر مرنة قائمة على السحابة، يمكن دمجها مع العمليات والبنية التحتية الحالية للعميل. حلنا المُدار الشامل مصمم لتوفير قدرات معالجة الشيكات الاقتصادية ومصمم لأعباء العمل الأساسية للمؤسسات مع البيانات الحساسة.