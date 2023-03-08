كما يوحي الاسم، يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بتوليد الصور أو الموسيقى أو الكلام أو الرموز البرمجية أو الفيديو أو النص، بينما يفسر ويتعامل مع البيانات الموجودة مسبقاً. لا يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مفهومًا جديدًا: فقد تطورت تقنيات التعلم الآلي التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي على مدار العقد الماضي. يعتمد النهج الأخير على بنية الشبكات العصبية، والتي تُعرف باسم "المحولات". من خلال الجمع بين بنية المحول والتعلم غير الخاضع للإشراف، ظهرت نماذج الأساس الكبيرة التي تتفوق على المعايير القادرة على التعامل مع طرائق متعددة للبيانات.



وتُسمّى هذه النماذج الكبيرة "نماذج أساسية" لأنها تمثل نقطة الانطلاق لتطوير نماذج أكثر تقدمًا وتعقيدًا. ومن خلال البناء فوق النموذج الأساسي، يمكننا إنشاء نماذج أكثر تخصصًا وتعقيدًا، مُصممة لتناسب حالات استخدام أو مجالات محددة. وأظهرت أمثلة مبكرة للنماذج مثل GPT-3 أو BERT أو T5 أو DALL-E ما هو ممكن: ليس عليك سوى إدخال موجِّه قصير وسيقوم النظام بإنشاء مقال كامل، أو صورة معقدة، بناءً على معلماتك.

تم تدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بشكل صريح على كميات كبيرة من البيانات النصية لمهام معالجة اللغة الطبيعية واحتوت على عدد كبير من المعلمات، عادة ما يتجاوز 100 مليون. فهي تسهل معالجة نصوص اللغة الطبيعية وإنشائها لمهام متنوعة. لكل نموذج نقاط قوته وضعفه، ويعتمد اختيار النموذج الذي يجب استخدامه على النموذج اللغوي الكبير المحددة وخصائص البيانات التي يتم تحليلها. يتطلب اختيار النماذج اللغوية الكبيرة الصحيحة لاستخدامها في وظيفة محددة خبرة في النماذج اللغوية الكبيرة.

تم تصميم BERT لفهم العلاقات ثنائية الاتجاه بين الكلمات في الجملة، ويستخدم بشكل أساسي لتصنيف المهام، والإجابة على الأسئلة، والتعرف على الكيانات المسماة. من ناحية أخرى ، يُعد GPT نموذجًا قائمًا على محول أحادي الاتجاه يُستخدم بشكل أساسي لمهام إنشاء النصوص مثل ترجمة اللغة والتلخيص وإنشاء المحتوى. T5 هو أيضًا نموذج قائم على المحولات، إلا أنه يختلف عن BERT و GPT في أنه يتم تدريبه باستخدام نهج تحويل النص إلى نص ويمكن ضبطه بدقة لمختلف مهام معالجة اللغة الطبيعية مثل الترجمة اللغوية والتلخيص والرد على الأسئلة.