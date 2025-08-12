تضخ شركة ميتا (Meta) مليارات الدولارات في مختبر أبحاث جديد لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي تقول إنه قد ينافس أو يتجاوز القدرات البشرية عبر التخصصات، بدعم من مركز بيانات على نطاق مانهاتن وحملة توظيف عالمية لكبار العلماء.
الذكاء الفائق، الذي كان يُناقَش بشكل رئيسي في الدوائر الأكاديمية، أصبح الآن جزءًا من إستراتيجية الشركات. تشير استثمارات ميتا (Meta) في البنية التحتية والتمويل وفرق البحث إلى أنها تتعامل مع هذا النموذج المتقدم من الذكاء الاصطناعي كهدف ملموس، على غرار المبادرات الجارية في شركات مثل OpenAI وAnthropic.
يشير الذكاء الفائق إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتفوق على البشر في كل مجال، من الإبداع العلمي إلى الفهم العاطفي. قال Kunal Sawarkar، المهندس المتميز وكبير علماء البيانات في شركة IBM، في مقابلة لمجلة IBM Think إن الذكاء الفائق سيكون "أذكى من البشر في كل المجالات، ليس فقط الذاكرة أو الرياضيات، بل في التفكير، والإبداع، والذكاء العاطفي، وحتى التلاعب الاجتماعي." هذا هو مستوى القدرة الذي تتسابق شركة ميتا (Meta) وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الآن لتحقيقه، حيث تضخ الموارد في برامج بحثية تهدف إلى تحويل ما كان خيالاً علميًا في السابق إلى واقع هندسي.
تتضمن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المخطط لها من قبل شركة ميتا (Meta) لتعزيز جهود الذكاء الفائق مراكز البيانات "الفائقة" المتعددة الجيجاوات، وسيغطي أحدها مساحة مماثلة لمعظم مانهاتن. صممت هذه المرافق، التي تحمل الاسمين الرمزيين Prometheus وHyperion، لدعم تدريب النماذج على نطاق واسع.
وقد اجتذبت عملية التوظيف للمبادرة أفضل المواهب من Google DeepMind وOpenAI وغيرها من المؤسسات البحثية. كما استعانت شركة ميتا (Meta) بألكسندر وانغ، مؤسس شركة سكيل إيه آي (Scale AI)، لقيادة أجزاء من الجهود. وتفيد التقارير أن الشركة تقدم حزم تعويضات كبيرة، تتجاوز قيمتها الإجمالية في بعض الحالات 100 مليون دولار أمريكي، لتأمين باحثين ذوي خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وصف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الهدف بأنه بناء "ذكاء فائق شخصي"، وهو الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة مثل النظارات الذكية التي يمكنها إدارة المعلومات وتوقع الاحتياجات والمساعدة في تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية.
يقول Sawarkar إن تحقيق الذكاء الفائق سيكون أصعب وأكثر تكلفة من التقدم الذي شهدته أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية. حققت النماذج الحالية مثل شات جي بي تي (ChatGPT) وكلود (Claude) وGemini تقدمًا ملحوظًا في إنشاء النصوص والصور والتعليمات البرمجية. ومع ذلك، يشير إلى أن وصول الذكاء الفائق الحقيقي قد لا يأتي كاختراق واحد، بل كسلسلة من التطورات، مثل النماذج التي تحل المشكلات التي كانت يُعتقد سابقًا أنها مستعصية أو تنتج أطرًا علمية جديدة — معالم ستتطلب الموارد التقنية والمالية والتنظيمية الهائلة من النوع الذي تحاول ميتا (Meta) الآن حشده.
قال Sawarkar: "يتطلب التوسع إلى هذا المستوى تقدمًا كبيرًا في كفاءة الحوسبة وخوارزميات التعلم واستخدام الطاقة المستدامة". ويكلف تدريب أكبر النماذج بالفعل ملايين الدولارات لكل عملية تشغيل، ويتطلب الحفاظ على هذا المستوى من التطوير تحسينًا دقيقًا لكل من الأجهزة والبرامج. ويستكشف الباحثون هياكل هجينة تجمع بين نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مع التفكير الرمزي والتوليد المعزز بالاسترجاع، مستهدفين أنظمة يمكنها التعامل مع مهام التفكير المعقدة بشكل موثوق.
قال Sawarkar: "تعد الذاكرة طويلة المدى والاحتفاظ بالسياق من التحديات الرئيسية أيضًا". تعمل النماذج الحالية على مدخلات كل جلسة على حدة وتفتقر إلى الوعي المستمر مع مرور الوقت. يبحث الباحثون في وحدات الذاكرة وأنظمة التعلم المستمر لمعالجة هذه القيود.
يضع استثمار ميتا (Meta) في مجموعة صغيرة من الشركات التي تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة مماثلة. أعلنت OpenAI عن برنامجها "Safe SuperIntelligence" الذي وُصف بأنه مسار مخصص لبناء أنظمة أكثر قوة مع دمج تدابير السلامة منذ البداية.
يرى Roman Yampolskiy، أستاذ مشارك في علوم وهندسة الحاسوب في جامعة لويفيل والذي يدرس سلامة الذكاء الاصطناعي، أن تبني Zuckerberg العلني للذكاء الفائق يمثل تحولاً ملحوظًا في خطاب الصناعة. قال في مقابلة لمجلة IBM Think: "ما كان يُعد في السابق تخمينيًا أصبح الآن أمرًا طبيعيًا من قبل قادة التكنولوجيا السائدة."
قال إنه يعتقد أن منصات التقنية الكبيرة تعمل بالفعل على تسريع التقدم "ومع وجود ما يكفي من رأس المال والبيانات واختلال الحوافز، فإن التقدم نحو الذكاء الفائق ليس طموحًا؛ إنه أمر لا مفر منه ". حذر الخبراء، بما في ذلك Yampolskiy، من أنه من دون الحواجز، قد تصبح الأنظمة فائقة الذكاء خارجة عن السيطرة وتتسبب في أضرار واسعة النطاق. "السؤال ليس ما إذا كان بإمكانهم ذلك، بل ما إذا كان ينبغي لهم ذلك، ولا يُطرح هذا السؤال بصوت عالٍ بما فيه الكفاية".
في حين أن الجدول الزمني لتحقيق الذكاء الفائق لا يزال غير واضح، إلا أن ساواركار لا يزال متفائلاً بشأن آفاقه على المدى الطويل. وقال: "إن الذكاء الفائق ليس خيالاً علميًا". "إنه سؤال تصميمي".
