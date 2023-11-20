دمج تطبيقات وبيانات الرعاية الصحية مع FHIR + HL7

يعتمد FHIR على المعايير السابقة مثل HL7 الإصدار 2 (V2) و HL7 الإصدار 3 (V3) ويستخدم معايير الويب الشائعة مثل واجهات برمجة التطبيقات RESTful و XML و JSON و HTTP. استخدام واجهات برمجة التطبيقات REST يجعل FHIR أكثر كفاءة لأنه يسمح لمستهلكي البيانات بطلب المعلومات عند الطلب، بدلاً من الاشتراك في موجز يشارك جميع البيانات سواء كانت مطلوبة فوراً أم لا (كما كان الحال في الإصدارات السابقة من HL7).

يمكن استخدام واجهة برمجة تطبيقات HL7 FHIR REST مع تطبيقات الأجهزة المحمولة، والاتصالات السحابية، ومشاركة البيانات عبر السجلات الصحية الإلكترونية، والتواصل مع الخوادم، وغير ذلك الكثير. باستخدام FHIR، يمكن لمطوري البرمجيات تطوير تطبيقات رعاية صحية موحدة تعتمد على المتصفح تتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات السريرية من أي نظام رعاية صحية بغض النظر عن أنظمة التشغيل والأجهزة المستخدمة.

وتُعدّ FHIR أسهل في التعلم والتنفيذ من الإصدارات السابقة وتوفر إمكانية التشغيل البيني المبتكرة. يسمح معيار FHIR أيضا بوجود نهج بنائي مختلف يمكن استخدامه لجمع المعلومات من نظام حديث أو قديم.