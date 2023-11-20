دمج تطبيقات وبيانات الرعاية الصحية مع FHIR + HL7

يستخدم مقدمو الرعاية الصحية اليوم مجموعة واسعة من التطبيقات والبيانات عبر المنظومة الواسعة من الشركاء لإدارة سير عملهم اليومي. يُعد دمج هذه التطبيقات والبيانات أمرًا حساسًا لنجاحها، مما يسمح لها بتقديم رعاية المرضى بكفاءة وفعالية.
على الرغم من قدرات التكامل وتحويل البيانات الحديثة التي جعلت تبادل البيانات بين التطبيقات أسرع وأسهل، إلا أن مجال الرعاية الصحية متأخرة بسبب حساسية وتعقيد البيانات المعنية. في الواقع، لا تزال بعض بيانات الرعاية الصحية تنقل بصيغة مادية، مما يعيق قدرة مقدمي الرعاية على الاستفادة من التكامل والأتمتة.
Health Level Seven (HL7) (مستوى الصحة السابع) هو مجموعة من المعايير الدولية المصممة لمواجهة هذا التحدي. تم تقديم المعايير لأول مرة في عام 1989، وتم إنشاؤها بواسطة منظمة Health Level Seven International، وهي مجموعة من قادة التقنية والسلامة التي تهدف إلى تقديم دعم أفضل لسير العمل في المستشفيات. لقد وفرت HL7 مجموعة قياسية من سمات المرضى والأحداث السريرية لتحسين إمكانية التشغيل البيني في مجال الرعاية الصحية.
Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) (مورد التشغيل البيني السريع للرعاية الصحية) هو أحدث إصدار من HL7.
تحدد مواصفة FHIR معايير تبادل بيانات الرعاية الصحية، بما في ذلك كيفية مشاركة المعلومات الصحية بين أنظمة الحاسوب المختلفة بغض النظر عن طريقة تخزينها. يصف معيار FHIR عناصر البيانات، وصيغ الرسائل والوثائق، بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لتبادل السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) والسجلات الطبية الإلكترونية (EMRs). FHIR هو مصدر مفتوح، ويوفر واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح التبادل المستمر للبيانات في الوقت الفعلي.
يجعل FHIR من السهل على المرضى إدارة رعايتهم، حتى إذا كانوا يراجعون العديد من مقدمي الرعاية الصحية في مؤسسات رعاية صحية مختلفة ويستخدمون خططًا متعددة (جهات دفع متعددة تستخدم سجلات صحية إلكترونية متعددة). من خلال إنشاء سجل صحي شخصي موحد وموحد للمريض يدمج البيانات من تنسيقات مختلفة، توفر معايير FHIR رؤية كاملة لمعلومات المريض لتحسين تنسيق الرعاية الشاملة ودعم القرارات السريرية. يستفيد الجميع من حلول رعاية صحية أكثر فعالية وتخصيصًا وتكاملاً وكفاءةً من حيث التكلفة.
يعتمد FHIR على المعايير السابقة مثل HL7 الإصدار 2 (V2) و HL7 الإصدار 3 (V3) ويستخدم معايير الويب الشائعة مثل واجهات برمجة التطبيقات RESTful و XML و JSON و HTTP. استخدام واجهات برمجة التطبيقات REST يجعل FHIR أكثر كفاءة لأنه يسمح لمستهلكي البيانات بطلب المعلومات عند الطلب، بدلاً من الاشتراك في موجز يشارك جميع البيانات سواء كانت مطلوبة فوراً أم لا (كما كان الحال في الإصدارات السابقة من HL7).
يمكن استخدام واجهة برمجة تطبيقات HL7 FHIR REST مع تطبيقات الأجهزة المحمولة، والاتصالات السحابية، ومشاركة البيانات عبر السجلات الصحية الإلكترونية، والتواصل مع الخوادم، وغير ذلك الكثير. باستخدام FHIR، يمكن لمطوري البرمجيات تطوير تطبيقات رعاية صحية موحدة تعتمد على المتصفح تتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات السريرية من أي نظام رعاية صحية بغض النظر عن أنظمة التشغيل والأجهزة المستخدمة.
وتُعدّ FHIR أسهل في التعلم والتنفيذ من الإصدارات السابقة وتوفر إمكانية التشغيل البيني المبتكرة. يسمح معيار FHIR أيضا بوجود نهج بنائي مختلف يمكن استخدامه لجمع المعلومات من نظام حديث أو قديم.
بينما يتوافق FHIR مع معايير HL7 V2 وCDA، يجب على المؤسسات الانتقال إلى FHIR للاستفادة من الاتجاه الجديد لتبادل بيانات المعلومات الصحية. ومع ذلك، لا يزال العديد من المزودين يعتمدون على الإصدارات السابقة من معيار HL7، مما يترك بعض فرق تكنولوجيا المعلومات غير متأكدة مما إذا كان ينبغي عليهم إعادة كتابة التطبيقات الحالية بما يتوافق مع HL7 V2 أو استبدالها.
حل تكامل التطبيقات لدينا، IBM App Connect، لديه القدرة على تحويل HL7 إلى FHIR بشكل ثنائي الاتجاه دون الحاجة لإعادة كتابة التطبيقات الحالية. يمكنه نقل بيانات الرعاية الصحية من نظام إلى آخر، بما في ذلك إلى السجل الصحي الإلكتروني الذي يعمل كخادم FHIR.
IBM App Connect for Healthcare هو نسخة متخصصة من IBM App Connect لمجال الرعاية الصحية. يوفر أنماطًا مسبقة التجهيز توفر التحول الذكي في عملية FHIR وتوجيهها. يمكن للأنماط تحويل FHIR إلى أي صيغة أخرى، مما يخلق فرصاً للمؤسسات للاستفادة من FHIR واستكشاف أحدث طرق التكامل، بما في ذلك البنى المعتمدة على الأحداث. يمكن لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات الصحية استخدام IBM API Connect لتوسيع نطاق الموارد هذه لتشمل حالات استخدام متعددة مع القدرة على إنشاء وإدارة وتأمين وتعميم واجهات برمجة التطبيقات لـ FHIR.
