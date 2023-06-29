يمكن حساب كل من MTBF وMTBR باستخدام معادلات رياضية بسيطة. في ما يأتي الصيغة التي يستخدمها التقنيون لحساب MTBF:

MTBF = إجمالي وقت التشغيل / عدد الأعطال في فترة زمنية محددة

على سبيل المثال، إذا تم استخدام قطعة من المعدات لمدة 20,000 ساعة وتعطلت 5 مرات خلال تلك الفترة، فإن معدل العمر الافتراضي للمعدات يساوي 20,000 ساعة / 5 أعطال = 4,000 ساعة. بمعنى آخر، من المتوقع أن تتعطل هذه المعدات كل 4,000 ساعة. ويمكن للمشغلين، باستخدام هذه المعلومات، التخطيط لأنشطة الصيانة لضمان عدم تعطل المعدات بشكل غير متوقع، ما يؤدي إلى فترة تعطل مُكلفة.

على الرغم من أن معرفة MTBF للأصل أمرًا حساسًا للحفاظ على أدائه في أعلى مستوياته، إلا أنه لا يساعد المشغلين على تحديد الوقت الذي سيحتاجونه لإصلاحه. ومن هنا يأتي دور MTTR. لحساب MTTR، يحتاج المشغلون أولاً إلى معرفة مقدار الوقت الذي يستغرقه تنفيذ المهام الآتية على الأصل:

إخطار فرق صيانة الأصول

اترك المعدات المُعطَّلة لتبرد قبل أن تبدأ العمل عليها

إجراء الإصلاحات وإعادة تجميع أي عناصر ضرورية

اختبار المعدات جيدًا قبل إعادة تشغيل الإنتاج

في ما يأتي الصيغة الرياضية التي يستخدمها المشغلون لحساب MTTR:

MTTR = إجمالي فترة التعطل / إجمالي عدد حالات التعطل خلال فترة زمنية محددة

على سبيل المثال، إذا تعطل النظام 10 مرات على مدار عام كامل، ما أدى إلى فترة تعطل إجمالية لمدة 20 ساعة، فإن MTTR سيكون 20 ساعة / 10 إصلاحات = ساعتان. بمعنى آخر، يستغرق الأمر، في المتوسط، ساعتين لإصلاح هذه القطعة من المعدات في كل مرة تتعطل فيها.

ومثلما هو الحال في MTBF، تُستخدم MTTR لتحديد موثوقية الأصل، وبشكل أكثر تحديدًا، للسماح للمشغلين بقياس كفاءة برامج الصيانة الخاصة بهم وإجراء التعديلات عند الضرورة.