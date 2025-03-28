إدارة الحوادث هي كيفية قيام المنظمة بتحديد وتتبع وحل الحوادث التي قد تعطل عمليات الأعمال العادية. وغالبًا ما تكون هذه الإدارة عملية رد فعل حيث يقع حادث ما وتقوم المنظمة بالاستجابة للحادث في أسرع وقت ممكن.

تزداد أهمية إدارة الحوادث في ظل ارتفاع عدد المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي وغيرها من العمليات المعتمدة على التقنية بعدما صار الاعتماد على التقنية هو الحل الأول في تقديم الحلول للعملاء.

تتألف خدمات تقنية المعلومات في المؤسسات بشكل متزايد من نظام معقد من التطبيقات والبرامج والأجهزة وغيرها من التقنيات الأخرى، والتي يمكن أن تكون جميعها مترابطة ويعتمد بعضها على بعض. ويمكن أن تتعطل العمليات الفردية، ما يعطل الخدمة التي تقدمها الشركة للعملاء، ويتسبب في خسائر مالية ويضر بسمعة الشركة. لقد اعتمدت المؤسسات إجراءات عمليات التطوير(DevOps) المتقدمة لتقليل الحوادث، لكنها تحتاج إلى إيجاد الحل عند وقوعها.

تواجه المؤسسات يوميًا حوادث صغيرة وكبيرة تحتاج إلى إدارتها، وكلها لها القدرة على تعطيل سير العمل العادي. وينبغي على المؤسسات الانتباه إلى عدة أنواع من الحوادث، منها حالات التعطل غير المخطط لها مثل مرات توقف النظام، ومشكلات تكوين الشبكة، والأخطاء، والحوادث الأمنية، وفقدان البيانات وغير ذلك الكثير.

ومع ازدياد تعقيد المجموعات التقنية التي تعتمد عليها المؤسسات لتسيير أعمالها، أصبح من المهم للغاية إدارة عملية إدارة الحوادث بشكل استراتيجي، ولضمان معرفة جميع العاملين في المؤسسة بما ينبغي فعله إذا واجهوا حادثًا.

لقد تطورت أنظمة إدارة الحوادث من أدوات بسيطة يقوم فيها الموظفون بتسجيل الحوادث التي يلاحظونها (والتي ربما تُسجل بعد مرور ساعات من وقوع الحوادث)، إلى ممارسة قوية ودائمة التشغيل بفضل تقنيات الأتمتة وبرامج إدارة الحوادث ذات الخدمة الذاتية، وهو ما يمكّن أي موظف في المؤسسة من إبلاغ مكتب الخدمات عن أي حادث.

من المهم معالجة الحوادث بشكل فوري والعمل على منع تكرارها مستقبلاً. حيث يتيح ذلك للمؤسسة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، والتي قد تضمن قدرًا معينًا من مدة التشغيل لا بد من تحقيقه وكذلك مستوًى معينًا من الوصول إلى الخدمات. وقد يؤدي عدم الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة (SLA) إلى تعريض المؤسسة لمخاطر قانونية أو الإضرار بالسمعة.

يعتبر مدير الحوادث الطرف المعني الرئيسي في عملية إدارة الحوادث. حيث يتحمل مدير الحوادث مسؤولية إدارة الاستجابة للحادث وإبلاغ الأطراف المعنية الرئيسية بالتقدم المحرز. علمًا بأن هذا يعد دورًا معقدًا في خدمات تقنية المعلومات ويتطلب من الموظف العمل تحت ضغط أثناء التواصل مع الأطراف المعنية ذوي الأدوار والأولويات المختلفة في المؤسسة.