تصفية DNS مقابل تصفية الويب: ما الفرق؟

في الأوقات السابقة، كان "المحتوى غير اللائق" يعني "محتوى البالغين"، الذي كان يستخدم تقليديًا للإشارة إلى المحتوى الجنسي بشكل صريح. وشهدت الاتجاهات الحديثة توسع هذا المصطلح الشامل ليتضمن مجموعة واسعة من المواد التي يحتمل أن تكون مسيئة، بما في ذلك المواقع التي تتاجر بخطاب الكراهية أو الأيديولوجية العنيفة.

بالإضافة إلى ذلك، يرجع ذلك جزئيًا إلى الانتشار الهائل في استخدام كاميرات الهاتف المحمول والصعود غير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي، الآن هناك هيمنة على الإنترنت لمقاطع الفيديو التي تم التقاطها من قِبل المستخدمين. ويتضمن هذا النوع من المحتوى كل الأشياء الجديرة بالملاحظة، وبعضها يفصل الأعمال المصورة وغير القانونية. ويُصنّف هذا النوع من المحتوى بأنه غير لائق، وإن كان هذا الوصف الشخصي يترك مجالاً للاجتهاد في تفسيره.