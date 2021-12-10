ما المقصود بإعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)؟

تزداد حاجة المؤسسات إليها ويُتوقَّع منها تقديم تقرير عن المقاييس التي تتجاوز أداءها المالي. يُعد إعداد التقارير عن المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) أحد الأساليب التي توفر شفافية للشركاء الرئيسيين بشأن الأداء الاجتماعي والبيئي للمؤسسة.
في هذه المقالة، سنستعرض إعداد التقارير عن المسؤولية الاجتماعية للشركات بمزيد من التفصيل، إضافةً إلى أهمية استخدام برامج متخصصة لجمع بيانات المسؤولية الاجتماعية للشركات وقياس الأداء.
إعداد التقارير عن المسؤولية الاجتماعية للشركات هو ممارسة إعداد التقارير عن أداء المؤسسة من حيث المقاييس غير المالية، ما يوفر شفافية حول تأثيرها في المجتمع والبيئة. وعادةً ما يتم إصدار تقارير أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات على أساس سنوي، وغالبًا ما تكون هذه التقارير طوعية. ومع ذلك، تُلزم بعض الاختصاصات القضائية المؤسسات الكبيرة بالإفصاح عن أدائها الاجتماعي والبيئي، ما يساعد المستثمرين والمستهلكين على تقييم الآثار غير المالية للمؤسسة.
تاريخيًا، كان تركيز تقرير المسؤولية الاجتماعية للمسؤولية الاجتماعية يركز بشكل مباشر على المقاييس الاجتماعية، إلا أن هذه التقارير اتسع نطاقها ليشمل مقاييس أخرى غير مالية تُعد مؤشرات على النجاح. وفي الآونة الأخيرة، استخدم مصطلح تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات بالتبادل مع مصطلح الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
يمكن العثور على أدلة تُظهر اهتمام المؤسسة بالمجتمع ورفاهية موظفيها وظروف عملهم منذ القرن التاسع عشر خلال الثورة الصناعية. كما شهدت هذه الفترة ازدهارًا في الأعمال الخيرية، وكان من المألوف أن يقدّم الصناعيون ورواد الأعمال تبرعات لدعم القضايا التعليمية أو العلمية.
يمكن تتبّع بدايات تقارير المسؤولية الاجتماعية الحديثة للشركات إلى عام 1953، عندما صاغها رسميًا الاقتصادي الأمريكي Howard Bowen. وفي السبعينيات، بدأ انتشار تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات يكتسب شعبية، وبحلول الثمانينيات، كانت العديد من الشركات تستخدم هذه التقارير لإظهار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز سمعة علامتها التجارية والرد على الأطراف المعنية.
كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات في الماضي نهجًا نادر الاستخدام في بعض المؤسسات، لكنها أصبحت اليوم ممارسة واسعة للتنظير الذاتي في المؤسسات بمختلف أحجامها، وغالبًا ما يقودها مدير مسؤولية اجتماعية للشركات معين.
توجد العديد من أطر عمل إعداد التقارير لدعم إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات، اعتمادًا على ما إذا كانت المؤسسة تريد التركيز على انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) أو الأداء الاقتصادي أو التأثير الاجتماعي. تحظى ثلاثة أطر عمل لإعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات باستمرار بتقييم عالٍ من قِبل المستثمرين، وهي مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) ومؤشرات داو جونز للاستدامة (DJSI) والمبادرة العالمية للتقارير (GRI).
ثمة أوجه تشابه واختلاف بين هذه الأطر. يركز مشروع الإفصاح عن الكربون على بيانات الغازات الدفيئة وأداء المياه وأداء سلسلة الإمداد لمساعدة المؤسسات على حماية الموارد الطبيعية والتخفيف من آثار تغير المناخ. وفي الوقت نفسه، تركز المبادرة العالمية للتقارير بشكل أكبر على التأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للمؤسسات في الأطراف المعنية.
تُعد أطر العمل هذه متاحة للجمهور وتتيح إجراء مقارنات بين المؤسسات—، في حين أن مؤشرات داو جونز للاستدامة يتم الانضمام إليها بدعوة فقط، ولا تُنشر نتائجها علنًا. وتُستخدم مؤشرات داو جونز للاستدامة بشكل أساسي من جانب الأطراف المعنية الذين يسعون لتقييم بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأداء المالي للمؤسسة بشكل مشترك.
بغض النظر عن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي تفضله، يمكن لبرمجيات مثل IBM Envizi تحسين عملية إعداد تقاريرك. فمن خلال أتمتة عملية جمع البيانات الموثوقة وتوحيدها في نظام واحد، يسهل عليك برنامج الاستدامة صياغة تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات وإنشاءها ونشرها بالتعاون مع فريقك.
ستساعدك البرمجيات في جمع مقاييس المسؤولية الاجتماعية للشركات وحساب انبعاثات الغازات الدفيئة لمؤسستك وإعداد تقارير قابلة للتدقيق تتوافق مع اللوائح الصناعية وأفضل الممارسات. نوصي بشدة باستخدام هذا لتوفير الوقت والمال والجهد خلال العملية المعقدة لإعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات. وبالفعل، يمكن لتحسينات أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات مثل هذه البرمجيات أن تتجاوز مجرد إعداد التقارير، لتدعم أيضًا وضع أهداف المسؤولية الاجتماعية وتتبع نتائج المبادرات المتعلقة بالأداء.
تختلف متطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات بين المناطق الجغرافية، ونادرًا ما توجد معايير متفق عليها على نطاق واسع، وذلك يعني أن محتوى تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات وطولها وأسلوبها يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا بين المؤسسات. ويمكن اعتبار ذلك أمرًا إيجابيًا من جانب بعض المؤسسات، حيث يتيح لها المرونة في تصميم تقاريرها وتصنيفها على النحو الذي تراه مناسبًا.
يتمثل الجانب السلبي لغياب معايير موحدة لتقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات في أن المؤسسات قد تختار بشكل انتقائي المعلومات التي تكشف عنها وتبرزها في تقاريرها. ولا يقتصر أثر ذلك في صعوبة إجراء مقارنات دقيقة بين المؤسسات، بل قد يؤدي أيضًا إلى اتهامات التمويه الأخضر وإلحاق الضرر بالسمعة.
لتجنب ذلك، يجب على المؤسسات أن تسعى لأن تكون منفتحة قدر الإمكان في تقاريرها. ويشمل ذلك الإفصاح عن جوانب القصور في المسؤولية الاجتماعية للشركات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، إلى جانب النجاحات التي تحققت. كلما كانت المؤسسة أكثر شفافية، زادت احتمالية ثقة المستهلكين في أن هذه القضايا تهم المؤسسة حقًا.
الأداء الجيد في المسؤولية الاجتماعية للشركات يعكس جودة الأعمال. تُظهر الأبحاث باستمرار أن الأداء الجيد في المسؤولية الاجتماعية للشركات يحقق قيمة حقيقية للمؤسسات.
يمكن أن تعمل تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضًا كأداة علاقات عامة مُهمة للمؤسسات، حيث تتيح لها فرصة التواصل حول مبادراتها البيئية وعرض إنجازاتها وتقديم نفسها كمؤسسة تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية. وفي عالم يزداد فيه تدقيق المستثمرين والمستهلكين في الأداء الاجتماعي والبيئي، أصبحت تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات وأداءها إستراتيجية أساسية للمؤسسات.
يجب على المؤسسات الالتزام الكامل بمبادراتها، ويجب إشراك الموظفين في العملية وتشجيعهم على إحداث تأثير إيجابي في أعمالهم اليومية. يجب توضيح أي التزامات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تتعهد بها المؤسسة، ويجب دعم تنفيذها وفعاليتها بالأدلة في جميع التقارير اللاحقة.
في الوقت الحاضر، بدأت عملية إعداد التقارير التقليدية تُستبدل بشكل متزايد بالجيل التالي من إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). إذ تُعد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر شمولاً وملموسة، وتحظى بدعم أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المعترف بها مقارنة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
تركز إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أكبر على قياس الجهود البيئية والاستدامية، بدلاً من الاكتفاء بالتواصل حول المسؤولية الاجتماعية فقط. حيث تقيس تلك التقارير أداء الاستدامة مقابل مقاييس قابلة للمقارنة، وتحدد أهدافًا دقيقة للمستقبل—ما يجعلها أكثر ملاءمة لوضعنا الحالي في ظل أزمة المناخ ومتطلبات أن تكون المؤسسات أخلاقية في جوهرها.
يُشير الاختصار (CSR) إلى إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات. يُعد تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات وثيقة موجهة داخليًا وخارجيًا تتيح للمؤسسات تقييم تأثيرها الأخلاقي والبيئي والخيري والاقتصادي. ويُستخدم للتواصل مع الأطراف المعنية حول أداء المؤسسة في المجال الاجتماعي والاستدامة.
يجب أن يكون تقرير المسؤولية الاجتماعية الجيد مفصّلاً وشفافًا ومرنًا. ويجب أن يوفر أساسًا جيدًا للبيانات لتلبية متطلبات إعداد التقارير الحالية والمستقبلية. يجب أن تكون هناك بيانات لجميع مقاييس الاستدامة الرئيسية التي تنطبق على مؤسستك، ويجب ألا تتجاهل بيانات قد تؤثر سلبًا في المؤسسة.
يجب أن يشجع التقرير الجيد للمسؤولية الاجتماعية للشركات على بناء الثقة والحوار الفعّال بين المؤسسات والأطراف المعنية. إذا كانت لديك عدة أطراف معنية يفضلون أساليب محددة للتقارير، فقد يكون من المنطقي استخدام أكثر من إطار عمل لإعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
يعتمد أفضل إطار لإعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات على الجمهور المستهدف والقيمة المُقدمة والغرض من التقرير. فعلى سبيل المثال، قد يختار المستثمرون الراغبون في تقييم انبعاثات الكربون أو جهود المؤسسة في التخفيف من تغير المناخ إطار مشروع الإفصاح عن الكربون أو مؤشرات داو جونز للاستدامة كأفضل خيار. وستكون هذه الأطر العامة مثالية أيضًا إذا كان هدفك هو مقارنة بياناتك مع بيانات المؤسسات المماثلة.
ومع ذلك، إذا كان تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات موجهًا إلى الأطراف المعنية مثل المنظمات غير الحكومية أو الموردين أو الموظفين أو العملاء، وكان الهدف منه تقييم الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي للمؤسسة في هؤلاء الأطراف، فقد يكون إطار المبادرة العالمية للتقارير أكثر ملاءمة.
يُعد إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات أمرًا طوعيًا إلى حد كبير، إلا أن بعض الدول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تطلب من المؤسسات الكبيرة وغيرها العاملة في صناعات محددة الإفصاح عن أدائها الاجتماعي والبيئي. ولا يُعد إلزاميًا حاليًا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن ذلك قد يتغير قريبًا. حتى في الدول التي لا يُلزم فيها إعداد التقارير عن الاستدامة، تُعِد العديد من المؤسسات تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات طواعيةً. ويمكن أن يساعدهم ذلك على التفاعل مع الأطراف المعنية، وتعزيز سمعتهم لدى المستثمرين والعملاء، والإسهام في تحقيق أهداف الإفصاح الخاصة بهم.
