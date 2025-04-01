ما الذي يتضمنه

الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نماذج لغة watsonx الكبيرة المصممة خصيصًا بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الشائعة، يمكن لروبوت المحادثة الطبية معالجة الاستفسارات غير المتوقعة من خلال التنقل بين ثروة من معلومات السلامة وبيانات المرضى والتاريخ الطبي الذي يمتلكه موقع مقدّم الرعاية الصحية. من خلال استرجاع المعلومات ذات الصلة، يمكن لهذه الروبوتات المحفزة بالذكاء الاصطناعي توليد إجابات دقيقة لمجموعة كبيرة من الاستفسارات بسرعة وتحسين تجربة المستخدم. اقرأ المزيد عن وظائف مدعوم بالذكاء الاصطناعي

الخدمة الذاتية الرقمية والصوتية، 24/7 watsonx Assistant يوفر التكامل المدمج مع القنوات الرقمية الرئيسية التي تستخدمها مجموعة الرعاية الصحية - المواقع الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، أو منصات المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأقل رسمية مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر. كما يمكن أن تكون روبوتات الرعاية الصحية المحادثة المحادثة عبر الهاتف، وتقديم تجربة صوتية سلسة من خلال الاستفادة من watsonx نماذج الكلام الكبيرة والأصوات العصبية التعبيرية لتحسين مشاركة المرضى. اقرأ المزيد عن watsonx Assistant الروبوتات الصوتية