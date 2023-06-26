ست حالات استخدام استراتيجية للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

تتعدد فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تكنولوجيا المعلومات. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات تكنولوجيا المعلومات، يمكنك الاستفادة من القوة الكبيرة لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والبيانات الضخمة ونماذج التعلم الآلي (ML) لأتمتة وتبسيط مهام سير العمل التشغيلية، ومراقبة ارتباط الأحداث وتحديد السببية.

بالنسبة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات اليوم، تعد تقنية الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات أيضًا واحدة من أسرع الطرق لتحقيق عائد الاستثمار من استثمارات التحول الرقمي. غالباً ما تتمحور الأتمتة على الجهود المبذولة لتحسين الإنفاق وتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر ودمج تقنيات جديدة ومبتكرة، والتي غالباً ما تترجم إلى تجربة عملاء أفضل.

ولكن من أين نبدأ؟ في منشور المدونة هذا، سننظر إلى ما هو أبعد من الأساسيات مثل تحليل السبب الأساسي واكتشاف الشذوذ وسنتناول ست حالات استخدام للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، نقدم الخطوات التالية لتوجيه رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.