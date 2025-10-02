IBM Safer Payments

يُمكنك استبعاد منتج منشور في مدير واجهة برمجة التطبيقات أو استبداله باستخدام صفحة إدارة المنتجات داخل الكتالوج. وعند استبعاد أحد المنتجات، يُمكن لمطوري التطبيقات المشتركين بالفعل في المنتج الاستمرار في استخدامه، ولكن لا يُمكن للمطورين الجُدد الاشتراك في المنتج.