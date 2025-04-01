تتنافس مجموعة الرعاية الصحية بشراسة لرفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم مساعدة طبية موثوقة وشخصية. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي روبوتية للرعاية الصحية على الارتقاء بتجربة المريض من خلال الدعم الذاتي للخدمة في الوقت الفعلي وبدون احتكاك، بينما يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية تركيز طاقتهم حيث تكون تكنولوجيا المعلومات في أمس الحاجة إليها، في مهام الرعاية المعقدة.
يمكن أن يقلل حلّ مدعوم بالذكاء الاصطناعي من متوسط وقت المعالجة بنسبة 20%، مما يؤدي إلى تكلفة فوائد بمئات الآلاف من الدولارات.
60% من مستهلكي الرعاية الصحية طلبوا من مقدمي الرعاية الصحية التكاليف من أموالهم الخاصة قبل الحصول على الرعاية، ولكن بالكاد تمكن نصفهم من الحصول على المعلومات.
قال 82% من مستهلكي الرعاية الصحية الذين سعوا للحصول على معلومات التسعينات أن التكاليف أثرت على عملية اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالرعاية الصحية.
في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الرعاية الصحية نقصًا في القوى العاملة السريرية، وارتفاع الطلب على الخدمات، وتراكم الأعمال المتراكمة والضغوط المالية, تساهم خوارزميات الأتمتة وخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) التقنية في الرعاية الصحية روبوت المحادثة المبنية باستخدام watsonx Assistant في تحقيق نتائج أفضل في مجال السلامة للمرضى، وتوفير الوقت للأطباء السريريين.
تصبح المهام البسيطة، مثل حجز المواعيد والتحقق من نتائج الاختبارات، معاناة للمرضى عندما يحتاجون إلى التنقل بين الواجهات المربكة وتذكر كلمات مرور متعددة. يوفر روبوت محادثة الرعاية الصحية طريقة أكثر سهولة للتفاعل مع أنظمة الرعاية الصحية المعقدة، وجمع المعلومات الطبية من مختلف المنصات وإزالة الإحباط غير الضروري.
تم تقليل المكالمات المكلفة قبل الخدمة وتحسين تجربة الذكاء الاصطناعي الحواري لتحديد التغطية التأمينية للمريض بسرعة. يتلقى الحل أكثر من 7,000 مكالمة صوتية من 120 مزود خدمة في يوم العمل الواحد.
يحصل العملاء الآن على معلومات مهمة ومُحدَّثة عن طلباتهم. نجح فريق الكاردينال في اختبار الحالة وتشغيلها في خمسة أيام.
أطلقت شركة جلاكسو سميث كلاين 16 مساعد افتراضي داخلياً وخارجياً في 10 أشهر مع watsonx Assistant لتحسين رضا العملاء وإنتاجية الموظفين.
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