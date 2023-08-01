نموذج الأساس، يُعرف أيضًا باسم المحوِّل (Transformer)، ويُعد نموذج الأساس خوارزمية ذكاء اصطناعي تمّ تدريبها على كميات ضخمة من البيانات العامة. قدم معهد Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence مصطلح "نموذج الأساس" في عام 2021.

يعتمد نموذج الأساس على هيكلية الشبكة العصبية لمعالجة المعلومات بطريقة تُشبه عمل الدماغ البشري. ويمكن تدريب نماذج الأساس على تنفيذ مهام مثل تصنيف البيانات، وتحديد الأجسام داخل الصور (رؤية الكمبيوتر)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، أي فهم النصوص وتوليدها، بدقة عالية. كما يمكنها أيضًا تنفيذ التعلم الآلي الخاضع للإشراف الذاتي بهدف التعميم وتطبيق المعرفة المكتسبة على مهام جديدة.

وبدلاً من إضاعة الوقت والموارد في تدريب نموذج من الصفر، يمكن لمتخصصي البيانات استخدام نماذج أساس مدرَّبة مسبقًا كنقطة بداية لتطوير أو تخصيص نماذج ذكاء اصطناعي توليدي لحالة استخدام معينة. على سبيل المثال، يمكن استخدام نموذج أساس كأساس لنموذج ذكاء اصطناعي توليدي، يتم لاحقًا ضبطه بدقة باستخدام مجموعات بيانات خاصة بالتصنيع للمساعدة في اكتشاف طرق أكثر أمانًا وسرعة لإنتاج نوع معيّن من المنتجات.

نوع محدّد من نماذج الأساس يُعرف باسم النموذج اللغوي الكبير (LLM) يتم تدريبه على كميات ضخمة من بيانات النصوص لأداء مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP). ويُعد BERT (تمثيلات التشفير ثنائية الاتجاه من المحوّلات) واحدًا من أوائل نماذج الأساس اللغوية الكبيرة التي تم تطويرها. وقد طوّرت Google نموذج BERT كمشروع مفتوح المصدر عام 2018. تلقّى BERT تدريبًا أوليًا على مجموعة ضخمة من بيانات اللغة الإنجليزية باستخدام التعلّم الذاتي، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من المهام، مثل:

تحليل آراء العملاء أو الجمهور

الإجابة على أسئلة خدمة العملاء

توقّع النصوص استنادًا إلى البيانات المُدخلة

توليد النصوص بناءً على موجِّهات المستخدم

تلخيص المستندات الكبيرة والمعقدة

نماذج الأساس مقابل نماذج التعلم الآلي التقليدية

يختلف نموذج الأساس المُستخدَم في الذكاء الاصطناعي التوليدي عن نموذج التعلم الآلي التقليدي. فبينما يمكن تدريب نموذج الأساس على كميات ضخمة من البيانات غير المصنَّفة لدعم التطبيقات التي تولّد محتوى أو تنفّذ مهام متعدّدة،

يتم تدريب نموذج التعلم الآلي التقليدي غالبًا على مهمة واحدة باستخدام بيانات مصنَّفة، على سبيل المثال: استخدام صور مُعنونة للسيارات لتدريب النموذج على التعرف على السيارات في صور غير مصنَّفة.

نماذج الأساس الموجّهة للقيمة المؤسسية

يوفّر watsonx.ai studio من IBM مجموعة من نماذج الأساس اللغوية والبرمجية، تحمل أسماء رمزية مستوحاة من الجيولوجيا، ويمكن تخصيصها لمجموعة واسعة من المهام المؤسسية. جميع نماذج watsonx.ai مُدرّبة على بحيرة بيانات مركزة على المؤسسات تم تنظيمها من قِبل IBM.

متوفر الآن: Slate

يشير "Slate" إلى عائلة من النماذج القائمة على المشفّر فقط (Encoder-only).وعلى الرغم من أنها ليست توليدية، فإنها تُعد سريعة وفعّالة للعديد من مهام معالجة اللغة الطبيعية المؤسسية.

قريبا: Granite

تعتمد نماذج Granite على هيكلية قائمة على أداة فك التشفير فقط (Decoder-only)، تشبه GPT، وتُستخدم لمهام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قريبا: Sandstone

تستخدم نماذج Sandstone هيكلية المشفّر/فكّ التشفير (Encoder-Decoder)، وهي مناسبة تمامًا لعمليات الضبط الدقيق على المهام المتخصصة.

قريباً: Obsidian

تعتمد نماذج Obsidian على هيكلية معيارية جديدة طوّرتها IBM Research، وتوفّر كفاءة عالية في استدلال النماذج (Inference) وأداءً قويًا عبر مجموعة واسعة من المهام.