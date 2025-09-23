تصفية DNS مقابل تصفية الويب: ما الفرق؟

تعمل تصفية DNS وتصفية الويب على حظر الوصول إلى المجالات (مواقع الويب) بالكامل والتي قد تشكل تهديدات إلكترونية ومخاطر أمنية أخرى للأنظمة ومستخدميها. ويختلف النهجان في التوقيت والمجال، حيث توفر تصفية DNS حلاً وقائيًا أسرع بينما توفر تصفية الويب عمقًا أكبر للتحليل.
تسعى سياسات تصفية المحتوى بشكل أساسي إلى تحقيق هدف الأمن السيبراني نفسه—لحماية المستخدم (ونظامه) من المحتوى الضار من مواقع الويب الخبيثة أو الجهات الضارة الأخرى. ويتم تصميم كل شكل من أشكال التحكم في الوصول بشكل مختلف لإجراء وظائف ذات صلة ولكن منفصلة.
تعتمد تصفية DNS على نظام اسم المجال (DNS) وتهدف إلى اعتراض مواقع الويب الخطيرة المحتملة قبل أن يتمكن من الوصول إليها. وتنطوي تصفية الويب على تدابير أمنية أكثر ثراءً وتطورًا لا تكتشف المواقع الخبيثة فحسب، بل تجري أيضًا فحوصات تحليلية لهذه المواقع وأساليبها.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
قبل المضي قدمًا، دعونا نتوقف للحظة لتقييم أنواع محتوى الويب التي يتم البحث عنها بنشاط لاستبعادها من قِبل كلا النوعين من التصفية.
في الأوقات السابقة، كان "المحتوى غير اللائق" يعني "محتوى البالغين"، الذي كان يستخدم تقليديًا للإشارة إلى المحتوى الجنسي بشكل صريح. وشهدت الاتجاهات الحديثة توسع هذا المصطلح الشامل ليتضمن مجموعة واسعة من المواد التي يحتمل أن تكون مسيئة، بما في ذلك المواقع التي تتاجر بخطاب الكراهية أو الأيديولوجية العنيفة.
بالإضافة إلى ذلك، يرجع ذلك جزئيًا إلى الانتشار الهائل في استخدام كاميرات الهاتف المحمول والصعود غير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي، الآن هناك هيمنة على الإنترنت لمقاطع الفيديو التي تم التقاطها من قِبل المستخدمين. ويتضمن هذا النوع من المحتوى كل الأشياء الجديرة بالملاحظة، وبعضها يفصل الأعمال المصورة وغير القانونية. ويُصنّف هذا النوع من المحتوى بأنه غير لائق، وإن كان هذا الوصف الشخصي يترك مجالاً للاجتهاد في تفسيره.
والآن ننتقل إلى المحتوى الأكثر خبثًا. قد تحتوي أو لا تحتوي على صور مسيئة، لكنها على الأرجح لن تحتوي على صور مسيئة، لأنه من الأفضل أن تبدو طبيعية تمامًا، مثل حصان طروادة الذي يضرب به المثل. بهذه الطريقة، لا يشك المستخدمون على الأرجح في أنه يحتوي على أي شيء يتجاوز المحتوى العادي.
ومع ذلك، فإن هذه الحالة الطبيعية المضللة قد تخفي مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك إدخال برنامج ضار إلى النظام لمحاولة المساس بأمن الشبكة. ويصل هذا النوع من التهديدات إلى ذروته عندما يتعلق الأمر باستخدام برامج الفدية المصممة لاحتجاز أنظمة المستخدمين رهينة حتى يتم ابتزازهم ببعض أشكال الدفع. كما يمكن للمحتوى الضار إخفاء هجمات التصيد الاحتيالي التي تحاول الحصول على بيانات سرية.
أما الفئة الثالثة من محتوى الويب التي تتطلب التصفية، فتتضمن محتوى غير فاحش أو تحريضي، ولا يحتمل أن يكون ضارًا بالحل الأمني للمجموعة. فهو محتوى غير مرغوب فيه، وقد يكون لأي عدد من الأسباب.
في حين أنه من الصحيح أن مصطلح "غير مرغوب فيه" ينطبق أيضًا على المحتوى غير اللائق والمحتوى الضار، إلا أننا هنا نتحدث حقًا عن المواقع التي تمتلك ميزة محتوى غير مُنتِج. وتتأهل مواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة غير الخاضعة للإشراف في هذا التصنيف، وكذلك المواقع التي تتميز بميزة بث الفيديو. كما يتضمن مواقع ويب محددة تستخدم عمليات إعادة التوجيه لتقود المستخدم إلى مواقع ويب أخرى، أو مواقع تُزود المشاهد بتسلسلات لا تنتهي من الرسائل الإعلانية.
تعمل تصفية DNS من خلال اكتشاف طلبات DNS المحتملة الخطورة قبل تشغيلها ومطابقتها مع عناوين IP. ويسير التسلسل على النحو الآتي:
تجدر الإشارة إلى أنه عندما يتم حظر مجال بواسطة حلول تصفية DNS، فإن هذا الحظر يتعلق بجميع صفحات الويب داخل هذا المجال—وليس فقط ببعض الصفحات التي يحتمل أن تكون خطرة. ومن وجهة نظر أمنية، تساعد تصفية DNS على منع التسلل عن طريق مواقع التصيد الاحتيالي والمجالات الخبيثة.
تعمل عملية تصفية الويب بشكل مختلف قليلاً عن تصفية DNS. فهي أداة أكثر دقة من تصفية DNS ولديها عمق تحليلي أكبر. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى التوقيت الاستباقي لتصفية DNS، وهذا الفرق الرئيسي بين الاثنين. خطوات تصفية الويب بسيطة نسبيًا:
يتم التعامل مع جزء أساسي من عملية تصفية الويب بواسطة طبقة المقابس الآمنة (SSL)، وهو حل أمني يقوم بصياغة رابط مشفر بشكل آمن بين خادم الويب ومتصفح الويب.
توجد بعض القواسم المشتركة الجوهرية بين تصفية DNS وتصفية الويب:
اكتشف كيف يمكن أن يؤدي الفصل بين DNS و CDN إلى تحسين الأداء وتوفير التكاليف وتعزيز المرونة. تعرّف على السبب الذي يجعل إدارة DNS بشكل مستقل تُتيح مزيدًا من التحكم في إدارة حركة مرور البيانات ومراقبة الأداء وتعزيز المرونة عبر العديد من مزودي CDN.
يُعد اختيار مزود DNS المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة حركة مرور البيانات وضمان المرونة وتحسين الأداء. اكتشف العوامل الأربعة الأساسية التي يجب مراعاتها، بدءًا من حجم المخاطر واحتياجات المطورين وحتى إدارة شبكات تسليم المحتوى (CDN) المتعددة ومتطلبات الأداء.
تعرّف على مدى مساعدة نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار على تعزيز الأداء والأمان، وتقليل زمن الانتقال، وتبسيط العمليات. اكتشف أوجه الاختلاف بين نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار والمُدار ذاتيًا، واستكشف المزايا الرئيسية التي تعود بالنفع على أعمالك.
استكشف مزايا الاستضافة الذاتية لنظام أسماء النطاقات المعتمد في المؤسسات الكبرى وتحدياتها. تعرّف على التعقيدات الخفية وراء الاستضافة الذاتية وسبب كون حلول نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدارة هي الخيار الأفضل للتوسع، والمرونة، وكفاءة التكلفة.
IBM NS1 Connect هي خدمة سحابية مُدارة بالكامل لإدارة DNS، وDHCP، وعناوين IP للمؤسسات، وتوجيه حركة مرور التطبيقات.
توفِّر حلول الشبكات السحابية من IBM اتصالًا عالي الأداء لتشغيل تطبيقاتك وأعمالك.
دمج دعم مركز البيانات مع خدمات IBM Technology Lifecycle Services للشبكات السحابية وغيرها.
عزز مرونة شبكتك باستخدام IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني لاستكشاف حلول نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدارة أو حدد موعدًا لحضور عرض توضيحي مباشر لمعرفة إلى أي مدى يمكن لمنصتنا تحسين أداء شبكتك وموثوقيتها.