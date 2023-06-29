عندما يتعطل الأصل الحساس مثل قطعة باهظة الثمن من الآلات أو البنية التحتية بشكل غير متوقع، فإن ذلك يؤثر في العملاء ويمكن أن يكلف الشركات الملايين. ومن أجل تحقيق النجاح، تحتاج الشركات إلى رؤية واضحة وفي الوقت الفعلي لحالة أصولها وخطة للحفاظ على سيرها بسلاسة وإجراء الإصلاحات بسرعة عند تعطلها. تبحث الشركات باستمرار عن طرق جديدة لتحسين الأداء وزيادة الموثوقية وتطويل أمد الأصول—كل ذلك دون إضافة تكاليف غير ضرورية.
هذا هو السبب في أن موثوقية الأصول هي عنصر حساس في إستراتيجية الأعمال. قبل أن نتعمق في هذا الموضوع، دعونا نلقي نظرة على بعض المصطلحات ذات الصلة.
يمكن أن يشير مصطلح "الأصل" إلى كل من العناصر المادية وغير المادية التي تمتلكها الشركات وتستخدمها لتحقيق القيمة. وتشمل الأمثلة على الأصول المادية الآلات والمصانع واللوازم المكتبية ومصانع الإنتاج وخطوط التجميع وأساطيل المركبات والمباني والبنى التحتية المدنية. وتشمل أمثلة الأصول غير المادية البرمجيات والملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
موثوقية الأصول هي قدرة الأصل على الأداء في ظل ظروف معينة خلال فترة محددة دون أن يتعطل. ولكي يتم اعتبار الأصل "موثوقًا"، يجب أن يكون أداء الأصل على مستوى معين وأن يتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية المحيطة بعمليات تشغيله.
من السهل الخلط بين مصطلحات موثوقية الأصل وتوافر الأصل، ولكن هناك العديد من الاختلافات الرئيسية الجديرة بالملاحظة. أولاً، يقيس التوافر القدرة التشغيلية للأصل بمرور الوقت. بمعنى آخر، كم من الوقت يمكن لقطعة من المعدات أن تؤدي المهام المرتبطة بتشغيلها بنجاح. ومن ناحية أخرى، تشير الموثوقية إلى قدرة الأصل على العمل دون فترة تعطل أو خلل في ظل ظروف معينة. ولا يُعد الأصل "موثوقًا" إلا عندما يعمل دون إغلاق غير متوقع من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة.
بينما يتم قياس كل من الموثوقية والتوافر بالنسب المئوية، فمن الممكن—بل من المحتمل—أن تختلف هذه النسب المئوية حتى عند الإشارة إلى القطعة نفسها من المعدات. على سبيل المثال، قد لا تكون قطعة من المعدات التي تعمل بموثوقية 100% متاحة إلا بنسبة 90% إذا تم استخدام 10% من الوقت لإجراء الصيانة الحساسة والمخطط لها اللازمة للحفاظ على تشغيلها.
من أجل اتخاذ نهج استباقي لموثوقية الأصول، يعتمد مديرو الصيانة على مقياسين مستخدمين على نطاق واسع: متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) ومتوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR). يساعد كلا مؤشري الأداء الرئيسيين على التنبؤ بكيفية أداء الأصول ومساعدة المديرين على التخطيط للصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية. أولاً، دعونا نلقي نظرة على MTBF وMTTR.
يمكن حساب كل من MTBF وMTBR باستخدام معادلات رياضية بسيطة. في ما يأتي الصيغة التي يستخدمها التقنيون لحساب MTBF:
MTBF = إجمالي وقت التشغيل / عدد الأعطال في فترة زمنية محددة
على سبيل المثال، إذا تم استخدام قطعة من المعدات لمدة 20,000 ساعة وتعطلت 5 مرات خلال تلك الفترة، فإن معدل العمر الافتراضي للمعدات يساوي 20,000 ساعة / 5 أعطال = 4,000 ساعة. بمعنى آخر، من المتوقع أن تتعطل هذه المعدات كل 4,000 ساعة. ويمكن للمشغلين، باستخدام هذه المعلومات، التخطيط لأنشطة الصيانة لضمان عدم تعطل المعدات بشكل غير متوقع، ما يؤدي إلى فترة تعطل مُكلفة.
على الرغم من أن معرفة MTBF للأصل أمرًا حساسًا للحفاظ على أدائه في أعلى مستوياته، إلا أنه لا يساعد المشغلين على تحديد الوقت الذي سيحتاجونه لإصلاحه. ومن هنا يأتي دور MTTR. لحساب MTTR، يحتاج المشغلون أولاً إلى معرفة مقدار الوقت الذي يستغرقه تنفيذ المهام الآتية على الأصل:
في ما يأتي الصيغة الرياضية التي يستخدمها المشغلون لحساب MTTR:
MTTR = إجمالي فترة التعطل / إجمالي عدد حالات التعطل خلال فترة زمنية محددة
على سبيل المثال، إذا تعطل النظام 10 مرات على مدار عام كامل، ما أدى إلى فترة تعطل إجمالية لمدة 20 ساعة، فإن MTTR سيكون 20 ساعة / 10 إصلاحات = ساعتان. بمعنى آخر، يستغرق الأمر، في المتوسط، ساعتين لإصلاح هذه القطعة من المعدات في كل مرة تتعطل فيها.
ومثلما هو الحال في MTBF، تُستخدم MTTR لتحديد موثوقية الأصل، وبشكل أكثر تحديدًا، للسماح للمشغلين بقياس كفاءة برامج الصيانة الخاصة بهم وإجراء التعديلات عند الضرورة.
تُعد الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية من إستراتيجيات الصيانة التي يستخدمها قادة الأعمال لزيادة موثوقية الأصل.
تعتمد الصيانة الوقائية على رصد الحالة لمساعدة المديرين على التخطيط الإستراتيجي لإصلاح الأصول وفترة التعطل بطريقة تقلل من التأثير في الأعمال بشكل عام. وتأخذ الصيانة التنبؤية قدرة الصيانة الوقائية إلى مستوى أبعد. حيث تقوم أجهزة الاستشعار بجمع البيانات في الوقت الفعلي ثم يتم إدخالها في نظام إدارة أصول المؤسسة (EAM) أو نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، حيث تعمل أدوات تحليل البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي والعمليات مثل التعلم الآلي (ML) على اكتشاف المشكلات والمساعدة على حلها. ويتم استخدام هذه المعلومات بعد ذلك لبناء نماذج تنبؤية لأداء الأصل بمرور الوقت والمساعدة على اكتشاف المشكلات المحتملة قبل ظهورها.
وتتمثل إحدى الطرق التي يعتمدها مديرو الصيانة لتحسين التحليلات التنبؤية وزيادة موثوقية الأصول هي عبر إنشاء التوأم الرقمي.
تقنية التوأم الرقمي
تسمح تقنية التوأم الرقمي بإنشاء تمثيل افتراضي للأصل يمتد طوال دورة حياة الأصل ويخضع للشروط نفسها مثل الأصل الحقيقي. وتستخدم التوائم الرقمية البيانات في الوقت الفعلي والمحاكاة والتعلم الآلي لمساعدة صانعي القرار على إدارة الأصول الحساسة.
يمكن إنشاء التوائم الرقمية لأصول فائقة التخصص مثل مركبة فضائية مأهولة، أو لأصول شائعة مثل توربينات الرياح. كما هو الحال في التحليلات التنبؤية، تقوم أجهزة الاستشعار المتصلة بالجسم المادي بجمع البيانات من العالم الحقيقي والتي يتم تعيينها بعد ذلك على نموذج افتراضي. ومن خلال مراقبة التوأم الرقمي للأصل، يمكن للمديرين اكتشاف رؤى حول كيفية تفاعل الأصل مع بيئته وتطوير الإستراتيجية لتحسين موثوقيته.
يدرك قادة الأعمال مدى أهمية أن يكون لديهم فهم عميق للوقت الذي يحتمل أن تتعطل فيه أصولهم حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات فورية للحد من المخاطر التي تهدد العمليات التجارية بشكل عام. تساعد إدارة أداء الأصول، أو مراقبة أداء التطبيقات (APM)، صناع القرار على تعزيز رؤى إدارة الأصول باستخدام قدرات الأتمتة والتحليلات والذكاء الاصطناعي (AI).
من خلال المراقبة عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل السبب الأساسي، وتحليل وضع التعطل (FMEA)، ورؤية الكمبيوتر والصيانة التنبؤية، تمكّن مراقبة أداء التطبيقات (APM) المؤسسة الحديثة من تقليل أعمال الإصلاح غير المخطط لها، وإدارة المخاطر، وإطالة دورة حياة الأصول وزيادة الربحية.
إدارة أصول المؤسسة (EAM) ونظام CMMS
إدارة أصول المؤسسة (EAM) هي نظام لإدارة الأصول يجمع بين البرامج والخدمات لمساعدة المجموعات على صيانة الأصول التشغيلية والتحكم فيها وتحسين جودتها طوال دورات حياتها. مع كمية البيانات التي يتم إنشاؤها عبر إنترنت الأشياء (IOT)، يعتمد مديرو الصيانة أكثر فأكثر على برامج الإدارة وتحليل البيانات المعزز بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. الهدف من EAM هو تحسين موثوقية المعدات دائمًا وزيادة مدة التشغيل الإنتاجي وتقليل التكاليف التشغيلية.
تعمل العديد من مبادرات EAM جنبًا إلى جنب مع نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) لمساعدة أقسام الصيانة على توحيد معلومات الأصول الحيوية. ويخبر CMMS مديري الصيانة بمكان الأصل ونوع الخدمات أو الإصلاحات التي يتطلبها ومن يجب أن يقوم بها. ويمكن أن يعزز نظام CMMS تخطيط الصيانة من خلال إتاحة الوصول الفوري إلى المعلومات المتعلقة بالأصول وتدقيقها.
توفر موثوقية الأصل راحة البال عندما يتعلق الأمر بمواردها الأكثر قيمة. من خلال نشر أحدث التقنيات المتاحة، إلى جانب إستراتيجيات الصيانة الصارمة والالتزام بالمقاييس الرئيسية مثل MTBF وMTTR، يمكن للمؤسسات تقليل التكاليف وزيادة موثوقية الأصل وزيادة عائد الاستثمار (ROI) في أصولها الأكثر قيمة.
تشمل فوائد موثوقية الأصل القوية ما يأتي:
تعتمد موثوقية الأصول على نهج قوي ومنسق لإدارة الأصول التي تتضمن أحدث الحلول التقنية المتاحة. IBM® Maximo Application Suite عبارة عن منصة متكاملة تمامًا، تساعد الشركات على تحسين موثوقية الأصل من خلال عمليات صيانة أفضل.
يُمكّن نظام IBM® Maximo من تطوير الصيانة المجدولة زمنيًا إلى صيانة تنبؤية قائمة على الحالة ومستندة إلى رؤى في الوقت الفعلي. فهو يتمتع بسجل حافل في مساعدة الشركات على تعزيز أداء الأصول وإطالة عمر الأصل وتقليل التكاليف وفترة التعطل.
