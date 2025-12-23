تحويل التخطيط والتحليل المالي إلى نهج استباقي عبر دمج الذكاء في اتخاذ القرار

سيدتا أعمال تجلسان عند محطة عمل في مكتب لمناقشة مشروع على جهاز لوحي رقمي.

مؤلف

Deepak Joshi

Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting

تتعرض المؤسسات لضغط مستمر لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. غالبا ما يركِّز متخصصو التخطيط والتحليل المالي (FP&A) على التقارير الرجعية والتوقعات الثابتة. ولهذا السبب، غالبًا ما يجدون أنفسهم مقيّدين لتلبية متطلبات بيئة الأعمال الديناميكية الحالية.

ليس من المستغرب أن 34% من الرؤساء التنفيذيين يشعرون بالقلق بشأن إعادة ابتكار نموذج الأعمال، و30% من المديرين الماليين يركِّزون على دقة التوقعات.

يُعَد دمج الذكاء في اتخاذ القرار هو حجر الزاوية للتخطيط المالي الفعَّال. يُتيح ذلك لمتخصصي التخطيط والتحليل المالي الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا والتحليلات لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. التكنولوجيا وتكامل البيانات الخارجية والتقارير المتقدمة وإدارة المخاطر والاستدامة جميعها تعمل على تحويل التخطيط والتحليل المالي (FP&A) إلى قوة ذكية لاتخاذ القرار.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.

التكنولوجيا كعامل تمكين للشراكة الاستراتيجية في الأعمال

التكنولوجيا المتقدمة تُعيد تعريف دور متخصصي التخطيط والتحليل المالي، ما يُتيح لهم التطور كشركاء استراتيجيين في الأعمال. يشكل كلٌّ من الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، والذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) جوهر هذا التحول، حيث يعملون على أتمتة المهام اليدوية وتقديم رؤى تنبؤية ووصفية.

يوفر الذكاء الاصطناعي فوائد واضحة في التخطيط والتحليل المالي: تقليل التكاليف بنسبة 25% للتخطيط وإعداد الميزانية والتوقعات، وتسريع دورة الميزانية بنسبة 33%، وزيادة دقة التوقعات الإجمالية بنسبة 4%، وتقليل أخطاء توقعات المبيعات بنسبة 57%.

من خلال دمج التقنيات، يتحول التخطيط والتحليل المالي من وظيفة تفاعلية إلى عامل تمكين استباقي لاستراتيجية الأعمال:

  • الأتمتة والتركيز على الأعمال الاستراتيجية: تعمل أدوات مثل IBM® watsonx Orchestrate على تبسيط العمليات الروتينية، مثل تجميع البيانات وإعداد التقارير. ويُتيح هذا لمتخصصي التخطيط والتحليل المالي التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية مثل التحليل الاستراتيجي.
  • معالجة البيانات في الوقت الفعلي: توفِّر الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الكبيرة قابلية التوسع والرؤى في الوقت الفعلي، ما يمكِّن من نمذجة السيناريوهات بشكل أسرع وإجراء التوقعات بشكل تكراري.
  • تعزيز التعاون: تمكِّن الأدوات الرقمية من تحسين التواصل بين الفِرق متعددة الوظائف، ما يضمن تكامل فِرق المالية مع الأقسام الأخرى لمواءمة الاستراتيجيات التشغيلية والمالية.
نظرة عامة على المنتج

استخدم IBM Planning Analytics للحصول على تخطيط أعمال متكامل مدعوم ببالذكاء الاصطناعي

ضع خططًا وتوقّعات موثوقة ودقيقة ومتكاملة تدعم اتخاذ قرارات أفضل، دون الحاجة إلى إضاعة مزيد من الوقت في التعامل اليدوي المرهِق مع جداول البيانات.
تعرف على المزيد عن المنتج

استخدام مصادر البيانات الخارجية

يُعَد دمج البيانات الخارجية في عمليات التخطيط والتحليل المالي أمرًا بالغ الأهمية لتطوير فهم شامل لديناميكيات الأعمال. تُكمِل مصادر البيانات الخارجية، مثل توجهات السوق والاستخبارات التنافسية والتحليل الجيوسياسي، البيانات المالية الداخلية لإنشاء إطار عمل قوي لصناعة القرار.

ومن خلال استخدام مصادر البيانات الخارجية، يمكن لفِرق التخطيط والتحليل المالي تعزيز قدراتهم في صناعة القرار بشكل كبير. ودمج رؤى خارجية مثل توجهات السوق والبيانات التنافسية إلى جانب المقاييس المالية الداخلية يؤدي إلى:

  • تحسين التوقعات: استخدام البيانات الخارجية يُثري النماذج التنبؤية، ما يمكِّن المؤسسات من توقُّع التغيّرات وإجراء توقعات أكثر دقة.
  • تخطيط السيناريوهات: يسمح الجمع بين البيانات الخارجية والداخلية بإجراء تحليل ديناميكي للسيناريوهات، ما يساعد الشركات على الاستعداد لمختلف الحالات الطارئة.
  • التوافق الاستراتيجي: تضمن الرؤى المستمدة من البيانات الخارجية أن عملية اتخاذ القرار تتوافق مع ظروف السوق والفرص الأوسع.

دمج البيانات الخارجية مع الداخلية يكشف رؤى خفية ويمكِّن المؤسسات من عدم الاكتفاء بالاستجابة للتغيّرات الخارجية، بل واستغلالها لصالحها.

تحسين إعداد التقارير للاستشارات الاستراتيجية

لقد حلَّت السرديات الديناميكية المعتمدة على البيانات محلّ الملخصات المالية التقليدية الثابتة، لتوصيل الرؤى المعقدة بوضوح وفاعلية.

التحليلات المحسَّنة تُحدِث تحولًا في طريقة نقل التخطيط والتحليل المالي للرؤى، ما يجعل البيانات المعقدة أكثر سهولة في الفهم وقابلة للتنفيذ. ويُنسَب هذا التطور إلى عاملين رئيسيين:

  • أدوات التصور المتقدمة: تُتيح لوحات المعلومات التفاعلية ومنصات العروض المصورة للبيانات لفِرق التخطيط والتحليل المالي عرض الرؤى بطريقة سهلة الوصول وجذابة بصريًا.
  • تحسين عملية اتخاذ القرار: تسهِّل التقارير المحسَّنة الفهم والتنسيق بشكل أفضل بين الأطراف المعنية، ما يضمن أن تكون القرارات قائمة على البيانات وسليمة استراتيجيًا.

تؤدي التقارير المحسَّنة دورًا محوريًا أيضًا في تعزيز التعاون بين الفِرق متعددة الوظائف. من خلال تقديم رؤى واضحة وفي الوقت الفعلي، يضمن التخطيط والتحليل المالي أن تعمل جميع الأقسام بفهم موحَّد لأهداف العمل. هذا الفهم المشترك يكسر الحواجز بين الأقسام ويعزز الشفافية، ما يمكِّن الفِرق في المالية والعمليات والاستراتيجية من التعاون بفاعلية.

علاوةً على ذلك، تُعَد التقارير المحسَّنة عاملًا حاسمًا لتمكين تخطيط الأعمال المتكاملة (IBP) والتخطيط والتحليلات الموسَّعة (xP&A). تؤكِّد هذه المنهجيات على مواءمة الخطط المالية والتشغيلية لإنشاء استراتيجية متكاملة تدفع نجاح المؤسسة بالطرق التالية:

  • دعم IBP: توفِّر التقارير المحسَّنة مجموعة موحَّدة من المقاييس والرؤى التي تعمل على موافقة الأهداف المالية مع القدرات التشغيلية. يضمن هذا التكامل أن الخطط قابلة للتنفيذ وقابلة للتكيف مع تغيّرات السوق.
  • تمكين xP&A: من خلال التوسع خارج نطاق التخطيط المالي التقليدي، تدمج التقارير المحسَّنة الرؤى من أقسام المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد والأقسام الأخرى. تُتيح هذه الرؤية الشاملة للمؤسسات إنشاء استراتيجيات شاملة تعتمد على البيانات وتكون ديناميكية وتتطلع إلى المستقبل.

القدرة على دمج التقارير المحسَّنة مع التعاون بين الأقسام وIBP وxP&A تضمن أن التخطيط والتحليل المالي لا يقتصر دوره على تقديم المعلومات لاتخاذ القرار فحسب، بل يساهم بنشاط في تشكيل الاستراتيجية المؤسسية وتوافقها لتحقيق أفضل النتائج.

يعمل كلٌّ من IBM watsonx Orchestrate وwatsonx Assistant على دمج العمليات بسلاسة وسرعة لدعم IBP وxP&A، مع الاستفادة من الاستثمارات التكنولوجية القائمة.

إدارة المخاطر والامتثال المتكاملة

تُعَد إدارة المخاطر والامتثال جزءًا لا يتجزأ من تعزيز ذكاء القرارات. ويؤدي التخطيط والتحليل المالي الآن دورًا حساسًا في تحديد ومراقبة وتخفيف المخاطر مع ضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية. يتضمن هذا الدور ما يلي:

  • تقييم المخاطر الاستباقي: من خلال دمج إدارة المخاطر في التخطيط المالي، يمكن للمؤسسات تحديد التهديدات المحتملة مبكرًا والاستجابة بفاعلية.
  • الامتثال التنظيمي: استخدام التكنولوجيا للمراقبة في الوقت الفعلي يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، ما يقلل من التعرّض لمخاطر الامتثال.
  • المرونة: دمج تحليل المخاطر في صناعة القرار يعزز مرونة المؤسسة واستعدادها للاضطرابات غير المتوقعة.

دمج المخاطر والامتثال يضمن استمرار مرونة الشركات أثناء سعيها لتحقيق فرص النمو.

الاستدامة في صناعة القرارات المالية

لم تَعُد الاستدامة مجرد اعتبار ثانوي، بل أصبحت أولوية استراتيجية. وفقًا لدراسة IBM IBV بعنوان "The ESG data conundrum, 2023" لعام 2023، يرى 72% من المديرين التنفيذيين أن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عامل تمكين للإيرادات، و76% يعتبرونها أمرًا مركزيًا في استراتيجية الأعمال. يُتيح دمج مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(ESG) في عمليات التخطيط والتحليل المالي للمؤسسات مواءمة استراتيجياتها المالية مع أهداف الاستدامة طويلة المدى بالطرق التالية:

  • التكامل الاستراتيجي: من خلال تضمين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التخطيط المالي، يمكن للمؤسسات تقييم تأثيرها في الاستدامة وتعديل الاستراتيجية وفقًا لذلك.
  • تخفيف المخاطر: يساعد تحليل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على تحديد المخاطر المرتبطة بالممارسات غير المستدامة، ما يضمن الامتثال للّوائح المتطورة.
  • تحقيق القيمة: يعزز دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ثقة الطرف المعني، ويدعم الربحية طويلة الأمد، ويضع المؤسسات كقادة في ممارسات الأعمال المستدامة.

يساهم دمج التخطيط والتحليل المالي للاستدامة في عملية اتخاذ القرار في ضمان أن الأعمال لا تزدهر اليوم فحسب، بل تظل مستدامة وفعَّالة في المستقبل أيضًا.

تبنّي ذكاء القرارات لإطلاق العنان لمستقبل التخطيط والتحليل المالي

تحويل التخطيط والتحليل المالي إلى مركز لذكاء القرارات يُعَد خطوة حيوية للمؤسسات التي تسعى إلى التعامل مع بيئة اليوم المعقدة وغير المتوقعة. ومن خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، ودمج البيانات الخارجية، وتحسين التقارير، ودمج إدارة المخاطر، وإعطاء الأولوية للاستدامة، يصبح التخطيط والتحليل المالي شريكًا استباقيًا واستراتيجيًا في دفع عجلة نجاح الأعمال.

تمكِّن هذه التطورات متخصصي التخطيط والتحليل المالي من تجاوز الأدوار التقليدية، وتقديم رؤى قابلة للتطبيق تشكِّل استراتيجية المؤسسة وتعزز النمو طويل المدى. مع تبنّي الشركات للذكاء في اتخاذ القرار، يقف التخطيط والتحليل المالي في الطليعة، موجِّهًا المؤسسات نحو المرونة والقدرة على التكيف والنجاح المستدام.

تواصَل مع IBM Consulting لإطلاق العنان للإنتاجية والقيمة

تعرَّف على المزيد حول التخطيط والتحليل المالي

الموارد

تحويل التخطيط والتحليل المالي بدقة وسرعة

تعرَّف على كيفية مساعدة الفِرق المالية من خلال التنبؤ المستند لى الذكاء الاصطناعي، وتحليل الفروقات المؤتمت، ورؤى الأداء في الوقت الفعلي.

توظيف الذكاء الاصطناعي لتيسير تمويل الخدمات المالية

تستكشِف الندوة كيف يمكن للمديرين الماليين (CFOs) وقادة القطاع المالي تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي — مثل كيفية الاستعداد له، وأفضل مجالات تطبيقه، والمتطلبات اللازمة لجعله إضافة قيّمة.

كيف يساهم التخطيط المستند إلى الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل القيادة المالية (CFO)

استكشِف كيف تُعيد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل دور الرئيس المالي اليوم وتعزِّز التخطيط المالي.
عرض توضيحي لبرنامج IBM Finance Planning Analytics

تجربة التآزر بين الذكاء الاصطناعي والتحليلات والعمل الجماعي في عملية التخطيط.

حلول ذات صلة
التحليل والتخطيط المتكاملان المدعومان بالذكاء الاصطناعي

احصل على تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتمتع بالحرية في النشر في البيئة التي تدعم أهدافك بأفضل شكل.

 

         استكشف تحليل التخطيط المالي
    حلول التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM

    تمكَّن من إحداث تحوّل في قطاع التمويل باستخدام IBM® AI for Finance - المدعوم بالأتمتة الذكية والتحليلات التنبؤية لتعزيز العمليات المالية بشكل أذكى وأسرع وأكثر مرونة.

         استكشف حلول التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي
    الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالشؤون المالية

    أعِد تصوُّر قطاع التمويل مع IBM Consulting - من خلال الجمع بين الخبرة والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لوظيفة مالية أكثر كفاءة واستراتيجية.

         استكشف خدمات الاستشارات المالية
    اتخذ الخطوة التالية

    وحِّد التخطيط المالي والعمليات مع الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنبؤ، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الأداء.

         استكشف IBM Financial Planning Analysis استكشف حلول التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي