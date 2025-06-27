ما المقصود بتدقيق الامتثال؟

تدقيق الامتثال هو عملية مراجعة نزيهة لأنشطة المؤسسة وسجلاتها للتحقق من الالتزام بالسياسات والمعايير واللوائح الداخلية والخارجية. ويمكن أن يشمل ذلك مجالات مثل الأمن الإلكتروني، وخصوصية البيانات، والتقارير المالية والصحة والسلامة.

غالبًا ما تُجرى عمليات تدقيق الامتثال كجزء من نظام إدارة الامتثال بالمؤسسة. نظام إدارة الامتثال، أو CMS، هو نظام متكامل يُستخدم لتلبية المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية ومعايير المجال.

بالإضافة إلى عمليات تدقيق الامتثال الدورية، قد يتضمن نظام إدارة الامتثال الفعال أيضًا مجلس إدارة يركز على إنشاء ثقافة الامتثال في المؤسسة؛ ومديرًا لقسم الامتثال لوضع سياسات وإجراءات الامتثال أو تنفيذها؛ ومراقبة الامتثال، والتي تستلزم مراقبة العمليات لتحديد مجالات عدم الامتثال.

اكتسبت عمليات التدقيق مكانة بارزة في المجتمع خلال الثورة الصناعية الأولى، حيث تطورت الشركات وسعى المستثمرون للحصول على ضمانات بشأن سلامة أوضاعها المالية من خلال تدقيق السجلات المالية. وفي منتصف القرن التاسع عشر، سنّت المملكة المتحدة قانونًا يفرض إجراء عمليات تدقيق في الشركات، ما ساعد على بدء وضع لوائح الامتثال التي لا تزال سارية حتى يومنا هذا.1

لا تقتصر متطلبات الامتثال الحالية على فحص البيانات المالية، بل تشمل مجالات متنوعة، مثل حماية المعلومات الحساسة أو التزام المؤسسات باللوائح البيئية.