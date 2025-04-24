IBM Financial Transaction Manager
معالجة المدفوعات والمعاملات المالية ومراقبتها وتتبُّعها وإعداد التقارير بشأنها على منصة هجينة متعددة السحب يمكنها تشغيل أعباء العمل في حاويات
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ما IBM Financial Transaction Manager؟

يعمل برنامج IBM Financial Transaction Manager على دمج وتكامل المعاملات المالية وتنسيقها ومراقبتها. يوفر معالجة متسقة في مختلف أنواع الدفع المتعددة، ما يُمكِّن المؤسسات المالية من دمج عمليات الدفع على منصة واحدة. يتم توفير النشر على البيئات السحابية العامة والهجينة ومتعددة السحب، ويعتمد على Red Hat OpenShift.
الفوائد
النشر بمرونة

نقل أعباء العمل في الحاويات عبر البنية التحتية للبيئات المحلية والهجينة والعامة. لديك أيضًا حرية الاختيار من بين مزودي خدمات السحابة المدعومين.

إدارة المخاطر التشغيلية

مراقبة معالجة المدفوعات والسماح بإدارة المخاطر عبر قنوات متعددة. الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال (AML) وقانون"دود-فرانك" الأمريكي واستخدام المعايير المطبَّقة في هذه الصناعة للمساعدة على الامتثال.
تقليل وقت الوصول إلى السوق

دمج الوظائف الجاهزة مع نهج بناء الحلول الخاصة بك. ابتكار منتجات متميزة وتحقيق رؤية استراتيجية من خلال المشاريع التي تقدِّم قيمة في كل مرحلة.

دمج معالجة المدفوعات

توحيد العمليات مع إعادة استخدام القدرات الحالية من خلال منصة واحدة وقابلة للتوسيع. وهو يوفر إمكانيات تكامل مشتركة، وقاعدة بيانات تشغيلية والمزيد.

تفعيل شبكات الدفع البديلة

دع المدفوعات تمر عبر شبكات الدفع البديلة (مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والمدفوعات الأسرع، والشبكات الإقليمية)، بالإضافة إلى SWIFT، دون تغيير أنظمة الإدارة الخلفية.

المزايا القدرات المعدة مسبقًا

استخدِم المنتجات التكميلية للمدفوعات الفورية، وSWIFT، وACH، وSEPA، ومعالجة الشيكات، وتسجيل العملاء، واستيعاب المعاملات وغيرها. تعمل خدمات الشيكات الاختيارية على تجديد واستبدال وتحديث معالجة الشيكات الحالية.

مثيل قابل للتخصيص

دعم وحدات الأعمال المتعددة في مثيل واحد حيث يمكن لكل وحدة تكوين الحل وفقًا لاحتياجاتها الخاصة، ما يساعد على تقليل التكاليف وتيسير جهود الامتثال. احصل على واجهات API القابلة للدمج في حلول مكافحة الاحتيال والكشف عن الحالات الموقَّع عليها عقوبات.

واجهة ثرية بالميزات

استفِد من واجهة رسائل SWIFT التي تحمل جميع شهادات واجهة SWIFT وتوفر دعمًا لجميع رسائل SWIFT من نوع MT وMX. تتجاوز المدفوعات شبكات الدفع البديلة دون حاجة إلى تغيير الأنظمة الخلفية.

دعم Red Hat OpenShift

استفِد من مرونة نشر Red Hat OpenShift والحرية في اختيار مزودي الخدمات السحابية المدعومين. تم التحقق من الحاويات المعتمدة على منصة Red Hat OpenShift وتم بناؤها باستخدام معايير Kubernetes.

منصة واحدة قابلة للتوسيع

دمج معالجة المدفوعات وتوحيد العمليات مع إعادة استخدام القدرات الحالية. تساعد قدرات التكامل المشتركة على إدارة المعاملات. تتكامل قاعدة البيانات التشغيلية مع حلول إدارة البيانات المؤسسية.

الموارد IBM Financial Transaction Manager

اكتشِف معلومات إضافية حول إصدارات المنتج، وبوابة الدعم، وأفضل ممارسات التكامل، وتحديثات المنتج.

 IBM Financial Transaction Manager

تعرَّف على كيفية مساعدة حلول IBM Financial Transaction Manager للبنوك والمؤسسات المالية على تعزيز المرونة والتحديث.

 نظرة عامة تقنية على IBM Financial Transaction Manager

استكشِف كيفية إدارة المعاملات المالية وتنسيقها ومراقبتها طوال دورة حياتها.

 قيادة التحول باستخدام ISO 20022

اقرأ كيف تحوَّل حل الامتثال البسيط بفضل IBM إلى منصة لإعادة تشكيل أعمال أحد البنوك السويسرية.
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احصل على المزيد من IBM Financial Transaction Manager من خلال دمج واجهة رسائل SWIFT المكررة أو منتهية الصلاحية في حل واحد يبدو كأنه مخصص لوحدات الأعمال والعملاء التابعين لها ويدعم الشبكات الناشئة.

 IBM Financial Crimes Insight

أضف طبقة حماية إضافية إلى IBM Financial Transaction Manager من خلال تبني نهج شامل قائم على تقييم المخاطر وفعَّال من حيث التكلفة لمواجهة الجرائم المالية وإدارة حالات الاحتيال باستخدام البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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