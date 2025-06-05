من أكبر العوائق أمام إنتاجية الموظفين هو التحدي المتمثّل في العمل عبر مجموعة من أدوات الأنظمة الخلفية غير المترابطة. يعتمد الموظفون على مجموعة كبيرة من التطبيقات لإنجاز مهامهم، لكن لكل تطبيق عملية تسجيل دخول وواجهة استخدام ومهام سير عمل خاصة به. هذا الغياب للاتساق يخلق قدرًا من الاحتكاك يُبطئ الإنتاجية ويشتّت التركيز.
ويؤكد هذا الموقف الحاجة إلى حل يوفّر مهام سير عمل سلسة ومنسجمة، ويُحسّن مقاييس الأعمال. أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي ومساعدو الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين، أدوات مألوفة للتعامل مع المهام الإدارية، والرد على الأسئلة، وتبسيط تفاعلات العملاء. لكن الشركات بدأت تنتقل من "المساعدين البسطاء" إلى أنظمة أكثر تقدّمًا، هي وكلاء الذكاء الاصطناعي.
اليوم تدخل المؤسسات عالمًا كبيرًا من الوكلاء يمتد عبر مجالات عمل مختلفة، ومنصّات متعدّدة، ومزوّدي خدمات متنوّعين، بحيث لم يَعُد الرهان على وكيل واحد أو تطبيق واحد أمرًا واقعيًا. بات الوكلاء موزَّعين على تطبيقات متخصّصة، ومنصّات مفتوحة المصدر، وأنظمة مقدّمي الخدمات السحابية الضخمة (hyperscalers). هذا المستوى من التعقيد يتطلّب طبقة تنسيق لا تكتفي بربط الوكلاء ببعضهم، بل تمكّنهم أيضًا من العمل سويًا بانسجام.
هنا يبرز دور التنسيق متعدد الوكلاء: مواءمة الوكلاء المستقلّين ليعملوا كمنظومة واحدة بدلًا من العمل في صوامع معزولة.
يتيح التنسيق متعدد الوكلاء للوكلاء والمساعدين ومصادر البيانات المختلفة التعاون فيما بينهم. وبهذا الأسلوب يمكن التعامل مع المهام بكفاءة عبر واجهة واحدة، دون الحاجة للتنقّل بين نقاط وصول متعدّدة أو تكرار عمليات التفويض. ومن خلال إزالة الحواجز بين الفرق والوظائف، يعزّز هذا النهج تبادل المعرفة ويسرّع عملية صناعة القرار.
تخيّل أن تكون كل أدواتك وتطبيقاتك مدمجة في واجهة واحدة تتواصل من خلالها الأنظمة معًا، فتُبسَّط الأتمتة وتُتاح للفرق القدرة على تنفيذ عمليات معقّدة بكفاءة عالية. يتجاوز التنسيق متعدد الوكلاء هذا المستوى من التنسيق، إذ يتيح للوكلاء التفاعل والتعاون مع مساعدي الذكاء الاصطناعي الحاليين، وحلول الأتمتة، ومهام سير العمل، ومصادر البيانات المختلفة.
تتيح هذه القدرة الفريدة للمستخدمين تنفيذ مجموعة واسعة من حالات الاستخدام عبر واجهة واحدة تتولّى توجيه الطلبات إلى أكثر المصادر صلة واسترجاع المعلومات وتنفيذ الإجراءات اللازمة.
وعبر توحيد كل هذه الأنظمة والموارد المطبَّقة مسبقًا في طبقة تنسيق واحدة، تستطيع الشركات تبسيط العمليات، وتقليص التأخير، وتقليل الأخطاء، بما يسرّع وتيرة اتخاذ القرار ويُحسِّن دقته.
كما يسهّل التنسيق متعدد الوكلاء عمليات النشر السريعة، ولا يتطلّب كتابة تعليمات برمجية، ويساعد على تحقيق عائد الاستثمار خلال فترة زمنية أقصر. وفي نهاية المطاف، يمنح هذا التكامل الشركات قدرة أكبر على التشغيل بفعالية وتحقيق أهدافها بدرجة أعلى من الدقّة.
وعند العمل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، من المهم التمييز بين نوعين رئيسيين متاحين اليوم: الوكلاء المخصّصون والوكلاء الجاهزون. يخدم كل نوعٍ منهما غرضًا مختلفًا، وسنستعرض في الأقسام التالية ما يميّز كلًّا منهما وكيفية اختيار الأنسب لاحتياجاتك.
الوكلاء المخصّصون هم أنظمة ذكاء اصطناعي تُصمَّم خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلّبات الفريدة لكل مؤسسة. يُعاد تصميم هؤلاء الوكلاء ليتولّوا مهام محدّدة، ويديروا مهام سير عمل معيّنة، ويدعموا حالات استخدام تتوافق مع طبيعة العمليات في المؤسسة.
ومن خلال تكاملهم السلس مع الأنظمة والأدوات القائمة، يوفّر الوكلاء المخصّصون وصولًا مباشرًا ومنظّمًا إلى المعلومات والبيانات. ويسهم ذلك في رفع الكفاءة التشغيلية الشاملة وتقديم حلول فعّالة للمشكلات المعقّدة. كما يعمل الوكلاء المخصّصون بدرجة عالية من الاستقلالية، مما يقلّل الحاجة إلى التحديثات المستمرة والتدخّل اليدوي، ويمكنهم التعلّم والتكيّف بمرور الوقت لتحسين أدائهم.
أمّا الوكلاء الجاهزون، فهم أنظمة مُعدّة سلفًا لخدمة أغراض معيّنة، وحالات استخدام محدّدة، واحتياجات أعمال معروفة. وتأتي هذه الفئة من الوكلاء مع قوالب جاهزة يمكن للمستخدمين إثراؤها بالمعرفة والأدوات الخاصة بهم، ثم نشرها وتشغيلها بسرعة. على سبيل المثال، يدعم وكلاء المبيعات فرق المبيعات من خلال إعداد مواد تساعد على بناء علاقات ناجحة مع العملاء.
في بيئة تنسيق متعددة الوكلاء، يتعاون الوكلاء المخصّصون مع الوكلاء الجاهزين مسبقًا لتحقيق أهداف مشتركة. وتساعد قابلية التوسّع هذه على ضمان بقاء بنية الذكاء الاصطناعي قوية وقادرة على مواكبة احتياجات المؤسسة المتغيّرة، بما ينعكس في النهاية على تحسين الإنتاجية وجودة القرارات.
ومع تزايد تعقيد وتنوّع الأنظمة القائمة على الوكلاء، تبرز الحاجة إلى أسلوب منظّم وقابل للتوسّع لاكتشاف الوكلاء ونشرهم وتنسيق عملهم، بغضّ النظر عن مجموعة التقنيات التي بُنيت عليها هذه الأنظمة. يوفّر Agent Catalog في watsonx Orchestrate مركزًا موحّدًا يمكن للمؤسسات من خلاله استكشاف جميع الوكلاء الجاهزين المتاحين من IBM وشركائها، بما يسهّل اختيار مهام سير العمل وتنسيقها بما يتناسب مع احتياجاتهم المحدّدة.
إلى جانب Agent Catalog، يقدّم برنامج Agent Connect إطارًا موسّعًا يمكّن الجهات الخارجية من تطوير وكلائها وإدراجها مباشرة داخل الكتالوج، مما يوسّع القدرات المتاحة باستمرار.
فيما يلي أربع سمات رئيسية يوفّرها التنسيق متعدد الوكلاء على IBM watsonx Orchestrate:
- الانفتاح: من خلال تبنّي نهج غير متمحور حول مجموعة تقنيات واحدة، يمكّن حلّ watsonx Orchestrate الشركات من دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسيقهم بسلاسة عبر بيئات تقنية متعدّدة. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة قد نشرت مسبقًا وكلاء مخصّصين أو جاهزين من نظام بنائي آخر، يمكن تكييف هذه الأنظمة ودمجها بسهولة.
وتعني هذه المرونة أن الشركات قادرة على الاستفادة من الأنظمة والأدوات القائمة دون الحاجة إلى استبدال شامل، مما يقلّل من الاضطراب التشغيلي ويُعزِّز عائد الاستثمار. ومن خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات تحسين مهام سير العمل المعقّدة ودفع عجلة النمو.
- القدرة على التكيّف الهجين: في بيئات السحابة المعقّدة، بما في ذلك التكوينات المفتوحة والخاصة والهجينة، تصبح القدرة على بناء حلول مرنة وقابلة للتكيّف أمرًا حاسمًا. يضمن حلّ watsonx Orchestrate قدرة الذكاء الاصطناعي الوكيل في مؤسستك على فهم البيانات واستيعابها بسلاسة من أي مصدر. ويُعد هذا الفهم الشامل شرطًا أساسيًا لتوليد رؤى دقيقة وجديرة بالثقة.
- المرونة: يوفّر حلّ watsonx Orchestrate للشركات مرونة تصميم استراتيجيتها عبر اختيار تكاملات التطبيقات، سواء من IBM أو من مزوّدي الطرف الثالث. يسمح هذا النهج المخصّص للمؤسسات بمواءمة نظامها البنائي الرقمي مع احتياجاتها وأهدافها بدقّة، بما يخلق حلًّا مصممًا وفقًا لرحلتها التجارية الفريدة ويدفعها إلى الأمام.
- النشر منخفض التعليمات البرمجية: يوفّر حلّ watsonx Orchestrate نموذج نشر منخفض التعليمات البرمجية، يسهّل التنفيذ السريع مع الحاجة إلى قدر محدود من الخبرة التقنية. تُسهم الوكلاء والقوالب الجاهزة في تسريع مرحلة الإعداد، مما يتيح الوصول إلى نتائج ملموسة في وقت قصير.
في المحصّلة، تكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي الوكيل في منظومات وأسواق مفتوحة، ولا تتحقق بالكامل إلا من خلال التنسيق الفعّال بين الوكلاء. ومع ازدياد اعتماد المؤسسات على مهام سير عمل معقّدة وأنظمة مترابطة، تصبح القدرة على تنسيق عدة وكلاء للذكاء الاصطناعي ميزة استراتيجية فارقة. يتيح التنسيق متعدد الوكلاء للفرق أتمتة العمليات بالكامل، وليس المهام المنفردة فحسب؛ إذ يجمع بين وكلاء مخصّصين ووكلاء جاهزين مسبقًا يتعاونون ويتكيّفون ويتوسّعون بما يواكب تطوّر احتياجات الأعمال.
اكتشف الأثر التحويلي الذي يقدّمه حلّ watsonx Orchestrate. اختبر تكاملًا سلسًا للذكاء الاصطناعي، ويزيل الحواجز بين الأنظمة، ويحقق مكاسب فورية في الكفاءة.
