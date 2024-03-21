ما المقصود بمركز البيانات فائق النطاق؟

ستواجه المؤسسات التي تريد تشغيل مركز بيانات فائق النطاق عددًا كبيرًا من القرارات التي يتعين عليها اتخاذها أثناء تحديدها لأفضل مسار عمل يجب اتباعه. قد يكون أول هذه الأسئلة: "هل نبني المركز أم نستأجره؟" فحتى بناء مركز بيانات متوسط الحجم سيتطلب مستوى معينًا من الاستثمار. ويتطلب بناء مركز بيانات فائق النطاق التزامًا ماليًا أكبر بكثير.

يختار العديد من الشركات خيارًا آخر عبر الاعتماد على مركز بيانات مشترك، وهو مركز بيانات يعمل مالكوه على تأجير المرافق ومساحة الخوادم لشركات أخرى. يجب أن يكون واضحًا على الفور سبب جاذبية هذه الطريقة: فاستئجار مساحة للأجهزة يتطلب استثمارًا أقل بكثير مقارنةً ببناء هيكل كامل لاستيعاب المعدات، على الأقل من حيث الأموال المدفوعة مقدمًا.

عند مقارنة الخيارين الأساسيين، يتضح أن لكل منهما مزاياه وعيوبه. عادةً ما يكون بناء مركز بيانات فائق النطاق مكلفًا ويتطلب جهدًا كبيرًا، ولكنه يوفر أيضًا مرافق فائقة النطاق مصممة خصيصًا للشركة، مع تحسين جميع جوانبها القابلة للتعديل.

في المقابل، يوفر استئجار مساحة في مركز بيانات مشترك مزيدًا من المرونة ويتطلب استثمارًا أقل بكثير. لكن من غير المرجح أن يكون مركز البيانات المشترك قد تم تصميمه وفق المواصفات المثالية للعميل.

تسعى بعض المؤسسات إلى خيار آخر يضمن لها أنه مع تقدمها المستمر، ستتمكن من التوسع دون الحاجة إلى شراء معدات تخزين إضافية ومكلِّفة لنظامها القائم على السحابة الخاصة. بالنسبة إلى العديد من هذه الشركات، يكمن الحل المناسب في الانتقال من نظام خاص بها ونقل عملياتها إلى بيئة السحابة العامة، كما هو الحال مع تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) مثل Microsoft 365 أو Google Suite.

هناك أشكال أخرى مثل مراكز البيانات المعيارية، وهي مرافق مصممة مسبقًا ليتم استخدامها كمراكز بيانات. لا تقتصر مراكز البيانات المعيارية على كونها مصممة مسبقًا فحسب، بل تأتي أيضًا مزوَّدة بمسارات مسبقة ومجهزة بمعدات التبريد اللازمة. تُعَد مراكز البيانات المعيارية مثالية للمؤسسات التي تريد تجربة وظائف مركز البيانات بشكل محدود قبل إجراء استثمارات ضخمة، وكذلك للشركات التي تحتاج إلى تنفيذ حل موثوق به لمركز البيانات بسرعة.